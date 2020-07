Mate V mogelijke naam voor Huawei opvouwbare smartphone Eind 2020 wordt er een nieuwe opvouwbare smartphone van Huawei verwacht. Het bedrijf heeft al een handelsmerk vastgelegd voor de naam Mate V.

Hoewel Huawei nog altijd gebukt gaat onder de handelssancties van Amerika, gaat de Chinese fabrikant steevast door met de ontwikkeling en introductie van hoogstaande technologie producten. Zo kijken velen uit naar de Mate 40, deze high-end smartphone serie wordt rond oktober 2020 verwacht. Rond dezelfde periode zal Huawei ook een nieuwe opvouwbare smartphone introduceren, zo werd begin dit jaar al duidelijk.

Ook van Samsung en Motorola wordt verwacht dat ze later dit jaar nog een nieuwe vouwtelefoon zullen uitbrengen. Huawei zou ditmaal kiezen voor een ander ontwerp. Bij de Mate X is er gekozen voor een zogenaamd ‘out-folding design’, oftewel het scherm bevindt zich aan de buitenzijde wanneer je het toestel opvouwt. Er gaan al langer geruchten dat Huawei ditmaal kiest voor een in-folding design – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold.

Als Huawei inderdaad een geheel nieuw type vouwtelefoon op de markt brengt, is het de vraag onder welke modelnaam deze zal verschijnen. Zo koos Samsung ervoor om naast de Galaxy Fold ook de Galaxy Z Flip uit te brengen. Een nieuwe trademark aanvraag geeft ons mogelijk meer inzicht over de benaming van Huawei’s verwachte vouwtelefoon.

Huawei Mate V

Op 3 juli 2020 heeft Huawei Technologies een trademark ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de merknaam ‘Mate V’. De aanvraag is verzorgd door tussenpersoon Forresters uit München, dit bedrijf heeft vaker in naam van Huawei gehandeld onder andere voor Huawei AR Glass en VR Glass. Het handelsmerk is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving.

Huawei Mate V trademark description: Smartphones; mobile phones; telephones; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and images; fluorescent screens; covers for smartphones; chargers for electric batteries; notebook computers; tablet computers; covers for tablet computers; humanoid robots with artificial intelligence; computer hardware; computer software applications; smartglasses; smartwatches; virtual reality headsets; loudspeakers.

Uit de uitgebreide omschrijving valt niet met zekerheid te zeggen om wat voor een product het gaat. Tenslotte worden er verschillende productcategorieën benoemd. Desalniettemin is het aannemelijk dat we hier te maken hebben met de modelnaam van een nieuwe nog niet aangekondigde Huawei smartphone. Allereerst omdat deze productcategorie als eerste omschreven staat, maar ook omdat Huawei in het verleden vaker Mate smartphones heeft uitgebracht waarbij slechts één letter als toevoeging werd gebruikt.

Huawei Mate smartphones

Denk aan de vorig jaar gelanceerde Huawei Mate X, de eerste opvouwbare smartphone van de Chinese fabrikant. In 2015 bracht het bedrijf ook al de Mate S uit, eveneens een high-end smartphone, dit was het eerste toestel met een drukgevoelig scherm. De Huawei Mate V zou dan ook goed in dit rijtje passen.

Binnen de Mate-serie vindt je van oudsher uitsluitend high-end modellen. Aangezien Huawei haar eerste twee vouwtelefoons ook binnen de Mate line-up heeft geplaatst is het zeker niet onwaarschijnlijk dat dit ook voor het nieuwe model zal gelden.

De Mate X werd begin dit jaar opgevolgd door de Mate Xs, beide opvouwbare smartphones hebben veel met elkaar gemeen. Later dit jaar wordt alweer de derde vouwtelefoon van Huawei verwacht. Online wordt er veelal naar dit model gerefereerd als ‘Mate X2’, verwacht wordt echter dat het komende model een geheel nieuwe vormfactor krijgt waardoor het ook aannemelijk is dat dit toestel ook een andere naam krijgt – net zoals Samsung heeft gedaan met de Fold en de Z Flip.

Nieuwe opvouwbare smartphone van Huawei verwacht

Hoewel de details omtrent Huawei’s komende vouwtelefoon nog schaars zijn, lijkt het zo goed als zeker dat Huawei ditmaal kiest voor een in-folding ontwerp, waarvoor een flexibel display van Samsung-makelij gebruikt wordt. Daarnaast wordt er online gespeculeerd dat het zou gaan om een 120 Hz scherm. De eerste smartphones met zo’n hoge refresh-rate zijn inmiddels geïntroduceerd, vooralsnog is deze technologie echter niet beschikbaar binnen de opvouwbare smartphone modellen.

Volgens een ander gerucht is Huawei ook voornemens een M Pen toe te voegen. De Chinese fabrikant heeft al eerder een smartphone met styluspen uitgebracht, de Mate 20 X – een high-end gaming smartphone uit 2018. Ook zijn er enkele Huawei MediaPad tablets verkrijgbaar die de M Pen ondersteunt. Eerder gingen er al geruchten dat de Galaxy Fold 2 ook over een S Pen zal beschikken, hier heeft Samsung echter op het laatste moment vanaf gezien. Of Huawei wel kans ziet om de stylus compatibel te maken met het flexibele scherm zal de tijd moeten uitwijzen. In ieder geval mag je er vanuit gaan dat het een 5G telefoon wordt, ten slotte was dat ook bij eerder genoemde modellen het geval.

Door de tijd heen heeft Huawei diverse vouwtelefoon ontwerpen gepatenteerd. Recentelijk rapporteerde LetsGoDigital nog over een Mate opvouwbare smartphone met een zoomcamera en een tweede scherm. Of dit ook het daadwerkelijke ontwerp wordt van Huawei’s nieuwste vouwtelefoon blijft nog even afwachten. De Mate 40 serie wordt rond oktober verwacht. Vermoedelijk zal de nieuwe opvouwbare telefoon rond dezelfde tijd verschijnen, mogelijk een maandje later, maar in ieder geval nog in 2020.

Bekijk hier de Huawei trademark voor Mate V.