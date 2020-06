Huawei Mate 40 met nieuwe side-touch camera interface Huawei patenteert side-touch gebruikersinterface voor de camerabediening. Mogelijk een nieuwe functie voor de later dit jaar verwachte Mate 40 serie.

Toon pagina inhoud

Rond oktober wordt het nieuwe vlaggenschip van Huawei verwacht, de Mate 40 serie. Afgelopen jaar werd de Mate 30 (Pro) voorzien van verschillende nieuwe functies, waaronder een 88 graden afgerond scherm met virtuele volume knoppen. Deze verschijnen aan het rand van het scherm (side touch genoemd), waardoor het toestel vrij is van knoppen -afgezien van de power-knop. Het lijkt erop dat Huawei overweegt om ook de camera bediening in de zijkant van het scherm te integreren.

Bij de Mate 30 serie is er gekozen voor een zogenaamde ‘floating shutter release button’. Oftewel, de ontspanknop van de camera zit in het edge-display verwerkt en kun je qua locatie aanpassen. Ideaal, tenslotte wil je dat de ontspanknop makkelijk toegankelijk is tijdens het fotograferen. Ditmaal lijkt Huawei kans te zien om ook andere camerafuncties in de zijkant van het scherm te integreren.

Huawei smartphone met innovatieve camera gebruikersinterface

Huawei Technologies heeft op 6 juli 2019 een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie werd op 16 juni 2020 gepubliceerd en omvat een 10-tal productieafbeeldingen gecombineerd met een summiere omschrijving. Ook zijn er enkele kleuren afbeeldingen toegevoegd van een modern vormgegeven Huawei smartphone met een afgerond display en een dubbele front-camera.

Het design patent gaat in hoofdzaak om de grafische gebruikersinterface voor de camera, welke aan de zijkant van het edge-scherm is geïmplementeerd. Er zijn twee side-touch interfaces vastgelegd. Bij de eerste zien we een parameter instellingspictogram (+ en -), gevolgd door een pictogram voor de flitser, voor de filter-selectie en voor de witbalans instelling. Verder is er nog een converteren-pictogram opgenomen, om tussen de cameralens aan de voor- en achterzijde te kunnen switchen. Het laatste pictogram werkt als ontspanknop.

De tweede interface begint tevens met een parameter instellingspictogram (+ en -). Vervolgens zien we een een pictogram voor HDR, de flitser, witbalans en ten slotte ‘Pic’ om de Gallerij te openen met alle gemaakte foto’s en video’s.

Huawei Mate smartphone met dubbele selfie-camera

Bij de eerder dit jaar geïntroduceerde Huawei P40 serie koos de Chinese fabrikant ervoor om een punch-hole selfiecamera toe te passen – in de linker bovenhoek van het scherm is een ovaal gaatje gemaakt voor een dubbele selfie-camera.

Bij het gepatenteerde model zien we opnieuw twee selfiecamera’s. Ditmaal gaat het echter om een relatief smalle notch die gecentreerd in het midden geplaatst is. De bovenzijde van het toestel is vrij van knoppen. De onderzijde biedt toegang tot de USB-C aansluiting en het sim-compartiment.

Dan komen we uit bij de achterzijde. Hier is iets vreemds aan de hand, want op de achterzijde is geen enkele camera te zien. Nu zou je nog kunnen denken; deze wordt later nog ingevuld, Huawei heeft er bij dit patent simpelweg voor gekozen om zich te focussen op de interface van de camera. Echter, er zijn ook kleurenafbeeldingen toegevoegd waarop de Huawei smartphone van alle kanten getoond wordt. Ook hier is geen camerasysteem zichtbaar op de achterzijde. Vooralsnog blijft het onduidelijk waarom dit het geval is.

Werkt Huawei aan een onzichtbare camera? Eerder dit jaar toonde OnePlus voor het eerste een concept smartphone, de OnePlus Concept One beschikt over een zogenaamde onzichtbare camera. Door gebruik te maken van elektrochroom glas en transparante technologie is de camera alleen zichtbaar wanneer deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Het toestel van OnePlus is echter een concept telefoon, die nooit is uitgebracht.

Enige tijd geleden rapporteerde LetsGoDigital nog over een bijzondere Huawei Mate smartphone met een kenmerkend rond-vormgegeven camera systeem. Het bijzondere was de integratie van een multi-functionele display ring rondom de camera. Zou deze camera gecombineerd kunnen worden met de nieuwe side-touch interface?

In ieder geval mag je er vanuit gaan dat Huawei haar nieuwe Mate 40 serie zal voorzien van een vooruitstrevende camera – zoals we inmiddels gewend zijn geraakt van de Chinese fabrikant. Onlangs werd vanuit China het gerucht verspreid dat de nieuwe high-end smartphones van Huawei over een 108 megapixel camera zullen beschikken gecombineerd met een 9P Freeform lens – om vervormingen bij groothoekopnames te voorkomen.

Doorgaans lanceert Huawei haar Mate smartphones rond september / oktober. Zo werd de Mate 30 serie op 19 september 2019 geïntroduceerd. Het jaar ervoor koos de Chinese fabrikant nog voor een lancering in oktober. De exacte release date van de Mate 40 is vooralsnog onbekend, je mag er echter vanuit gaan dat een soortgelijke strategie gehanteerd wordt.

Hoogstwaarschijnlijk wordt rond dezelfde periode ook een nieuwe Huawei opvouwbare smartphone gepresenteerd. Ditmaal lijkt het bedrijf te kiezen voor een andere vormfactor dan de reeds uitgebrachte Huawei Mate X / Mate XS – hoewel verdere details hieromtrent nog schaars zijn.

Bekijk het patent van de Huawei Mate smartphone met side-touch interface.