Samsung Galaxy S22 krijgt Olympus camera Samsung start samenwerking met camerafabrikant Olympus. De Galaxy Z Fold 3 wordt mogelijk al de eerste Samsung telefoon met een Olympus camera.

Steeds vaker zoeken smartphonemerken de samenwerking met gerenommeerde camera- en lensfabrikanten, om de fotografieprestaties van mobiele telefoons te verbeteren. Zo werd onlangs de OnePlus 9 serie aangekondigd, met een Hasselblad camera. Huawei werkt al jaren succesvol samen met Leica en Nokia en Sony hebben een partner gevonden in Carl Zeiss. Als we de geruchten mogen geloven is ook Samsung voornemens om een dergelijke samenwerking aan te gaan.

Op social media zijn er verschillende berichten verschenen waarin gesuggereerd wordt dat Samsung een partner heeft gevonden in het Japanse fotografiemerk Olympus, met als doel de mobiele fotografie ervaring met Samsung Galaxy telefoons te verbeteren.

Samsung S22 camera

Het nieuws werd eerst verspreid via Twitter door Yogesh, waarna Ice Universe het bericht bevestigde op het Chinese social media platform Weibo. Ook Digital Camera World zette een publicatie online waarin gesteld wordt dat Samsung voornemens is om de samenwerking met Olympus nog dit jaar vorm te geven. Zodoende is het niet onwaarschijnlijk dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone, die rond juli / augustus 2021 verwacht wordt, de eerste Samsung smartphone wordt met een Olympus camera.

Logischerwijs zal ook het camerasysteem van de Samsung Galaxy S22 serie in samenwerking met Olympus worden vormgegeven. Dit heeft grafisch designer Technizo Concept ertoe gedreven om voor LetsGoDigital een serie product renders te maken van de begin 2022 verwachte Galaxy S22 Ultra, met een 200 megapixel Olympus camera en een S Pen uiteraard.

De 200 megapixel cameralens is extra groot weergegeven, in lijn met de huidige trend van smartphones. Denk bijvoorbeeld aan de Xiaomi Mi 11 en de binnenkort verwachte Huawei P50 Pro. Een grotere lens kan meer licht opvangen, wat de beeldkwaliteit in slechte lichtomstandigheden ten goede komt.

Afgelopen maand zette Samsung Exynos al een teaser online via Twitter waarin duidelijk werd dat het bedrijf een 200 megapixel beeldsensor in ontwikkeling heeft. Het gaat om de opvolger van de 108 megapixel beeldsensor die onder andere in de Galaxy S21 Ultra is terug te vinden. Zodoende is het niet ondenkbaar dat de nieuwe sensor als eerst in de Galaxy S22 Ultra zal worden toegepast.

Het is overigens nog onbekend op welke terreinen de kennis van Olympus zal worden ingezet, mogelijk gaat het om beeldverwerking en kleurkalibratie. Enige tijd geleden dook er al een nieuwe processor van Samsung op, dat de codenaam ‘Olympus’ had. Mogelijk dat één en ander met elkaar te maken heeft. Beide bedrijven hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd.

Olympus camera’s

Olympus is pioneer op het gebied van systeemcamera’s en lenzen. De Japanse fabrikant zette, samen met Kodak, de FourThirds standaard op. Dit resulteerde in 2008, samen met Panasonic, in het Micro FourThirds systeem; een spiegelreflex camera, zonder spiegel, oftewel een systeemcamera. Micro Four Thirds camera’s hebben beduidend kleinere beeldsensoren dan een DSLR, waardoor deze camera’s met verwisselbare lens ook een stuk compacter en handelbaarder zijn dan een reguliere SLR camera. Terwijl de beeldkwaliteit nagenoeg gelijk is.

De camerabusiness heeft al jaren te maken met afnemende verkoopaantallen, voornamelijk door toenemende concurrentie van smartphones. Dit heeft Olympus in juni 2020 doen besluiten om de cameratak van het bedrijf te verkopen aan een Japanse investeringsbedrijf, genaamd Japan Industrial Partners. Hierna is de cameradivisie als zelfstandig bedrijf verder gegaan, onder dezelfde naam weliswaar.

Olympus maakte onlangs tijdens de CP+ 2021 beurs bekend te gaan samenwerken met andere bedrijven, die zich niet in de camera- of lens branche bevinden. Hoewel details hieromtrent nog niet gedeeld werden, lijken de puzzelstukjes steeds verder in elkaar te vallen.

Samsung smartphones

Samsung is al jaren marktleider op het gebied van smartphones. De begin dit jaar uitgebrachte Galaxy S21 serie verkopen beter dan ooit tevoren. Toch neemt de concurrentie van met name Chinese merken toe. Om aan de top te blijven, zal Samsung moeten blijven innoveren. Een samenwerking met Olympus kan dan ook zorgen voor een nieuwe impuls.

Bekend is dat Samsung dit jaar extra hoog wil inzetten met haar opvouwbare smartphone line-up. De Samsung Galaxy Z Fold 3 moet een bijzonder innovatief model worden, het lijkt ook de eerste opvouwbare telefoon te worden dat ondersteuning biedt voor de S Pen. Volgens sommige wordt de Z Fold 3 ook de eerste Samsung smartphone met een Under Display Camera (UDC), oftewel een selfiecamera dat verwerkt is onder het scherm.