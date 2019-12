OnePlus opvouwbare concept smartphone onwaarschijnlijk Tijdens CES 2020 zal OnePlus haar eerste concept telefoon introduceren, genaamd de Concept One. Wat mag je van deze smartphone verwachten?

OnePlus zal begin januari, tijdens CES 2020, haar eerste concept smartphone introduceren genaamd de Concept One. De Chinese fabrikant heeft aangegeven dat deze vernieuwde telefoon een inkijkje moet geven in de toekomst van smartphones, als het gaat om innovatieve technologie en een alternatief ontwerp. Sinds OnePlus dit nieuws via een persbericht bekend maakte is de geruchtenmolen op gang gekomen. Om wat voor een soort toestel kan het gaan?

Is er een OnePlus opvouwbare smartphone in ontwikkeling?

Gisteren ontstond het gerucht dat OnePlus mogelijk aan een opvouwbare smartphone werkt. ‘Industrie experts denken dat de Concept One een opvouwbare smartphone zal worden’, aldus Korea Herald (via Chris Smith from BGR). ‘Er zijn vooralsnog geen details bekend over het nieuwe model’, zo vervolgde de Koreaanse site. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat de Koreaanse site gevoed wordt door informatie over een Chinese fabrikant, wat later onwaar blijkt te zijn.

LetsGoDigital’s point of view on the report from Korea Herald: It seems unlikely that the OnePlus Concept One will be a foldable smartphone. The CEO of the company has stated OnePlus has no intention to develop a foldable phone. In addition, the company has never filed a patent for a foldable device or any of the necessary components.

Persoonlijk twijfel ik sterk aan dit gerucht. Als patent-experts kan LetsGoDigital melden dat OnePlus Technologies Shenzhen geen enkel octrooi heeft aangevraagd voor een vouwbare telefoon. Afgelopen nacht hebben wij ons hier nogmaals in verdiept, uit ons uitgebreide onderzoek blijkt dat OnePlus geen enkele opvouwbare smartphone model heeft gepatenteerd.

Het is natuurlijk mogelijk dat het bedrijf technologieën inkoopt van andere Chinese fabrikanten, die zich al wel op deze nieuwe innovatie hebben gestort. Want China is het land dat het meeste patenten heeft aangevraagd voor opvouwbare smartphones. Deze zijn dikwijls aangevraagd door OEM bedrijven. Aangezien deze ondernemingen relatief onbekend zijn voor ons Europeanen, heeft LetsGoDigital hier nooit over gepubliceerd.

Hieronder een lijst met Chinese bedrijven die recentelijk één of meerdere opvouwbare smartphone ontwerpen hebben vastgelegd:

• Beijing Magway Technology Co., Ltd.

• Beijing Xiaomi Mobile Software

• BOE Technology Group Co., Ltd

• Guangdong Oppo Mobile Communication Co., Ltd

• Guangdong Xiaotiancai Technology Co

• Huawei Technologies Co., Ltd

• Kunshan Institute of Technology Co., Ltd

• Lenovo (Beijing) Co., Ltd.

• Nubia Technology Co., Ltd.

• Qingdao HiSense Electronic Technology Service

• Shanghai Tianma Organic Light-Emitting Display Technology

• Shenzhen Royole Technologies

• Vivo Mobile Communication

• Wei Wo Mobile Communication Co

• Wing Tai Communications Co., Ltd

• Wuhan Huaxing Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd.

• Wuhan Tianma Microelectronics Cou

• Yulong Computer Communication Technology

• Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd.

• ZTE Corporation

Dan zijn er nog een reeks Chinese bedrijven die zich bezig houden met één of meerdere cruciale componenten voor vouwtelefoons. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van flexibele schermen, zoals Visionox. Deze bedrijven zijn echter niet in bovenstaande lijst opgenomen.

BBK Electronics

Er is nog een optie, want OnePlus maakt onderdeel uit van hetzelfde moederbedrijf als Oppo, Vivo en RealMe. Deze bedrijven vallen allemaal onder BBK Electronics – een Chinese multinational in consumer electronics, dat in 1995 werd opgezet door de Chinese entrepreneur Duan Yongping.

Een pikant detail, OnePlus is opgericht door een oud medewerker van Oppo. Laatstgenoemde wist begin dit jaar al een prototype te tonen van een vouwbare smartphone. Het is natuurlijk mogelijk dat de kennis die bij Oppo aanwezig is, inmiddels ook gebruikt wordt door OnePlus om tot een vouwbaar smartphone concept te komen. Want van alle bovengenoemde bedrijven heeft Oppo de meeste vouwbare telefoon ontwerpen laten vastleggen – meer nog dan Huawei en Xiaomi.

Laten we echter niet vergeten dat de CEO van OnePlus begin dit jaar nog in een interview met CNET heeft aangegeven niet mee te zullen doen aan de opvouwbare smartphone rage. ‘Het bedrijf heeft geen opvouwbare smartphone in ontwikkeling, deze type smartphones zijn simpelweg nog veel te duur’, aldus CEO Pete Lau.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het bedrijf nu binnen een jaar alsnog een vouwtelefoon zal presenteren. Ten slotte zijn andere toonaangevende smartphonefabrikanten, denk aan Samsung met de Galaxy Fold, bijna een decennia bezig geweest met de ontwikkeling van dit toestel.

OnePlus smartphone met camera onder het scherm

Wat voor een type smartphone zal OnePlus dan wel tonen? Afgelopen week zette we in onze publicatie over de OnePlus Concept One verschillende scenario’s uiteen. Zo zou het inderdaad om een opvouwbare smartphone of een dual display smartphone kunnen gaan. Het lijkt echter waarschijnlijker dat het bedrijf een ander type mobiele telefoon zal tonen.

OnePlus heeft inmiddels tal van selfie-camera implementaties getoond, denk aan een notch, een pop-up camera en binnenkort zal ook de eerste OnePlus smartphone met een punch-hole camera gepresenteerd worden. Het is dan ook goed mogelijk dat de concept smartphone de volgende fase zal onderschrijven, namelijk een camera onder het scherm.

Hoewel er inmiddels enkele prototypes getoond zijn, door Oppo en Xiaomi, heeft nog geen enkele smartphonefabrikant ook daadwerkelijk een telefoon met camera onder de display uitgebracht. Mogelijk dat de Oppo Find X2, die rond MWC 2020 zal verschijnen, het eerste toestel wordt met een under-display camera. Aangezien OnePlus de concept telefoon een maand eerder zal tentoonstellen, op CES 2020, kan het op deze wijze toch nog alle aandacht naar zich toe trekken.

OnePlus sprak in haar persbericht over een ‘alternatief design’, het ligt dan ook voor de hand dat de smartphone ook over een vernieuwd ontwerp zal beschikken. Mogelijk gaat het om een waterfall scherm – zoals de Vivo Nex 3 5G. Of zelfs een display dat nog verder doorloopt, zoals we ook bij de Xiaomi Mi Mix Alpha hebben gezien.

Additioneel zou het kunnen gaan om een telefoon zonder knoppen en poorten, net zoals zusterbedrijf Vivo dit jaar toonde bij de Apex 2019 concept smartphone en later toepaste voor de Nex 3. Ook de Meizu Zero is een smartphone zonder knoppen en poorten.

Al met al staan er nog een hoop vragen open, verheug je echter niet te veel op een OnePlus opvouwbare smartphone. Waarschijnlijk zal deze eerst uit de koker van Oppo en Vivo komen, alvorens ook OnePlus zich in deze nieuwe markt zal storten. Ten slotte streeft OnePlus naar het produceren van high-end telefoons tegen een relatief goedkope prijs. Vooral dit laatste gegeven zal met een vouwtelefoon op dit moment nog erg lastig worden.