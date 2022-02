Huawei smartphone met 3D camera voor gezicht en huidanalyse Huawei patenteert technologie waarbij een telefoon met triple-camera in staat is om een 3D model van je gezicht te maken, voor een gezicht- en huidanalyse.

Hoewel Huawei moeilijke tijden doormaakt sinds het te maken heeft met Amerikaanse handelssancties gaat de Research & Development afdeling van het bedrijf gestaag verder met de ontwikkeling van nieuwe telefoons en technologieën. Zo heeft het bedrijf met de recent geïntroduceerde Huawei P50 Pocket een veelzijdige en krachtige clamshell telefoon geïntroduceerd met enkele unieke eigenschappen, die niet te vinden zijn op andere toestellen.

Huawei heeft de P50 Pocket uitgerust met een rond cover display, die ook te gebruiken is als een slimme spiegel. Er is een Sunscreen Detection mode beschikbaar. Eenmaal geactiveerd meet de telefoon of er voldoende zonnebrandcrème op je gezicht is aangebracht en of deze gelijkmatig verdeeld is. Ook kan de telefoon detecteren of je make-up goed verwijderd is. Om dit mogelijk te maken is er een 32MP Hyperspectral camera ingebouwd.

Het lijkt erop dat de Chinese fabrikant nog meer creatieve ideeën heeft voor de toekomst. Huawei heeft een patent ingediend voor camera technologie die het mogelijk moet maken om je gezicht en huidstructuur te analyseren, om op basis daarvan adviezen te kunnen geven.

Huawei smartphone met triple-camera voor 3D gezichtsopnames

Het betreft een octrooi dat in juli 2021 is ingediend door Huawei Technologies bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De 43-pagina tellende documentatie getiteld ‘Appearance analysis method, and electronic device‘ werd op 27 januari 2022 vrijgegeven, nadat het eind december is goedgekeurd.

De documentatie maakt melding van een triple-camera systeem die in staat is om 3D gezichtsopnames te maken, om op basis hiervan een nauwkeurige gezichtsanalyse uit te voeren. Om dit mogelijk te maken wordt de eerste en tweede camera lijnrecht tegenover elkaar geplaatst. De derde camera wordt ertussen geplaatst, waarbij de afstand tussen de eerste en tweede camera gelijk is.

Het gaat om een zogenaamd utility patent, wat inhoudt dat Huawei de gepatenteerde technologie op verschillende wijze kan implementeren. Zo wordt er in de documentatie gesproken over de integratie van zo’n camera in een flip telefoon – zoals de P50 Pocket. Op de patentbeelden wordt echter een regulier telefoonmodel getoond.

Daarnaast kan Huawei besluiten om er een optionele accessoire van te maken, als een soort van intelligente spiegel. In dat geval zal de smart mirror losstaand gebruikt kunnen worden en samenwerken met je telefoon. Tot slot is het ook mogelijk dat het gaat om een uitneembare camera – die zowel losstaand als geïntegreerd gebruikt kan worden.

Om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie productbeelden gemaakt op basis van de patentdocumentatie.

Geavanceerde gezicht en huid analyse met tips

De drietal camera’s zijn in staat om een 3D model vast te leggen. Denk aan een menselijk gezicht, maar ook dieren – zoals katten en honden – worden herkent. Tijdens de opname krijg je instructies op het scherm te zien, zodat een volledige gezichtsdetectie kan plaatsvinden.

Het camerasysteem is in staat om informatie te verschaffen over je poriën, rimpels, acne, mee-eters, kleurvlekken, rode regio, donkere ogen of een combinatie hiervan. De gebruiker kan via het ronde touch-display het gezicht naar wens draaien, zodat je expliciet een bepaald deel van je gezicht kunt analyseren.

De berekeningen zijn behoorlijk geavanceerd, zo wordt ook de diepte en de grootte van de poriën gemeten. Ook kan bijvoorbeeld het aantal mee-eters rondom de neus worden bepaald. Daarnaast kan er informatie worden verschaft over je neusplooi en kraaienpoten.

Vervolgens wordt op het telefoonscherm een foto van het gefotografeerde gezicht getoond. Hier worden verschillende scores bij getoond, denk aan een huid score en een poriën score. Ook worden er tips en aanbevelingen gegeven om je huidstructuur te verbeteren. Je kunt desgewenst ook een evaluatie rapport versturen, bijvoorbeeld via mail of een bericht.

De afgelopen jaren zijn mobile devices voorzien van steeds meer sensoren en camera mogelijkheden om medische gegevens te kunnen vergaren. Dat geldt niet alleen voor smartphones, maar bijvoorbeeld ook smartwatches. Zo heeft Huawei afgelopen maand de Watch D aangekondigd, als eerste slimme horloge van het merk met een bloeddrukmeter en een ECG om je hartslag te meten.

Met de Huawei P50 Pocket clamshell telefoon richt het bedrijf zich met name op vrouwen. Dat is te zien aan het rijk versierde design, maar ook aan de functies die gekoppeld zijn aan het cover-display met geïntegreerde slimme spiegel – denk aan de zonnebrand detectie en make-up remover detectie.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Huawei deze mogelijkheden in de toekomst verder wil uitbreiden. Ten slotte kan het bijzonder handig zijn als je telefoon je verschillende type informatie kan verschaffen over je huid en je gezondheid. Ook andere merken springen hier op in, zo legde Samsung afgelopen jaar een octrooi vast voor een Galaxy Z Fold device dat je bloeddruk kan meten – door je vinger tussen de gevouwde displaydelen te leggen.

Of Huawei de gepatenteerde functionaliteit in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar zal stellen blijft vooralsnog onbekend. Duidelijk is wel dat gezondheidsfuncties een steeds belangrijker onderdeel worden van onze mobiele apparaten.

Download official documentation: Huawei smartphone with 3D camera for face and skin analysis.

