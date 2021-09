Samsung Display toont preview van Galaxy Z Flex Displaydivisie van Samsung Korea toont werkend prototype van een dubbel opvouwbare smartphone tablet op Zuid-Koreaanse displaybeurs IMID 2021.

Eerder deze maand werden de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 officieel aangekondigd, als 3de generatie vouwtelefoons van de Koreaanse fabrikant. Ondertussen is de displaydivisie druk doende met de ontwikkeling van nog ingewikkeldere vouwconstructies. In mei dit jaar toonde Samsung Display al een mock-up van een dubbel opvouwbare Galaxy Fold-type smartphone, ook wel een S-Foldable genoemd door het bedrijf. Van dit multi-folding display device heeft Samsung Display nu een preview getoond, ditmaal gaat het om een werkend prototype.

Het apparaat werd tentoongesteld tijdens de International Meeting on Information Display (IMID) 2021. De displaybeurs in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, werd georganiseerd door The Korean Information Display Society (KIDS) en The Society for Information Display (SID). De 21ste editie van IMID vond plaats van 25-27 augustus 2021. Grote displayfabrikanten als Samsung en LG kunnen uiteraard niet ontbreken tijdens dergelijke thuis-events.

Samsung Z Flex multi-opvouwbare smartphone

De multi-foldable die Samsung Display tijdens de displaybeurs heeft getoond beschikt over een 7,2-inch OLED display dat op twee punten gevouwen kan worden. Uniek is dat dit flexibele scherm twee kanten op gevouwen kan worden – binnenwaarts en buitenwaarts in een S-curve. Dit wordt ook wel ‘Flex In & Out’ genoemd door de fabrikant. Zodoende dat wij dit toestel hebben omgedoopt tot de ‘Galaxy Z Flex’. Samsung heeft overigens ook al diverse trademark aanvragen ingediend voor verschillende Flex benamingen, waaronder ook S Flex.

Uiteraard is zo’n groot display ook goed inzetbaar om te multitasken, via split-screen mode. Het grootste nadeel van deze vormfactor is ongetwijfeld de grootte en het gewicht, het lijkt niet bepaald een erg handzaam of draagbaar apparaat te zijn. Ten slotte liggen er in opgevouwen stand maar liefst 3 devices op elkaar.

Vooralsnog gaat het om een prototype, dat nog volop getest wordt. Het toestel werd getoond in half gevouwen stand, met een voor-ingestelde demo van de interface mogelijkheden. Er werd nog geen demonstratie gegeven van het vouwmechanisme. Inmiddels heeft het bedrijf natuurlijk al wel de nodige ervaring opgedaan met de Galaxy Z serie. Deze kennis zal ongetwijfeld worden ingezet om deze Galaxy Z Flex van een goed werkend scharnier te voorzien.

Ook blijft het vooralsnog onduidelijk of dit grote displayapparaat S Pen ondersteuning biedt. Dit is overigens wel waarschijnlijk aangezien de Z Fold 3 ook compatibel is met de S Pen, hiervoor heeft Samsung een speciale styluspen ontworpen die geen schade kan aanbrengen aan het flexibele scherm.

Er zal ongetwijfeld nog geruime tijd overheen gaan voordat dit soort mobile devices op de markt verschijnen. Desondanks is Samsung al meerdere jaren bezig met de ontwikkeling van een dubbel opvouwbare smartphone. In 2019 rapporteerde LetsGoDigital al exclusief over een Samsung opvouwbare smartphone met Z-Fold design. Het bedrijf patenteerde vorig jaar zelfs als eens zo’n type smartphone met sliding keyboard.

Voordat Samsung een tri-fold smartphone uitbrengt verwachten we dat het bedrijf eerst nog een oprolbare smartphone zal presenteren. Voor deze nieuwe type telefoons heeft Samsung Electronics ook al verschillende modelnamen ingediend, denk aan Galaxy Z Slide en Galaxy Z Roll. Zover is het echter nog niet.

Voorlopig gaat alle aandacht uit naar de 3de generatie Galaxy Z Fold en Z Flip smartphones, die sinds afgelopen week vrijdag verkrijgbaar zijn in Nederland. Wil je meer weten over deze toestellen? Lees hier onze uitgebreide Samsung Galaxy Z Flip 3 review. Z’n grote broer zijn we momenteel in de praktijk aan het testen, een Galaxy Z Fold 3 review volgt later deze week.