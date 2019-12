Galaxy Fold prijs voor smartphone met abonnement Wil jij als eerste in Nederland over een opvouwbare smartphone beschikken? Je kunt nu een pre-order plaatsen voor Samsung Galaxy Fold bij T-Mobile en KPN.

Samsung brengt haar eerste opvouwbare smartphone toch naar Nederland. De Fold is de allereerste vouwtelefoon die je in ons land kunt kopen, hiermee wordt een nieuw tijdperk ingeluid van smartphones met flexibele schermen. Het toestel levert een totaal nieuwe gebruikerservaring, met de functionaliteit van een mobiele telefoon en tablet in één. Vandaag, 20 december 2019, zijn de pre-order verkopen van start gegaan. Je kunt de Samsung Galaxy Fold kopen als los toestel in de Samsung eStore en met abonnement bij T-Mobile en bij KPN.

Beide telecomproviders bieden de mogelijkheid om een online reservering te plaatsen. Wil je eerst kennis maken met het toestel? KPN heeft de Fold liggen in een vijftal fysieke winkels, welke gelokaliseerd zijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Haarlem en Heerlen. Vanzelfsprekend kun je ook kennismaken met de vouwtelefoon bij de Samsung Experience Store in Hoog Catherine, Utrecht. De medewerkers aldaar kunnen je alles vertellen over dit nieuwe toestel.

Prijs van de opvouwbare smartphone

Zowel bij T-Mobile als KPN kun je nu al een bestelling plaatsen. Op 10 januari 2020 worden de pre-orders aan klanten uitgeleverd. Gelijktijdig zal het revolutionaire vouwtoestel ook in de winkels komen te liggen.

De vouwbare smartphone wordt geleverd met 512GB opslaggeheugen en is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Cosmos Black. Het gaat om het 4G model, 5G zal komend jaar worden uitgerold in ons land. Dan worden ook de eerste 5G smartphone modellen verwacht.

In Nederland heeft de smartphone een adviesprijs van €2.020 (los toestel, simlockvrij). Hiervoor krijg je het mobiele toestel, een setje Galaxy Buds oordopjes en een lichtgewicht slim cover met Aramid Fiber. Dit hoesje is extra duurzaam en beschermt de buitenkant van je telefoon. Als optionele accessoire is er ook nog Leather Cover verkrijgbaar.

Ook mag je een jaar lang gratis gebruik maken van de Samsung Care+ service. Zodoende ben je verzekerd voor onopzettelijke schade, denk bijvoorbeeld aan een barst in het scherm. De smartphone wordt bij je thuis opgehaald en het eigen risico bedraagt €59 per claim. Er is geen enkele andere Galaxy telefoon die standaard wordt geleverd met deze verzekeringsservice. Het moge duidelijk zijn dat Samsung dit doet om vertrouwen te winnen, want de Fold heeft natuurlijk geen beste start gehad.

Valse start, nieuw begin

Enkele dagen voor de officiële lancering, begin mei dit jaar, besloot Samsung de release uit te stellen. Verschillende review exemplaren vertoonden gebreken aan het flexibele scherm. De Koreaanse fabrikant nam adequaat actie en heeft de Fold op verschillende punten verbeterd. Zo is het scherm verbeterd evenals het scharnier.

Inmiddels is het apparaat alweer geruime tijd verkrijgbaar in andere landen en lijken alle problemen goed verholpen te zijn. Hoewel het natuurlijk een kwalijke zaak is dat dit is gebeurd, is het ook zeker te verklaren.

Smartphonefabrikanten steken elkaar graag de loef af als het gaat om de implementatie van nieuwe technologieën. De druk op Samsung, als Nr 1 smartphone fabrikant ter wereld, was dan ook immens groot. Het bedrijf moest en zou als eerste -na Royole– een vouwtelefoon introduceren. Achteraf gezien iets te snel.

Maar hoewel het wat langer heeft geduurd dan aanvankelijk werd gedacht kun je vanaf vandaag dus ook in ons land deze baanbrekende Galaxy smartphone kopen. Daarmee is Samsung in Nederland nog altijd de allereerste fabrikant die een smartphone met flexibel scherm heeft uitgebracht.

T-Mobile abonnement

Consumenten die de Galaxy Fold kopen in combinatie met een abonnement zijn goedkoper uit. TMobile rekent een toestelprijs van €1.895. De bundeltarieven voor bellen en internetten zijn gelijk aan een sim-only abonnement, waardoor je dus feitelijk een korting krijgt van €125, door direct een abonnement af te sluiten.

Besluit je een abonnement af te sluiten? Ga dan voor jezelf na of je krediet wilt afsluiten voor het toestel. Oftewel, kies je ervoor om de telefoon direct af te betalen of kies je voor kopen op afbetaling. Betaal je het toestel af tot een maximaal openstaand bedrag van €250, dan vindt er geen inkomenstoets plaats. Is het openstaand bedrag hoger dan €250 dan zal er wel een inkomenstoets en een BKR registratie volgen.

De lening wordt dan gemeld bij het Bureau Krediet Registratie. Zolang je netjes aan je betalingsverplichting voldoet en de termijnbedragen op tijd overmaakt is er niets aan de hand. Doe je dit niet, dan kan dit nadelige gevolgen hebben als je in de toekomst opnieuw wilt lenen, bijvoorbeeld wanneer je een hypotheek wilt afsluiten.

T-Mobile hanteert de volgende bundeltarieven bij een 2-jarig abonnement. Voor 1GB data en onbeperkt bellen betaal je €16 per maand. Voor 1,5 Euro meer krijg je de beschikking over 5GB data, de meeste consumenten kiezen dan ook voor deze optie. Maak je behoorlijk veel gebruik van mobiel internet, dan kun je ook nog kiezen voor 10GB data, hiervoor betaal je €22,50 per maand. Onbeperkt internetten kan voor €30 per maand.

Weet je niet precies welke optie je moet kiezen? Bekijk dan eens je laatste telecomfacturen, hierop wordt de verbruikte data gespecificeerd, waardoor je een goede indruk krijgt van jouw maandelijks verbruik.

Kies je liever voor een 1-jarig abonnement, dan betaal je dezelfde toestelprijs maar vallen de bundeltarieven iets hoger uit. Zo wordt de prijs van 5GB data en onbeperkt bellen €18,50, wat dus één euro duurder is per maand.

Heb je thuis nog een oude Samsung Galaxy S-serie smartphone liggen? Dan is het ook mogelijk om dit toestel in te ruilen. Het geldbedrag dat je hiervoor krijgt varieert per model. Vanzelfsprekend speelt de leefftijd van het toestel hierbij een grote rol. Ook als je over een Apple iPhone beschikt zijn er verschillende mogelijkheden, op de site van T-Mobile vind je alle details omtrent het inruilen van je oude telefoon.

Wil je de smartphone zakelijk kopen? Ook dat is mogelijk. Let er wel op dat T-Mobile de toestelprijs zonder BTW communiceert, waardoor de telefoon een prijs van €1567 lijkt te hebben. Met BTW kom je op hetzelfde bedrag uit als wanneer je de telefoon privé koopt. De bundels zijn wel anders.

Kies je voor een 2-jarig abonnement met 3GB data en onbeperkt bellen dan betaal je een maandelijks bedrag van €16. Voor 16GB data is de prijs vastgesteld op €22 per maand. De meeste zakelijke gebruikers kiezen voor 16GB. Maak je veelal gebruik van WiFi, dan heb je aan 3GB misschien wel voldoende.

KPN abonnement

De toestelprijs die KPN hanteert is nagenoeg gelijk aan T-Mobile, er wordt één euro extra gevraagd namelijk €1.896. Voor de bundels betaal je wel iets meer, zo ontvang je 2GB data en onbeperkt bellen voor €20 per maand. Voor 5GB data is de prijs vastgesteld op €22,50 per maand en 10GB data kost €28,50 per maand. Dat is respectievelijk 5 en 6 euro duurder dan bij T-Mobile Unlimited data kost bij KPN €38,50, dit is echter een tijdelijke actie.

Beschik je thuis over een internetaansluiting van KPN of Telfort? Dan ontvang je maandelijks €5,00 korting. Daarmee wordt een abonnement met 5GB data ineens net zo voordelig als bij T-Mobile. Het ligt dus maar net aan jouw situatie waar je het goedkoopst en beste uit bent. Zo kan de geografische locatie ook een bepalende rol spelen, KPN heeft een beter dekkend netwerk door heel Nederland. Zodoende kiezen mensen die in het buitengebied wonen vaker voor deze telecomprovider dan voor T-Mobile.

Ook bij KPN is het mogelijk om de Galaxy Fold zakelijk te kopen. Hier staat het bedrag wel inclusief BTW vermeld, ook hier betaal je hetzelfde toestelbedrag als privé, namelijk €1.896. Besluit je een abonnement af te sluiten, dan heb je in alle gevallen de mogelijkheid om je telefoonnummer te behouden – wel zo handig natuurlijk.

Alternatieven voor de Galaxy Fold

De Huawei Mate X zal hoogstwaarschijnlijk nooit in ons land worden uitgebracht. De Motorola RAZR 2019 wordt echter wel in ons land verwacht. Vorige maand heeft een woordvoerder van Lenovo Benelux aan LetsGoDigital bevestigd dat de Motorola RAZR ook naar Nederland komt. Wanneer is echter nog onbekend, want het bedrijf is nog in gesprek met de telecomproviders.

De RAZR is namelijk voorzien van een eSIM, vooralsnog wordt deze sim-variant in ons land alleen door T-Mobile ondersteunt. Begin 2020 zal het toestel in enkele andere Europese landen worden uitgebracht, mogelijk dat een Nederlandse lancering kort daarna zal volgen.

De vouwtelefoon van Motorola heeft overigens een totaal ander ontwerp als die van Samsung. De Galaxy Fold vouwt uit in de breedte, terwijl de RAZR uitgevouwen over een langwerpig display beschikt. Voor zakelijk gebruik en voor content creators on the go is de Fold de beste keus. Het toestel van Motorola is echter wel zo’n €400 goedkoper.

Zie je meer in het ontwerp van de Motorola opvouwbare smartphone, omdat dit apparaatje simpelweg erg compact is op te vouwen? Dan kun je ook nog even wachten op de Fold 2. Want verwacht wordt dat Samsung in februari 2020, gelijktijdig met de Galaxy S11 serie, ook een nieuwe opvouwbare smartphone zal introduceren.

De Koreaanse fabrikant heeft al een teaser verspreid en gisteren is zelfs het totale ontwerp gelekt. In grote lijnen lijkt dit mobiele apparaat veel op die van Motorola. Deze smartphone moet ook aanzienlijk goedkoper worden dan de Fold. Daar staat tegenover dat er ook minder hoogstaande specs worden verwacht. Zo lijkt de Galaxy Fold 2 over minder camera’s te beschikken.