Huawei P50 Pocket clamshell opvouwbare telefoon Volgende week donderdag zal Huawei de P50 Pocket vouwtelefoon introduceren in China. Het wordt de tegenhanger van de populaire Samsung Galaxy Z Flip 3.

Er gaan al lange tijd verhalen de ronde, komende week is het dan zover. Op donderdag 23 december zal Huawei haar eerste opvouwbare clamshell telefoon introduceren. Het gaat om de tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Motorola RAZR 5G. Deze vouwtelefoons zijn uiterst compact in opgevouwen stand. Het nieuwe model van Huawei zal in eerste instantie uitsluitend in China worden uitgebracht. Daar zal de klaptelefoon naast de Huawei Mate X2 gevoerd worden.

Lange tijd werd veronderstelt dat de nieuwe opvouwbare smartphone onder de naam Mate V in de markt wordt gezet. Uit een door Huawei vrijgegeven teaser blijkt echter dat de clamshell de bijpassende naam Huawei P50 Pocket krijgt. Verder valt uit de afbeelding af te leiden dat de telefoon in ten minste twee kleuren wordt uitgebracht: wit en goud.

Huawei P50 Pocket specs en design

Vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al over een Huawei opvouwbare smartphone met een clamshell design. In de tussentijd is er meermaals informatie over dit telefoon model online verschenen. Zo lekte Ice Universe afgelopen week via Weibo een protective case voor de verwachte Huawei Flip telefoon.

Uit de gelekte beelden blijkt dat de opvouwtelefoon qua design een vergelijkbaar camerasysteem krijgt als de high-end Huawei P50. Het gaat om twee grote cirkels, die samen het camerasysteem vormen. Over de cameraconfiguratie van de P50 Pocket is vooralsnog geen informatie bekend. Desondanks mag je er vanuit gaan dat het toestel over een degelijke camera zal beschikken.

Om een idee te krijgen, de P50 is voorzien van een triple-camera. Deze bestaat uit een 50 megapixel True-Chroma camera met een f/1.8 groothoeklens, een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel telefoto camera met OIS en AF support.

Verder onthult het telefoonhoesje dat het toestel een nagenoeg vierkante vormgeving krijgt in opgevouwen stand. Zodoende is de telefoon uiterst compact om met je mee te dragen. Aan de onderzijde is een uitsparing gemaakt voor de USB-C aansluiting. De fysieke knoppen zijn aan de rechterzijde geplaatst, denk aan de power-knop en de volumetoetsen. Ten slotte is er aan de bovenzijde nog een uitsparing te zien, vermoedelijk voor de microfoon of een infrarood poort.

Over de displaygrootte is nog geen informatie bekend. Wel wordt gesteld dat de vouwtelefoon van Huawei nagenoeg geen vouwnaad zal tonen. Dat is opmerkelijk, aangezien bij alle huidige opvouwbare smartphones de vouwnaad zowel goed zichtbaar als voelbaar is.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de P50 Pocket zal draaien op het Harmony OS van Huawei. Mogelijkerwijs wordt de telefoon, net als de andere toestellen uit de P50 serie, aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de 4G variant. Door de aanhoudende handelssancties mag Huawei geen 5G modellen meer uitbrengen.

Qua specs blijft er nog veel onbekend. Begin deze maand rapporteerde LetsGoDigital nog over een patent van Huawei voor een heat pipe speciaal ontwikkelt voor opvouwbare smartphone modellen. Mogelijkerwijs ziet Huawei kans om deze technologie in de P50 Pocket te verwerken.

Verwachte Huawei producten

Volgende week donderdag 23 december zal Huawei alle details omtrent de P50 Pocket uit de doeken doen. Gelijktijdig wordt ook de nieuwe Huawei Watch D verwacht, een rechthoekig vormgegeven smartwatch met een bloeddrukmeter. Volgens Twitteraar Yash Raj Chaudhary zal Huawei tijdens het launch event ook een nieuwe e-Ink tablet, de MatePad 10.4 tablet, een nieuwe MateBook notebook en een slimme speaker introduceren. Daarnaast lijkt er een Huawei Mate 40 Pro Special Edition in de pijplijn te zitten.

Voordat het zover is, zullen meerdere Chinese fabrikanten een persevenement organiseren. Zo gaat vandaag het tweedaagse evenement OPPO Inno Day 2021 van start. Tijdens het event zal Oppo haar eerste opvouwbare smartphone introduceren; de Oppo Find N. Dit wordt overigens geen directe concurrent van de Huawei P50 Pocket, want dit toestel vouwt uit als tablet. Het wordt dan ook eerder gezien als tegenhanger van de Huawei Mate X2, de Xiaomi Mi Mix Fold en de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Daarnaast wordt er al geruime tijd gesproken over een clamshell telefoon van Xiaomi. Eind deze maand zal het bedrijf de Xiaomi 12 introduceren in China. Mogelijkerwijs zal er gelijktijdig ook informatie worden gedeeld aangaande de verwachte Xiaomi Mix Flip.