Samsung Galaxy S21 FE introductie niet tijdens Unpacked 2021 Exclusief: Komende maand zal de Galaxy S21 Fan Edition (FE) schitteren van afwezigheid tijdens het Samsung Galaxy Unpacked 2021 evenement.

De officiële persuitnodigingen zijn inmiddels verstuurd door Samsung, de datum van het Galaxy Unpacked 2021 evenement staat daarmee vast. Op 11 augustus 2021 zal Samsung een groots Unpacked event organiseren om haar nieuwste mobiele devices aan te kondigen. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Samsung ditmaal geen Galaxy Note 21 zal introduceren. Lange tijd werd verwacht dat de Galaxy S21 Fan Edition (FE) wel haar opwachting zal maken tijdens dit event. De verwachtingen omtrent het goedkoopste S-serie model zijn hooggespannen.

Voor diegene die uitkijken naar dit nieuwe S-serie model hebben we helaas slecht nieuws. LetsGoDigital heeft officiële documentatie van Samsung ingezien waaruit blijkt dat de Galaxy S21 FE niet tijdens het Galaxy Unpacked evenement geïntroduceerd zal worden. Het toestel wordt nog wel in 2021 verwacht, maar voor een introductie komende maand is het simpelweg nog te vroeg.

Galaxy S21 FE verschijnt niet tijdens Galaxy Unpacked event

Helemaal als een verrassing komt dit nieuws overigens niet, er gaan al langer geruchten dat Samsung de release van de S21 FE heeft moeten uitstellen vanwege chiptekorten. Toch werd dit verhaal ontkent door Samsung, tegenover Bloomberg, zodoende ontstond er weer enige hoop dat de Samsung Galaxy S21 FE toch in augustus zou arriveren. Zeker ook nadat leaker Evan Blass eerder deze maand verschillende afbeeldingen online zette van alle Samsung Galaxy devices die tijdens Unpacked 2021 verwacht worden. Daar zat de S21 FE ook tussen.

Het lijkt er dan ook sterk op dat Samsung initieel wel degelijk voornemens was om de S21 FE officieel te introduceren tijdens het Unpacked evenement. Hoe dan ook, komende maand zal Samsung de S21 Fan Edition nog niet officieel aankondigen. Vermoedelijk zullen we nog geduld moeten hebben tot oktober. Gelukkig worden er nog wel verschillende andere Samsung smartphones, smartwatches en draadloze oordopjes verwacht.

Het gaat om de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones, als opvolgers van de Z Fold 2 en de Z Flip. Een Galaxy Z Flip 2 is nooit aangekondigd, maar aangezien Samsung beide vouwtelefoons ditmaal gelijktijdig zal introduceren heeft Samsung besloten om de benamingen gelijk te trekken – om zodoende verwarring omtrent nieuwe/oude modellen te voorkomen.

Daarnaast worden de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic smartwatches verwacht. Ook hier zal een verandering in de benamingen gaan plaatsvinden. De Galaxy Watch 4 Classic wordt namelijk de opvolger van de Watch 3. De Galaxy Watch 4 daarentegen wordt de opvolger van de Galaxy Watch Active 2.

Ten slotte worden er ook nog nieuwe draadloze oordopjes verwacht, het gaat om de Galaxy Buds 2. Deze zullen iets minder geavanceerd zijn als de Galaxy Buds Pro die begin dit jaar werd aangekondigd ten tijde van de S21 serie. Het goede nieuws is, daar zal de prijs ook naar zijn.

Afgelopen jaar maakte de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus hun debuut tijdens het Unpacked zomerevent. Zodoende dat sommige verwachtte dat deze tablets komende maand eveneens opgevolgd zullen worden. Het blijkt echter nog te vroeg te zijn voor een Galaxy Tab S8 serie – deze nieuwe tablets worden pas in 2022 verwacht.

Het Samsung Galaxy Unpacked 2021 event zal op 11 augustus 2021 plaatsvinden en gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start. Uiteraard is het persevenement via een live stream te volgen, tijdens de presentatie zal Samsung niet alleen de nieuwe modellen aankondigen, maar ook de belangrijkste nieuwe features bespreken.

Technische specificaties van de Samsung S21 FE

Terugkomend op de Galaxy S21 FE, verwacht wordt Samsung het nieuwe S-serie model zal uitrusten met een iets kleiner displayformaat dan z’n voorganger, de Galaxy S20 FE. Vermoedelijk gaat het om een 6,4-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Samsung zal opnieuw kiezen voor een plat scherm en een kunststof achterpaneel.

Uiteraard wordt zowel de hardware als de software vernieuwd. Denk aan Android 11 in combinatie met de One UI 3.1 interface. Aangaande de chipset, in eerste instantie leek Samsung de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 in te willen zetten. Door de aanhoudende chiptekorten lijkt Samsung nu echter te kiezen voor de gelijkwaardige Exynos 2100 SoC van eigen makelij.

Volgens de laatste geruchten zal het nieuwe S-serie model ook extra snel opgeladen kunnen worden. De andere Galaxy S21 modellen ondersteunen snelladen met een maximaal laadvermogen van 25W, bij de S21 Fan Edition wordt dit naar verluidt 45W. Dit zou absoluut een welkome verbetering zijn! Bij de Galaxy S22 serie worden er overigens nog grotere vorderingen verwacht, tegen die tijd zal Samsung haar 65 Watt oplader introduceren, zo is de verwachting.

De Samsung S21 FE zal vermoedelijk arriveren in vier frisse kleuren: grijs, wit, violet en groen. De S20 FE werd afgelopen jaar in oktober gelanceerd, waarschijnlijk zal dit ook het geval worden bij de S21 FE. Samsung had deze datum graag naar voren willen halen, om zodoende een betere spreiding te creeren met de Samsung Galaxy S22 line-up die begin 2022 zal worden aangekondigd. Het is dan ook goed mogelijk dat de Galaxy S22 FE komend jaar wel in de zomer geïntroduceerd zal worden.