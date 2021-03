Huawei P50 Pro krijgt twee gigantische camera’s Huawei voorziet nieuw topmodel van groot afgerond display en een bijzonder vormgegeven camerasysteem. Dit zijn de eerste beelden van de P50 Pro.

Toon pagina inhoud

De P-serie van Huawei behoort al jaren tot de beste fotografie smartphones. Afgelopen jaar werden er vier modellen aangekondigd, de P40 Lite, de P40, de P40 Pro en ten slotte de P40 Pro+. Komende maand worden de nieuwe modellen verwacht, vooralsnog is er relatief weinig bekend over de P50 serie. Inmiddels zijn echter de eerste product renders online verschenen van het Pro model. Als deze beelden blijken te kloppen dan krijgt de Huawei P50 Pro een uitzonderlijk groot camerasysteem.

In 2021 is een duidelijke trend ontstaan van grote camera’s, het mag allemaal nóg bombastischer. Het begon met de introductie van de Galaxy S21 en z’n bijzondere camerasysteem dat is samengesmolten met het frame aan de zij- en bovenkant van het toestel. Ook de later vandaag verwachte Oppo Find X3 Pro krijgt een erg prominente camera setup. Huawei lijkt met deze trend mee te gaan, hoewel de vormgeving totaal anders is.

Huawei P50 Pro camera

Op het social media platform Voice heeft Onleaks beelden van de P50 Pro online gezet. De smartphone krijgt een metalen frame en een glazen achterpaneel. Het toestel wordt uitgerust met een 6,6-inch display met licht afgeronde hoeken en bijzonder smalle schermranden. Er wordt een enkele punch-hole camera geïntegreerd die centraal in het midden wordt geplaatst, over de resolutie van dit camerasysteem is nog geen informatie bekend.

Op de achterzijde wordt een ei-vormige camera module geplaatst, bestaande uit twee gigantische camera’s met een flitser ertussen. Het is onbekend om wat voor een camerasysteem het gaat, mogelijk gaat het om twee grote AI-camera’s. Huawei werkt al jaren samen met Leica, die zorgdraagt voor de integratie van hoge kwaliteit lenzen.

De vingerafdruksensor zal onder het scherm verwerkt worden. Daarnaast zal er een dual speaker aan de boven- en onderzijde van het toestel geplaatst worden. Ook wordt de Huawei P50 Pro voorzien van een IR-blaster. De totale afmetingen worden: 159 x 73 x 8.6mm.

Vermoedelijk worden de nieuwe high-end P-serie smartphones begin april officieel aangekondigd, om vervolgens later die maand in de verkoop te gaan. De komende weken zullen er ongetwijfeld meer details naar boven komen aangaande de nieuwe modellen.

Helaas is de Europese interesse in Huawei smartphones de afgelopen jaren significant gedaald, door de aanhoudende handelsban van de US. Hierdoor mogen mobiele telefoons van Huawei ook niet langer voorzien worden van Google services, zoals YouTube, Gmail en Maps. Hiervoor in de plaats is het Huawei Mobile Services (HMS) platform in het leven geroepen.

Het handelsverbod heeft echter nog meer gevolgen, zo heeft Huawei ook moeite om aan de benodigde processoren te komen. Zodoende is de verwachting dat de P50 serie wordt aangedreven door dezelfde chipset als de Mate 40 serie afgelopen jaar; de Kirin 9000 die is gebakken volgens het 5nm procedé. Deze high-end SoC met geïntegreerde 5G modem wordt overigens ook toegepast in de recent geïntroduceerde Mate X2 opvouwbare smartphone.