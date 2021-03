Samsung dubbel vouwbare telefoon eind 2021 verwacht Samsung heeft een opvouwbare smartphone met een dubbel scharnier in ontwikkeling. Deze nieuwe tri-fold vouwtelefoon wordt eind 2021 verwacht.

Toon pagina inhoud

Samsung is al jaren marktleider op het gebied van smartphones. Deze positie wil de Zuid-Koreaanse fabrikant natuurlijk ook graag behouden binnen de relatief nieuwe marktcategorie van opvouwbare smartphones. Samsung is vooralsnog de enige fabrikant die al drie vouwtelefoons heeft uitgebracht. Het begon met de Galaxy Fold in 2019, afgelopen jaar zijn daar de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 aan toegevoegd. De Fold devices vouwen uit tot een tablet formaat, terwijl de Flip een meer traditioneel klaptelefoon design heeft.

Later dit jaar worden hun opvolgers verwacht, in de vorm van een Galaxy Z Flip 3 en een Galaxy Z Fold 3. Daar lijkt het echter niet bij te blijven. Volgens de laatste informatie, afkomstig van ’s werelds grootste financiële krant Nikkei Asia, zal Samsung eind dit jaar ook een geheel nieuw type opvouwbare telefoon introduceren. Ditmaal zou het gaan om een Galaxy Z-serie smartphone die tweemaal gevouwen kan worden. Oftewel, een tri-fold smartphone.

Samsung zou voornemens zijn om in 2021 nog zwaarder in te zetten op deze nieuwe type telefoons. Ondanks dat er al maanden een groot tekort is aan chips, veroorzaakt door het stilleggen van de productie dat noodzakelijk was vanwege de corona pandemie. Dit heeft effect op allerlei soorten elektronica, waaronder ook smartphones. Toch zou Samsung kans zien om eind dit jaar een nieuwe opvouwbare smartphone te lanceren met een dubbel scharnier.

Bedrijven zoals Xiaomi en TCL hebben in het verleden reeds een dubbel vouwbare smartphone gedemonstreerd, in tegenstelling tot Samsung. Desalniettemin heeft LetsGoDigital door de jaren heen meermaals gerapporteerd over patenten van Samsung smartphones met een dubbele vouwlijn. In 2019 legde de fabrikant al een opvouwbare telefoon met Z-Fold design vast. Eind 2020 werd er ook een dubbel vouwbare smartphone gepatenteerd die veel gelijkenissen had met de Z Fold en Z Flip. Onlangs publiceerde we ook nog over een dubbel vouwbare Galaxy Z Fold met een uitschuifbaar toetsenbord.

Samsung zou grote plannen hebben met haar Galaxy Z line-up. Het bedrijf zou willen inzetten op vergelijkbare verkoopcijfers als de Note reeks, waar jaarlijks zo’n 10 miljoen exemplaren van worden verkocht. Mede door het tekort aan chips is het echter nog onbekend wanneer dit doel bereikt kan worden. Afgelopen maand maakte de CEO van Samsung nog bekend dat er dit jaar geen nieuwe Note smartphone wordt uitgebracht. In 2022 zou er wel weer een geüpdate Galaxy Note verschijnen.

Over de benaming van de dubbel vouwbare smartphone is nog geen informatie bekend. Mogelijk kiest Samsung voor een modelnaam zoals Galaxy Z Duo-Fold of Galaxy Z Tri-Fold. Over het design meldt Nikkei het volgende: “Het ontwerp is ingesteld om de beeldverhouding van het uitgevouwen scherm in overeenstemming te brengen met de standaardverhouding van 16:9 of 18:9, zodat meer videogames en andere apps soepeler kunnen werken met betere resoluties op het apparaat.”

Zodoende zou dit toestel extra gebruiksvriendelijk moeten zijn. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy Z Fold 2 heeft een meer ongebruikelijke 25:9 verhouding, waardoor apps minder goed geschaald kunnen worden, tenzij app ontwikkelaars hier veel tijd in steken.

Over de prijs van de in ontwikkeling zijnde Samsung opvouwbare telefoon met dubbel scharnier is nog geen informatie bekend. Logischerwijs wordt het nieuwe ontwerp duurder dan de Galaxy Z Fold 2, die voor €1.999 in de markt werd gezet. De marges op opvouwbare smartphones zijn groter dan die van reguliere telefoonmodellen, dit zou tevens een belangrijke beweegreden zijn voor Samsung om zich volledig op de markt van foldables te storten.