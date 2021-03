Huawei P50 Pro een P-serie smartphone met vernieuwd design Binnenkort wordt de high-end Huawei P50 serie verwacht. Lees hier wat je van de Huawei P50 Pro en z'n kenmerkende camerasysteem mag verwachten.

Toon pagina inhoud

Verschillende smartphone fabrikanten hebben inmiddels hun vlaggenschip voor de eerste helft van 2021 aangekondigd. Denk aan de Samsung Galaxy S21, de Oppo Find X3, de OnePlus 9 en ten slotte de Xiaomi Mi 11. Eén voor één high-end telefoon series, bestaande uit twee of drie modellen. Ook Huawei zal binnenkort haar nieuwe line-up onthullen. Volgens de laatste geruchten zal de Huawei P50 serie op dinsdag 27 april officieel worden aangekondigd.

De nieuwe telefoonreeks zal vermoedelijk uit drie modellen bestaan. De Huawei P50 wordt het basismodel, gevolgd door de P50 Pro en ten slotte de P50 Pro Plus. In deze publicatie beperken we ons tot het Pro model. Net als voorgaande jaren zal er een nadrukkelijke focus liggen op het camerasysteem.

Huawei P50 Pro met grote camera

Lange tijd bleef het design en de functies van de aanstaande P50 modellen onbekend. Inmiddels is er echter al redelijk wat informatie online verschenen. Ook werden twee geleden voor het eerst product renders van het P50 Pro model getoond, door OnLeaks. Opvallend hierbij was het gigantische camerasysteem. Over de configuratie wist de informant nog geen informatie te verschaffen.

Mogelijk gaat het om ’s werelds eerste mobiele camera met een 1-inch beeldsensor; de Sony IMX800. Zowel de P40 Pro als de Mate 40 Pro werden voorzien van de vorige generatie; de Sony IMX700 heeft een grootte van 1/1,33 inch. Een 1-inch sensor zou een enorme stap voorwaarts betekenen.

Een grotere beeldsensor kan meer licht opvangen en is zodoende beter in staat om goede kwaliteit opnames vast te leggen, zeker in slechte lichtomstandigheden waarbij hoge ISO instellingen vereist zijn. De Sony IMX800 wordt in april verwacht. Deze data komt overeen met de verwachte release datum van de P50 serie, hier komen we later nog op terug. Dezelfde bron gaf via Twitter te kennen dat de P50 Pro over drie camera’s zal beschikken; groothoek, ultragroothoek en een periscopische zoomlens.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator verschillende digitale productbeelden ontworpen waarin het nieuwe Pro model van alle kanten getoond wordt. Ook heeft Jermaine onderstaande videoanimatie gemaakt, vanzelfsprekend komt ook het vernieuwde en niet te missen camerasysteem uitgebreid aan bod.

Huawei P-serie smartphones

Aangaande de benaming, het is zo goed als zeker dat Huawei dezelfde naamstructuur zal aanhouden als voorgaande jaren. Oftewel, de P40 serie zal worden opgevolgd door de P50 serie. Ook de komende jaren lijkt Huawei deze strategie te willen voortzetten, zo blijkt uit een reeks handelsmerken dat het bedrijf onlangs heeft laten vastleggen in de Filipijnen.

Op 29 maart 2021 heeft Huawei Technologies de namen P50, P60, P70, P80 en P90 laten vastleggen bij de Intellectual Property Office of The Philippines (IPOPHL). Inmiddels zijn dezelfde aanvragen ook opgenomen in de database van de European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Bekijk hier de trademarks voor P50, P60, P70, P80 en P90.

Logischerwijs zullen hier ook weer verschillende varianten van verschijnen, zoals een P60 Pro een P60 Pro Plus etc. Maar voordat het zover is zal eerst de P50 serie verschijnen, waarbij de P50 Pro tussen het basismodel en het topmodel geplaatst wordt.

Design en functies van de P50 Pro

Verwacht wordt dat de Huawei P50 Pro aan de zijkanten over een afgerond display zal beschikken. De displaygrootte en resolutie blijft waarschijnlijk gelijk aan die van z’n voorganger. Het gaat om een 6,6-inch OLED display met een QHD+ resolutie (2640×1200 pixels) en een hoge 120Hz refresh-rate. De vingerafdruksensor zal onder het scherm geplaatst worden. Daarnaast worden de schermranden verder verkleind, waardoor het grote scherm nog beter tot z’n recht komt.

Vorig jaar werd er gekozen voor een dubbele selfiecamera, die in de linker bovenhoek werd geplaatst. Ditmaal lijkt Huawei de voorkeur te geven aan een enkele punch-hole camera, die centraal in het midden is gesitueerd. Door de nieuwe plaatsing kun je ook mooiere selfies maken, doordat de camera zich altijd recht tegenover je hoofd bevindt. Bij camera’s die in één van de hoeken wordt geplaatst is het moeilijker om een recht aangezicht te fotograferen.

Het toestel krijgt een hoogwaardig metalen frame en een glazen achterpaneel. De achterzijde wordt gedomineerd door het bijzonder vormgegeven camerasysteem, dat ook enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Huawei zal niet alleen een hoogwaardige Sony sensor inzetten, de Chinese fabrikant heeft ook al jaren een succesvolle samenwerking met de gerenommeerde Duitse lens fabrikant Leica.

Verder wordt verwacht dat de Huawei P50 Pro 5G over een IR blaster zal beschikken en een dual speaker aan de boven- en onderzijde van het toestel. Volgens sommige zal Huawei ditmaal ook extra aandacht willen besteden aan de gaming functies. Onder de motorkap wordt de HiSilicon Kirin 9000 SoC geplaatst met geïntegreerde 5G modem. Deze chipset werd ook toegepast voor de Mate 40 serie en Mate X2 opvouwbare smartphone.

Release Huawei P50 modellen

Voorheen werden de nieuwe P-serie modellen in maart aangekondigd. Huawei heeft de introductie dit jaar echter met een maand uitgesteld. Mogelijk dat de 1” sensor van Sony hiermee te maken heeft. Daarnaast hoopte Huawei op versoepelingen vanuit de Amerikaanse overheid, nu President Biden het stokje van Trump heeft overgenomen. De nieuwe regering lijkt echter weinig reden te zien om het handelsverbod op te heffen en/of te versoepelen.

Even werd er gedacht dat Huawei op 24 april een persconferentie zou inplannen voor het HarmonyOS 2.0 besturingssysteem. Verwacht wordt dat dit OS haar debuut zal maken als besturingssysteem voor Huawei smartphones. Drie dagen later zou de introductie van de nieuwe Huawei P50 serie volgen. Echter, gisteren maakte Gizchina bekend dat het bedrijf opnieuw te maken heeft met vertragingen in de supply chain keten. Zodoende zou Huawei genoodzaakt zijn om de lancering uit te stellen tot juni dit jaar.

Een Lite variant lijkt dit jaar overigens niet op de planning te staan. De reden hiervoor; het basismodel wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van een iets minder krachtige chipset, de Kirin 9000E, in plaats van de Kirin 9000. Zodoende kan de Huawei P50 de rol overnemen van het Lite model. Vermoedelijk is hiertoe besloten wegens een tekort aan Kirin 9000 chips, veroorzaakt door het Amerikaanse handelsverbod. De komende periode zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe P50 line-up.

Note to editors : The product renders presented in this publication are created by Dutch graphic designer Jermaine Smit (aka Concept Creator). The images are for illustrative purposes only. This product is not for sale. The 3D renders are copyright protected and licensed to LetsGoDigital. Feel free to use these graphics on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.