Samsung Galaxy Fold verkrijgbaar bij KPN en T-Mobile Wil jij de Galaxy Fold kopen? De opvouwbare smartphone van Samsung komt eindelijk naar Nederland! De vouwtelefoon is zowel bij KPN als T-Mobile verkrijgbaar, als los toestel en in combinatie met een telefoon abonnement.

In september 2019 vond de lancering plaats van Samsung’s eerste opvouwbare smartphone. Sindsdien kun je in verschillende landen de Galaxy Fold kopen, waaronder in buurland Duitsland. Destijds meldde T-Mobile dat de smartphone niet in Nederland zou worden uitgebracht, tot grote teleurstelling van velen. Maar inmiddels is er goed nieuws, want Samsung Nederland heeft besloten om het toestel alsnog in ons land uit te brengen! De vouwtelefoon zal nog voor Kerst 2019 te bestellen zijn.

Pre-order & prijs informatie

Eindelijk is het dan zover, de Fold is de allereerste vouwtelefoon die je in Nederland kunt kopen. Hiermee wordt een nieuw tijdperk ingeluid. Vanaf 20 december 2019 is het mogelijk om een Samsung Galaxy Fold pre-order te plaatsen bij de Samsung Experience Store, KPN en T-Mobile. Op 10 januari 2020 zal het toestel ook daadwerkelijk worden uitgebracht in Nederland. Dan worden ook de pre-orders uitgeleverd.

De opvouwbare smartphone is verkrijgbaar in de kleur Cosmos Black, de adviesprijs van deze vouwtelefoon is vastgesteld op €2.020. Een behoorlijk bedrag, maar dit toestel is dan ook niet zomaar een telefoon, het is een smartphone en tablet in één. Innovatie ten top. Consumenten die de Samsung Galaxy Fold kopen krijgen er gratis Galaxy Buds oordopje bij, ter waarde van €150. Ook wordt er een Aramid Fiber Slim Cover meegeleverd om het mobiele apparaat optimaal te beschermen wanneer je deze met je meedraagt.

Specificaties van de Samsung opvouwbare smartphone

De Fold is een baanbrekende smartphone met een groot flexibel scherm. Internationaal zijn er inmiddels tal van expert reviews beschikbaar. Voor- en tegenstanders van de opvouwbare telefoon zijn het over één ding eens. Dit toestel levert een unieke gebruikerservaring, zoals je nooit eerder hebt ervaren met een mobiele telefoon.

Opengevouwen beschik je over een 7,3-inch QXGA+ Dynamic Amoled scherm, gelijk aan een kleine tablet. Ideaal om te multitasken, zo is het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. Denk aan het bewerken van content, het browsen door je foto’s en het opstellen van een e-mail – allemaal tegelijkertijd. Zo’n groot display is ook erg comfortabel bij het bekijken van video’s of om te gamen natuurlijk.

Aan de voorzijde is een tweede scherm beschikbaar, met een grootte van 4,6-inch en een resolutie van 1960 x 840 pixels. Op dit display worden binnenkomende notificaties getoond, ook kun je bijvoorbeeld even snel een foto of video maken terwijl het toestel gevouwen is. Vervolgens kun je de opname bekijken op het grote flexibele scherm. De opvouwbare smartphone is tevens voorzien van stereo speakers, dankzij Dolby Atmos technologie levert het toestel een mooie surround sound geluidservaring.

Er zijn maar liefst zes camera’s ingebouwd in de Samsung Fold. Er is een 10 megapixel selfie-camera ingebouwd aan de voorzijde. Eenmaal opengevouwen beschik je over een dual selfie-camera, met 10 en 8 megapixel resolutie. Daarnaast zijn er aan de achterzijde van het toestel nog eens drie camera’s geïntegreerd. Dit betreft een 16 megapixel ultragroothoek lens, een 12 megapixel groothoeklens en ten slotte een 12 megapixel telefotolens met 2x optische zoom.

Deze Samsung opvouwbare telefoon wordt aangedreven door een 7nm 64-bit octa-core processor er is 12GB RAM geheugen beschikbaar evenals 512GB opslagruimte. Een behoorlijk power-house dus. Voor de energieconsumptie is er een 4.380 mAh niet-verwijderbare batterij ingebouwd die tevens ondersteuning biedt voor snelladen en wireless opladen. De Android 9 smartphone beschikt ook over een vingerafdruksensor, die aan de zijkant van het apparaat is geplaatst.

Galaxy Fold kopen met abonnement

Wil je de Samsung Galaxy Fold kopen met abonnement? Dan kun je terecht bij telecomproviders KPN en T-Mobile. Op 20 december zullen de beschikbare telefoonabonnementen en de bijbehorende bundels en tarieven bekend worden gemaakt. Het ligt voor de hand dat je enigszins korting krijgt op de toestelprijs als je besluit om ook een abonnement af te sluiten. Wil je de vouwtelefoon zakelijk aanschaffen? Ook dat is mogelijk.

Iedereen die besluit een Galaxy Fold te kopen krijgt exclusief toegang tot customer care services, waaronder een 24/7 support hub, waarbij je online of via de telefoon een-op-een contact hebt met experts van Samsung. Daarnaast zijn er aanvullende programma’s beschikbaar, zoals gratis Samsung Care+ – hiermee is jouw toestel een jaar lang beschermt tegen schade.