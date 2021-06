Huawei Watch 3 en Watch 3 Pro smartwatch Huawei lanceert de Watch 3 serie met HarmonyOS 2 besturingssysteem, een 3D roterende kroon, tal van nieuwe functies en een extra lange batterijduur

Huawei heeft twee nieuwe wearables aangekondigd, de Watch 3 en Watch 3 Pro. Beide smartwatches draaien op het nieuwe HarmonyOS 2 besturingssysteem en bieden verbeterde interacties en vernieuwde functies. De Huawei Watch 3 serie bevat voor het eerst een temperatuursensor voor huidtemperatuur detectie en nieuwe integraties, zoals handwas detectie en valdetectie.

De Huawei Watch 3 is een 46mm smartwatch met een traditioneel horloge ontwerp. De horlogekast is gemaakt van gepolijst roestvrijstaal, dat wordt versterkt door een 1,43-inch curved 3D-glas AMOLED display met 466×466 pixels. Het Pro model is nog iets groter, daarbij gaat het om een 48mm model, waarbij de horlogekast is gemaakt van titanium en keramiek. Beide slimme horloges zijn waterdicht volgens de 5 ATM normering. Standaard wordt er 2GB werkgeheugen en 16GB opslaggeheugen ingebouwd.

Huawei HarmonyOS 2 smartwatch

Het is tevens de eerste Huawei smartwatch met een 3D roterende kroon, met subtiele feedback voor gebruikers. Dankzij de hoge-precisie vingerbeweging herkenning, kunnen gebruikers nauwkeurig in- en uitzoomen en kiezen uit verschillende menu-opties.

HarmonyOS 2 introduceert ook een geheel nieuwe gebruikersinterface met een Grid Launcher app menu. De interface is geoptimaliseerd voor de 3D roterende kroon, om een vloeiende en meer intuïtieve gebruikerservaring te leveren.

De Huawei Watch 3 smartwatches komen standaard met een uitgebreide selectie van wijzerplaten en bandjes, zodat gebruikers hun horloge een eigen stijl kunnen meegeven. Er zijn tal van interessante thema’s beschikbaar, waaronder technologie, gaming, doe-het-zelf en korte video’s, om de wijzerplaten mee te combineren. Denk aan fluorelastomeer-, nylon-, lederen-, roestvrij stalen- en titanium banden om het perfecte accessoire te creëren dat bij elke outfit past.

Bellen met de Huawei smartwatch

De nieuwe Watch 3 biedt tevens ondersteuning voor standalone connectiviteit. Via de eSIM-service kunnen gebruikers hun telefoonnummer en dataplannen van hun smartphone delen met hun smartwatch.

De smartwatch is voorgeïnstalleerd met AppGallery – de tegenhanger van Google Play Store. In de AppGallery kunnen gebruikers tal van apps van derden downloaden. Ga je bijvoorbeeld op reis? Download dan wat extra apps om je horloge om te toren tot een persoonlijke reis-assistent, die inzicht geeft in je vluchtstatus en de taxi-informatie met je deelt.

Sportfanaten zullen ook de professionele assistent voor fitness monitoring en de ruim 100 work-out modi kunnen waarderen. Nieuw in deze serie zijn het meten van de huidtemperatuur, valdetectie en SOS-waarschuwing. Daarnaast blijf je perfect op de hoogte van je gezondheid via de hartslag- en SpO2-meter en de slaap- en stressmeter.

De Huawei Watch is de tegenhanger van de Apple Watch 6 (iOS), de Watch SE (iOS) en de Samsung Galaxy Watch 3 (Tizen). Ook andere Chinese merken zijn inmiddels in de wereld van wearables gedoken, later vandaag wordt de OnePlus Watch Cobalt Limited Edition aangekondigd. Ook Xiaomi en Oppo hebben inmiddels één of meerdere smartwatches in het portfolio.

De Huawei Watch 3 Pro beschikt over een extra lange batterijlevensduur: 5 dagen in smart-modus en maar liefst 21 dagen in de ultra-lange batterijlevensduur-modus. Bij de Huawei Watch 3 zijn dat respectievelijk 4 dagen in smart-modus en 14 dagen in de ultra-lange modus. Dit is tevens het belangrijkste verschil tussen de basis en de Pro uitvoering – afgezien van het verschil in grootte (46mm vs 48mm). Opladen geschiedt bij beide modellen draadloos.

Huawei Watch 3 kopen

De Huawei Watch 3 is vanaf 27 juni 2020 beschikbaar in Nederland voor een adviesprijs vanaf €370 met keuze uit een horlogeband van rubber (Active Edition), leer (Classic Edition) of staal (Elite Edition). De Huawei Watch 3 Pro is binnenkort ook beschikbaar voor een adviesprijs vanaf €500. De Pro versie verschijnt in leer (Classic Edition) en titanium (Elite Edition). Er is tevens een preorder actie opgezet, bij het kopen van een Watch 3 smartwatch ontvang je een setje Huawei FreeBuds 4i draadloze oordopjes cadeau.