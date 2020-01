OnePlus Concept One telefoon met onzichtbare camera OnePlus toont concept telefoon voorzien van glas dat van kleur kan veranderen, waardoor de digitale camera onzichtbaar is wanneer deze niet wordt gebruikt.

OnePlus heeft de Concept One smartphone aangekondigd, in aanloop op de grootste tech beurs in Amerika, de CES 2020. Afgelopen maand liet de Chinese fabrikant via een persbericht weten dat het haar eerste concept smartphone op CES 2020 tentoon zal stellen. Al snel ontstond het gerucht dat het zou gaan om de eerste opvouwbare smartphone van OnePlus. LetsGoDigital wist toen al te melden dat dit erg onwaarschijnlijk was, inmiddels is duidelijk geworden om wat voor een soort telefoon het wel gaat. Het is zeker een bijzonder model, dat we nog niet eerder zijn tegengekomen.

OnePlus heeft een prototype smartphone getoond waarbij de drietal camera’s aan de achterzijde onzichtbaar zijn, als het camerasysteem niet in gebruik is. Om dit te bewerkstelligen is er elektrochroom glas toegepast.

Telefoon met onzichtbare camera

Het speciale glas kan elektrisch geactiveerd worden waarna deze donkerder wordt, waardoor de camera’s simpelweg niet langer zichtbaar zijn. Zodra de camera-app geactiveerd wordt, wordt het glas weer doorzichtig gemaakt, waardoor de cameralenzen zonder problemen door het glas kunnen schijnen.

Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium Wired beschikt de OnePlus Concept One over een triple camera bestaande uit een 48 megapixel hoofdcamera met Sony beeldsensor, een 16 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel telefoto lens. Het camerasysteem is gelijk aan het huidige topmodel, de OnePlus 7T Pro.

Het is (vooralsnog) niet de bedoeling deze smartphone met ‘invisible camera’ daadwerkelijk in de markt te zetten. OnePlus zal dit prototype gebruiken om de feedback van consumenten en de OnePlus community in te winnen om zodoende te kunnen bepalen of er voldoende vraag is naar deze ontwikkeling.

Deze strategie wordt vaker toegepast door Chinese fabrikanten. Denk bijvoorbeeld aan de concept smartphones van zusterbedrijf Vivo (beide maken onderdeel uit van BKK Electronics, waartoe ook Oppo en RealMe behoren). Vivo heeft al twee jaar achtereen een Vivo Apex concept smartphone getoond, het laatste model was een toestel zonder schermranden en poorten.

Glas dat van kleur kan veranderen

Voor de ontwikkeling van deze bijzondere OnePlus telefoon is de Chinese fabrikant in 2018 een nauwe samenwerking aangegaan met McLaren. De Britse autofabrikant heeft deze betoverende technologie al vaker toegepast voor het dak van haar supercar modellen, zoals bij de McLaren 720S.

De Britse autofabrikant is overigens niet de enige binnen de automotive industrie die gebruik maakt van dergelijke technologie. Daimler implementeerde deze innovatie al in 2010 in de Mercedes-Benz SLK, deze cabrio werd eveneens voorzien van een glazen dak dat van transparant naar donker kan veranderen, ook wel Magic Sky control genoemd.

Ook buiten de auto industrie wordt gebruik gemaakt van glas dat van kleur kan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de Boeing 787 Dreamliner, die over vliegtuigraampjes beschikt waarbij soortgelijke technologie is geïntegreerd. Ook fotochrome brillenglazen, die veelal worden toegepast in zonnebrillen, werken eigenlijk volgens hetzelfde principe. Naarmate de hoeveelheid zonlicht verandert, kleuren de brillenglazen mee. Ditmaal wordt er echter geen gebruik gemaakt van zonlicht, maar van elektrische signalen.

Dit principe wordt ook toegepast in huishoudelijke apparaten van LG. Zo worden de Instaview koelkasten sinds 2017 voorzien van een koelkastdeur die transparant wordt op het moment dat de gebruiker erop tikt. Deze award-winning technologie wordt ook in de 2020 koelkast line-up toegepast. Het is wel de eerste keer dat dergelijk elektrochroom glas in een mobiele telefoon wordt toegepast.

OnePlus Concept One telefoon

Het was een uitdaging voor OnePlus om het glas dun genoeg te maken. Ook was het stroomverbruik een issue. Daarnaast moet het glas snel genoeg van kleur kunnen veranderen, om te voorkomen dat het ideale fotomoment alweer voorbij is. Bij de concept smartphone neemt dit proces minder dan een seconde in beslag – gelijk aan een gemiddelde pop-up camera.

Voor de Concept One telefoon is overigens niet alleen technologie van McLaren gebruikt, het toestel heeft ook de look-and-feel gekregen van een luxe product. De achterzijde is voorzien van leder met een Papaya Orange stiknaad. Deze kleur werd ook gebruikt bij de OnePlus 7T Pro McLaren Limited Edition.

OnePlus liet vorige maand al weten dat het bedrijf meer prototypes in ontwikkeling heeft, daarom is er ook gekozen voor de naam Concept One. Wanneer we de Concept Two mogen verwachten en of dit toestel zal voortborduren op de huidige concepttelefoon is vooralsnog onbekend.

Een telefoon met een onzichtbare camera, er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ten slotte worden onze mobieltjes voorzien van steeds meer camera’s. Dit komt het design niet altijd ten goede. Door de camera’s te laten verdwijnen kan weer een esthetisch geheel gecreëerd worden. Het blijft echter wel de vraag welk prijskaartje aan deze technologie hangt. Bovendien zal het niet makkelijk zijn om dit glas te vervangen indien er schade ontstaat, bijvoorbeeld doordat je het toestel hebt laten vallen.

Enkele jaren geleden kwam het relatief jonge OnePlus de markt bestieren met no-nonse telefoons. Stijlvolle toestellen met high-end specificaties tegen een betaalbare prijs. Van dit principe lijkt het bedrijf inmiddels een beetje te zijn afgestapt, de modellen worden duurder en het merk probeert zich op andere wijze te differentiëren van de menige. Of dit de juiste weg is zullen we moeten afwachten, wel is zeker dat OnePlus met deze concept smartphone een hoop aandacht naar zich toe heeft weten te trekken.