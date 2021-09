Huawei Watch D smartwatch met bloeddrukmeter Huawei deponeert Watch D trademark. Mogelijke nieuwe smartwatch van Huawei met medische features, zoals een hartslagmonitor en bloeddrukmeter.

Het Chinese Huawei produceert jaarlijks een groot aantal verschillende consumenten elektronica devices. Van smartphones en tablets tot wearables, zoals een smartwatch. Huawei heeft door de jaren heen verschillende smartwatches uitgebracht. De meest recente horloges werden in juni dit jaar aangekondigd, de Watch 3 en Watch 3 Pro zijn de eerste smartwatches van Huawei die draaien op het HarmonyOS 2 besturingssysteem.

Een nieuwe trademark duidt aan dat het bedrijf mogelijk een nieuw soort smartwatch in ontwikkeling heeft, voorzien van verschillende gezondheidsfeatures, zoals een hartslagmonitor, bloeddrukmeter en een lichaamsvet-monitor. Het gaat om de Huawei Watch D.

Huawei Watch D slim horloge met medische functies

Op 10 september 2021 heeft Huawei Technologies een trademark ingediend bij de European Union Intellectual Property Organisation (EUIPO) voor een ‘Watch D’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 10 / 14, met de volgende omschrijving:

Huawei Watch D trademark description: ‘smartwatches; wristwatches; apparatus for use in medical analysis; heart rate monitoring; body fat monitors; blood pressure monitors’.

De benaming ‘Watch’ spreekt voor zich, onduidelijk blijkt echter waar de letter ‘D’ voor staat. Huawei heeft in het verleden wel verschillende Watch GT modellen aangekondigd met een extra lange batterijduur en geïnspireerd op de automobiel industrie. De benaming GT staat dan ook voor ‘Gran Turismo’. Ook heeft het bedrijf de ‘Watch Fit’ in het assortiment. Of de Huawei Watch D één van deze modellen zal vervangen blijft vooralsnog onduidelijk.

Concurrent Samsung heeft de benaming van haar slimme horloges dit jaar nog herzien. In plaats van een Watch Active 4 heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ditmaal gekozen voor een Watch 4 en een Watch 4 Classic. Mogelijkerwijs dat Huawei ook de nodige veranderingen wil gaan doorvoeren.

Vooralsnog heeft Huawei geen smartwatch in het assortiment met een bloeddrukmeter. Eerder dit jaar waren er echter al wel geruchten dat het bedrijf een slim horloge in ontwikkeling heeft met een bloeddruk monitor.

Afgelopen week meldde Gadgets and Wearables dat Huawei momenteel testen uitvoert met z’n eerste horloge met bloeddruk functie. Er is ook al een foto opgedoken van dit slimme horloge, dat bijzonder veel similariteiten toont met de Watch Fit. Mogelijkerwijs dat de Watch D trademark voor deze smartwatch is aangevraagd.

De komende maanden zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over Huawei’s nieuwe smartwatch met bloeddrukmeter.

