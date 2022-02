Samsung Galaxy Z Fold multi-opvouwbare smartphone Samsung patenteert een zeer veelzijdige dubbel opvouwbare Galaxy Z Fold telefoon met een binnenwaarts en een buitenwaarts vouwbaar mechanisme.

Op de achtergrond houdt de Zuid-Koreaanse fabrikant zich bezig met de ontwikkeling van compleet nieuwe form factors. Het bedrijf heeft een octrooi ingediend voor een dubbel vouwbare Galaxy Z Fold smartphone. Het gaat echter niet om een Z-Fold design – zoals we reeds vaker over gerapporteerd hebben.

In plaats daarvan is deze telefoon zowel over de horizontale- als verticale as voorzien van een scharnier. Verticaal kun je de display naar buiten toe vouwen, horizontaal vouw je het scherm naar binnen – zodat deze optimaal beschermt blijft als je het toestel bij je draagt. Het betreft een geheel nieuw en uniek design, waarmee nieuwe gebruikersmogelijkheden worden geschapen.

Samsung Galaxy Z Fold variant kan binnenwaarts en buitenwaarts vouwen

Het octrooi werd op 13 juli 2021 ingediend door Samsung Electronics bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation). De 57-pagina tellende documentatie, getiteld ‘Foldable electronic device’ werd vandaag, 10 februari 2022, vrijgegeven. Dezelfde documentatie is een jaar eerder al ingediend in thuisland Zuid-Korea.

In uitgevouwen stand heeft de gepatenteerde Samsung telefoon net zo’n groot schermoppervlak als de Galaxy Z Fold 3. De vouwlijn is echter totaal anders. De verticale vouwlijn is ditmaal links van het midden geplaatst. Zodoende is het rechter schermdeel breder dan het linker deel. Het betreft ook een buitenwaarts vouwbaar scherm.

Wanneer je de telefoon opvouwt krijg je dus een dubbelzijdige telefoon tot je beschikking – waarbij het scherm, via de linkerzijde deels doorloopt tot aan de achterzijde. Het drievoudige camerasysteem blijft in gevouwen stand gewoon bruikbaar. Aangezien je aan de achterkant ook over een scherm beschikt kun je triple-camera ook inzetten voor het maken van selfies.

De Huawei Mate Xs is tot op heden het enige vouwbare model dat je in Nederland kunt kopen met een buitenwaarts vouwbaar scherm. Het nadeel hiervan is dat het telefoonscherm in gevouwen stand niet beschermt blijft tegen krassen en stoten. Daar heeft Samsung echter wat op gevonden.

Hier komt de horizontale vouwlijn van pas. Deze zit wel precies in het midden en heeft een binnenwaarts vouwmechanisme. Het lijkt sterk op de Galaxy Z Fold variant met horizontaal scharnier, waar LetsGoDigital in november vorig jaar over rapporteerde. De form factor heeft veel weg van de vroegere PDA’s.

Uiteraard kun je de telefoon niet alleen op deze wijze opvouwen, maar ook gebruiken. Zodoende kun je het toestel inzetten als een kleine laptop – waarbij het onderste schermdeel dienst kan doen voor het weergeven van een virtueel toetsenbord en je op het bovenste schermdeel de content te zien krijgt.

Het lijkt om een zeer veelzijdig model te gaan. Naarmate ik het patent verder doorspitte raakte ik steeds enthousiaster over de mogelijkheden die zo’n dubbel vouwbare Z Fold zou kunnen bieden. Een groot tablet scherm, een dubbelzijdige telefoon, een kleine laptop – dit toestel biedt alles in één.

Nadelen zijn er echter ook. Want er loopt ineens nóg een vouwlijn door je scherm. Je mag er dan ook vanuit gaan dat Samsung eerst de vouwlijn minder zichtbaar zal maken, alvorens ze een model als deze zullen vermarkten.

Hoewel de huidige Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 fantastische devices zijn, is de vouwnaad behoorlijk goed zichtbaar en ook goed voelbaar. Dat is bij de later geïntroduceerde Oppo Find N en Honor Magic V beduidend minder het geval – zij hebben een ander type scharnier toegepast, waardoor het scherm onder een minder grote hoek gevouwen wordt.

Verwacht wordt overigens dat Samsung dit euvel ook zal beetpakken bij de later dit jaar verwachte Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Als dit blijkt te lukken, dan hopen we dat deze multi-opvouwbare smartphone ook werkelijkheid wordt. Uiteraard zal het toestel voorzien worden van meer high-end features, denk aan ondersteuning voor de S Pen, stereo speakers en een dubbele batterij. Daarnaast wordt er in de documentatie gesproken over een under-display camera en een triple-camera set-up aan de achterzijde.

