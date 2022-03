Samsung Galaxy Z Fold multi-vouwbare telefoon Zuid-Koreaanse insider meldt Samsung werkt aan een multi opvouwbare smartphone met horizontaal en verticaal scharnier. Zo ziet het toestel eruit.

Toon pagina inhoud

Samsung weet met de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 indrukwekkende verkoopcijfers te behalen. De vouwbare modellen zijn wereldwijd maar liefst 5x zo vaak verkocht als hun voorgangers, aldus de fabrikant. Verwacht wordt dat Samsung de komende jaren sterk zal blijven inzetten op telefoons met een flexibel scherm, om zodoende de dominante marktpositie te kunnen behouden. Om dit mogelijk te maken zal het moeten blijven innoveren, ten slotte betreden steeds meer fabrikanten de markt van opvouwbare telefoons.

Een maand geleden rapporteerde LetsGoDigital over een bijzondere multi-opvouwbare Galaxy smartphone aan de hand van een octrooi dat Samsung heeft aangevraagd. Het gaat om een zeer uniek device dat zowel horizontaal als verticaal gevouwen kan worden – zodoende hebben we deze smartphone omgedoopt tot de ‘Galaxy Z Multi Fold’.

Het duurde niet lang alvorens de redactie van LetsGoDigital werd benaderd door de Zuid-Koreaan Dohyun Kim met de mededeling dat dit unieke model daadwerkelijk in ontwikkeling is.

Dohyun Kim wist via Twitter veel bekendheid te vergaren ten tijde van de Galaxy S22 serie. De Zuid-Koreaan was de eerste die een veelvoud aan officiële presentatiesheets online zette, waardoor zowel het design als alle specs bekend werden.

Samsung Z Fold multi-opvouwbaar

Volgens Dohyun Kim heeft Samsung Electronics een smartphone in ontwikkeling met zowel een horizontaal als een verticaal scharnier. Wanneer je de telefoon verticaal vouwt bevindt het scherm zich aan de buitenzijde. Door het toestel horizontaal te vouwen bevindt het scherm zich aan de binnenzijde – zo blijft het scherm optimaal beschermt wanneer je het device met je meedraagt.

De kenmerken die Dohyun Kim noemt komen exact overeen met het patent dat LetsGoDigital afgelopen maand heeft behandeld. De multi-opvouwbare smartphone die Samsung in ontwikkeling heeft ziet er zeer vergelijkbaar of misschien zelfs exact hetzelfde uit, aldus de Zuid-Koreaan.

Op basis van deze informatie heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, in opdracht van LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van deze unieke vouwtelefoon, op basis van het patent. Ook onderstaande YouTube video is door Technizo Concept vormgegeven om een beter beeld te krijgen van dit multi-opvouwbare toestel.



In de tussentijd is Dohyun Kim in staat geweest om nog meer informatie te vergaren over dit bijzondere device. De algehele afmetingen van de in ontwikkeling zijnde Multi Fold telefoon zijn iets groter dan de Galaxy Z Fold 3.

Dat klinkt zeer aannemelijk, ten slotte kan hierdoor de productiviteit worden verhoogd. Bovendien zijn er reeds vouwtelefoons beschikbaar met een groter display dan het 7,6” scherm van de Z Fold 3 – denk bijvoorbeeld aan de Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold die beide over een 8” flexibel scherm beschikken.

Samsung overweegt tevens om een nieuwe gebruikersinterface te ontwerpen voor de Galaxy Z Multi-Fold smartphone, aldus Dohyun Kim. Dit zal de algemene gebruikerservaring ongetwijfeld ten goede komen. Het bedrijf besteed hier reeds uitgebreid aandacht aan bij de bestaande vouwbare ontwerpen, denk bijvoorbeeld aan de handige Flex mode.

Ook denkt de Zuid-Koreaanse fabrikant na over het gebruik van een toetsenbord. De display kan op meerdere wijze worden gevouwen, waardoor er ook meerdere gebruikersmodi ontstaan. Je kunt het device eenvoudig neerzetten zoals een laptop. Het onderste schermdeel kan dan de bediening tonen, zoals een virtueel toetsenbord, terwijl het bovenste schermdeel de content weergeeft.

Compatibel met S Pen

Over compatibiliteit met de S Pen is nog geen informatie bekend. Het is echter zeer aannemelijk dat Samsung dit apparaat ook zal voorzien van styluspen support. De Samsung Z Fold 3 is vooralsnog de enige opvouwbare smartphone die gebruikt kan worden met Samsung’s S Pen. Dit maakt het toestel extra veelzijdig.

De huidige Z Fold beschikt echter niet over een styluspen compartiment. In plaats daarvan zijn er hoesjes verkrijgbaar met een S Pen vakje om de stylus in op te bergen. Zodoende wordt de styluspen ook niet standaard meegeleverd. De kans is overigens groot dat dit gaat veranderen bij de halverwege 2022 verwachte Galaxy Z Fold 4 – net zoals de Galaxy S22 Ultra ook voor het eerst is voorzien van een S Pen compartiment.

Bij de multi-opvouwbare smartphone zal het echter een stuk lastiger worden om een stylus compartiment in te bouwen. Doordat het toestel zowel horizontaal als verticaal gevouwen kan worden is er simpelweg te weinig ruimte beschikbaar in de behuizing voor een lange S Pen.

Samsung kan besluiten om een hoesje te ontwikkelen, zoals het ook voor de Z Fold 3 heeft gedaan. Als alternatief zou het ook een magnetische strip kunnen aanbrengen op de achterzijde van het toestel, zoals ook het geval is bij de tablets van het merk – denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Tab S8 serie.

Triple-camera en under-display selfiecamera

Aangaande het camerasysteem, de patentdocumentatie spreekt over de integratie van een under-display camera en een triple-camera systeem op de achterzijde. De Z Fold 3 is de eerste vouwtelefoon van het merk waarbij de selfiecamera onder het scherm is geplaatst.

De beeldkwaliteit van deze 4MP camera laat nog te wensen over. Het lijkt echter een kwestie van tijd te worden alvorens de foto- en videokwaliteit van under-display camera’s vergelijkbaar wordt met die van een punch-hole camerasysteem.

Bovendien biedt deze Galaxy Z Multi Fold smartphone de mogelijkheid om selfies te maken met de hoofdcamera. Zodoende wordt de kwaliteit van de under-display camera ineens van ondergeschikt belang.

Door de telefoon verticaal te vouwen (buitenwaarts) ontstaat er feitelijk een dual screen smartphone – waarbij een deel van het schermoppervlak beschikbaar blijft via de achterzijde. Dit schermgedeelte kan gebruikt worden als viewfinder tijdens het maken van foto- en video-opnames met de triple-camera.

Binnenwaarts en buitenwaarts vouwbaar

Doordat deze multi-vouwbare telefoon zowel binnenwaarts als buitenwaarts gevouwen kan worden, is het niet langer nodig om een separaat front-display in te bouwen. Door de smartphone verticaal te vouwen ontstaat er een dubbelzijdige telefoon, die ook nog eens relatief compact is. Feitelijk biedt dit device alle voordelen van de Huawei Mate X en de Samsung Galaxy Fold tezamen.

Bovendien kan er op de kosten bespaard worden als er geen separaat cover-scherm geïntegreerd hoeft te worden. Ook hoeft er een camera minder ingebouwd te worden, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit. Uiteraard moet er wel een extra scharnier worden ingebouwd, dus verwacht zeker niet dat dit toestel goedkoper zal worden dan de Z Fold 3.

Wanneer je klaar bent klap je het toestel eenvoudig dicht, zoals je ook een laptop dichtslaat. Het gehele schermoppervlak ligt dan veilig opgeborgen in de behuizing en wordt zodoende optimaal beschermt tegen krassen en stoten.

Doordat het device een stuk compacter is dan een conventionele laptop neem je het mobiele apparaat ook eenvoudig met je mee – zonder dat je hiervoor een separate tas hoeft mee te sjouwen. Met dit ontwerp weet Samsung een groot tablet scherm, een dubbelzijdige telefoon en een kleine laptop in één toestel te verwerken. Dat maakt deze Galaxy Z Multi Fold bijzonder veelzijdig.

Mogelijke nadelen van dit design

Er zijn echter ook nadelen te bedenken. Hoewel Samsung de Z Fold 3 en Z Flip 3 van een zeer degelijk scharnier heeft voorzien, is de vouwnaad nog altijd goed zichtbaar. Sterker nog, de vouwlijn is ook redelijk goed voelbaar, zo concludeerde we in onze Samsung Z Fold 3 review. Ook reageert de telefoon niet altijd even goed op touch-input die direct op de vouwnaad wordt ingegeven.

Bij de Multi Fold constructie gaat het niet om één maar om twee vouwlijnen. Het is te hopen dat Samsung deze vouwnaad eerst minder goed voelbaar en zichtbaar zal maken, om te voorkomen dat er straks als het ware vier vierkantjes ontstaan.

Ook andere fabrikanten worstelen met dit probleem. Na de introductie van de huidige Galaxy Z serie modellen zijn er enkele fabrikanten geweest die voor een ander type scharnier hebben gekozen, waardoor het scherm onder een minder scherpe hoek gevouwen wordt. Denk aan de Oppo Find N en de Huawei P50 Pocket. Hierdoor is de vouwnaad bij deze toestellen minder goed zichtbaar. Optimaal is het echter nog niet, want onder bepaalde lichtomstandigheden lijkt het juist alsof er twee vouwnaden zichtbaar zijn.

Verwacht wordt dat de vouwnaad bij de 4de generatie Z Fold en Z Flip devices ook minder zichtbaar zal zijn. Het is echter nog onbekend welke oplossing Samsung hiervoor heeft gevonden.

Een ander potentieel nadeel is de waterdichtheid. De 3de generatie Galaxy Z smartphones zijn de eerste en vooralsnog enige opvouwbare modellen die stof- en waterbestendig zijn, volgens de IP67-norm. Dat is gezien de complexiteit rondom het bewegende scharnier een erg goede prestatie. Het blijft dan ook nog even de vraag of zo’n multi opvouwbare smartphone met dubbel scharnier ook waterbestendig gemaakt kan worden.

Verder ben ik erg benieuwd wat voor een optionele accessoires Samsung voor dit model zal uitbrengen. Ik heb het dan met name over het type hoesjes. Doordat de smartphone zowel binnenwaarts als buitenwaarts gevouwen kan worden zal het niet eenvoudig zijn om hier een bijpassend telefoonhoesje voor te creëren. Mogelijk ziet Samsung kans om een hoesje te maken dat uit twee delen bestaat – zoals we kennen van de Z Flip. Of het bedrijf kiest voor een soort Envelop cover, zoals we kennen van de Mate XS.

Samsung Galaxy Z Multi Fold

Over de processor en de software is nog geen informatie bekend. Een smartphone als ongetwijfeld als echt powerhouse in de markt worden gezet. Je mag er dan ook vanuit gaan dat Samsung de nieuwste en meest krachtige chipset van het moment zal toepassen. Welke processor het wordt zal samenhangen met wanneer het toestel wordt uitgebracht.

Dat geldt tevens voor de software. De Galaxy Z Multi Fold zal ongetwijfeld op de nieuwste Android variant draaien, in combinatie met de One UI van Samsung. Nieuwe modi moeten de gebruikerservaring verder verrijken.

Uiteraard is ook de accucapaciteit van belang. Het is te hopen dat Samsung dit veelzijdige apparaat ook voorziet van een krachtige batterij. De 4.400 mAh dual-cell batterij van de Z Fold 3 houdt het gemiddeld zo’n 10 uur vol. Dat is toereikend, maar niet bijzonder lang te noemen.

Hetzelfde geldt voor de oplaadmogelijkheden. De telefoon ondersteunt 25W Fast Charging / 10W Wireless charging. Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat het 2022 model 45W ondersteuning zal bieden – zoals ook het geval is bij de S22U.

Wanneer Samsung z’n eerste multi opvouwbare smartphone zal presenteren blijft vooralsnog onbekend. Het toestel bevindt zich nog in de ontwikkelfase. Zodoende is het niet ondenkbaar dat er nog geruime tijd overheen gaat alvorens het grote publiek kennis kan maken met deze bijzonder veelzijdige foldable.

Vermoedelijk zal Samsung voor die tijd eerst nog z’n allereerste rollable smartphone presenteren. Over de Galaxy Z Slide wordt online al geruime tijd gesproken. Volgens geruchten uit Zuid-Korea zou dit toestel in 2022 moeten arriveren. Er zijn in ieder geval nog genoeg innovatieve Samsung telefoons om naar uit te kijken!

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Multi Fold smartphone.

Note to publishers : The presented product renders of the Samsung Galaxy Z multi foldable smartphone are created by graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.