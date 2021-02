Samsung Galaxy Note 21 FE In 2021 introduceert Samsung mogelijk een Galaxy Note Fan Edition. Speciaal voor Valentijnsdag heeft LetsGoDigital een Galaxy Note 21 FE ontworpen.

Het is alweer half februari. De eerste serie high-end Samsung smartphones van 2021 zijn afgelopen maand in de verkoop gegaan, in de vorm van de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra. Traditiegetrouw is het nu wachten op augustus, alvorens Samsung een nieuwe reeks high-end modellen zal introduceren die binnen de Galaxy Note line-up worden geplaatst. Het is exact 10 jaar geleden dat Samsung de Note serie in het leven riep, maar is er wel reden tot feest?

Al jaren gaan er geruchten de ronde dat Samsung de Note serie wil beëindigen. Deze telefoonmodellen zijn dan ook in toenemende mate gaan lijken op de andere high-end modellen van het merk; de Galaxy S-serie. Ooit werd de Galaxy Note gekenmerkt door het grootste scherm, de grootste batterij en natuurlijk de iconische S Pen.

Maar sinds Samsung een Ultra model voert binnen de S-serie zijn al deze unieke kenmerken niet langer voorbestemd voor de Note reeks. Zo heeft de S20 Ultra een groter scherm en een grotere accu dan de Note 20 Ultra. Bij de recent geïntroduceerde S21 Ultra deed Samsung er nog een schepje bovenop door dit toestel ook compatibel te maken met de befaamde S Pen. Nu de S Pen haar intrede heeft gemaakt binnen de S-serie is het onderscheidend vermogen van de Samsung Note modellenreeks nihil geworden.

Komt er een nieuwe Samsung Galaxy Note in 2021 ?

Samsung zelf ontkent in alle aarde dat de Galaxy Note serie is opgedoekt. In december 2020 zei een Samsung official tegen het Koreaanse News Agency Yonhap: ‘We bereiden ons voor op een Galaxy Note serie release voor komend jaar’. Naderhand hebben ook andere uitgevers navraag gedaan bij Samsung. De Koreaanse fabrikant is nog altijd toegewijd aan de Note line-up, zo luidde het algemene antwoord.

Het is wat ons betreft dan ook ondenkbaar dat Samsung afscheid neemt van de befaamde Note line-up zonder ten minste één laatste model uit te brengen. Mogelijk dat dit model een Fan Edition wordt, speciaal voor de fans.

Net zoals Samsung in september afgelopen jaar een Galaxy S20 FE (Fan Edition) heeft uitgebracht. Ook voor dit jaar staat er een Galaxy S21 FE in de planning. Dit is het goedkoopste S-serie model, een soort Lite variant dat relatief veel waar voor je geld biedt.

Om jullie alvast een voorproefje te geven hoe zo’n Note eruit zou kunnen komen te zien heeft de Italiaanse grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een fenomenale set product afbeeldingen ontworpen van een prachtige Samsung Galaxy Note 21 FE Phantom White editie. Omdat het vandaag 14 februari is, zijn de 3D renders gemaakt in teken van Valentijnsdag.

De verkoopverpakking is ook geslonken ten opzichte van vorig jaar, want de kans is groot dat er geen oplader en ook geen oordopjes meegeleverd zullen worden. Deze nieuwe trend heeft Samsung reeds ingezet met de introductie van de Galaxy S21 serie. De preorder verkopen van de drietal S-serie modellen liepen beduidend beter dan vorig jaar, waardoor er weinig reden is voor Samsung om nu nog op deze beslissing terug te komen.

Samsung Note 21 FE voor de fans

Samsung heeft overigens al eens eerder een Fan Edition ontwikkelt van de Note. In 2017 bracht het bedrijf een Samsung Galaxy Note FE uit. Het ging om een herziende versie van de teruggeroepen Note 7. Een soort refurbished exemplaar, die tegen een sterk gereduceerde prijs in de markt werd gezet door Samsung. Dit model is overigens alleen in Zuid-Korea uitgebracht.

In november afgelopen jaar werd er op de Braziliaanse Samsung site ook al eens melding gemaakt van een ‘Galaxy Note 20 FE’. Deze smartphone zou een 6,5-inch scherm hebben. Het is echter niet ondenkbaar dat het hier om een typ fout ging, aangezien de vermelding stond op de ‘Galaxy S20 FE’ pagina. Dit model beschikt eveneens over een 6,5” display. Desalniettemin maakte ook display analist Ross Young afgelopen maand melding op Twitter van een mogelijke Note 20 FE.

Mocht Samsung inderdaad besluiten om een nieuwe Galaxy Note voor de fans te ontwikkelen, dan wordt dit waarschijnlijk een relatief goedkoop model met high-end functies. Logischerwijs zal Samsung ervoor kiezen om een plat display met een Full HD+ resolutie te implementeren, zoals ook het geval is bij de Note 20 en S21. De hype rondom curved displays is er wel zo’n beetje af, als het aan Samsung ligt.

Hoewel Chinese fabrikanten juist in toenemende mate gebruik maken van curved schermen – denk bijvoorbeeld aan het quad-curved display van de Xiaomi Mi 11 – gaat Samsung juist terug naar de basis. Veel gebruikers vinden een plat display dan ook fijner te bedienen dan een afgerond scherm. Bovendien is het goedkoper om te produceren, wat weer gunstig is voor de verkoopprijs.

Daarnaast zal Samsung waarschijnlijk kiezen voor een kunststof achterzijde. Dat klinkt goedkoop, maar het is ook duurzamer en minder vingerafdrukgevoelig dan glas. Bovendien gebruiken velen een telefoonhoesje, waardoor je de achterkant van je telefoon eigenlijk nooit ziet.

Daarnaast hopen we dat de nieuwe Note 21 FE de nieuwste designkenmerken van de S21 overneemt. We hebben het dan natuurlijk over de vernieuwde camera lay-out, waarbij de cameramodule is samengesmolten met het frame aan de zij- en bovenkant van het toestel.

Samsung S Pen voor de Galaxy Note 21 Fan Edition

Samsung heeft nog nooit een Note smartphone geïntroduceerd zonder styluspen. Je mag er dus vanuit gaan dat deze stylus ook dit jaar weer inbegrepen zal zijn. Mocht er een Galaxy Note 21 FE geïntroduceerd worden, dan is het aannemelijk dat dit model ook over een stylus compartiment zal beschikken, om de stylus in op te kunnen bergen. Bij de S21 Ultra is dat overigens niet het geval, daar is de S Pen optioneel. Daarnaast heeft Samsung hoesjes ontworpen met een stylus opbergvakje.

Ook qua functies zijn er inmiddels meerdere S Pennen in omloop. Bij de Note 20 Ultra wordt een S Pen meegeleverd met een extra lage latentie van 9mm, waardoor het echt aanvoelt alsof je met een reguliere pen aan het schrijven bent. De stylus van de standaard Note 20 kent een iets langere vertraging van zo’n 26mm. Mogelijkerwijs wordt deze pen meegeleverd bij de Note 21 FE.

Het lijkt in ieder geval uitgesloten dat de nieuwe Note met de S Pen Pro wordt geleverd. De Pro variant werd voor de S21 Ultra aangekondigd, deze stylus is echter beduidend langer. Dit is mogelijk doordat de stylus niet in de telefoon zelf opgeborgen wordt, door deze afwijkende vormgeving is het echter niet logisch dat Samsung deze pen zou meeleveren bij een eventuele Note 21 Fan Edition. De S Pen Pro verschilt overigens niet alleen qua design, ook ontbreekt de Bluetooth functionaliteit bij deze styluspen waardoor verschillende Remote functies niet toegankelijk zijn.

Logischerwijs zal Samsung het toestel ook voorzien van de nieuwste Android software. Zo draait de S21 serie op het Android 11 besturingssysteem waar de One UI 3.1 interface overheen is geplaatst. Mogelijkerwijs zal de hardware niet vernieuwd worden, om de Note 21 FE zodoende betaalbaar te houden. Ten slotte is de 7nm Exynos 990 / Snapdragon 865 die in de Note 20 is toegepast ook al een erg krachtige chipset.

Wat betreft de accucapaciteit is er nog veel onduidelijk. Eén en ander zal ongetwijfeld samenhangen met het formaat display. Bij de 6,7” Note 20 koos Samsung voor een 4.300 mAh batterij, deze biedt een redelijke accuduur van zo’n 10 – 11 uur. Mocht Samsung de Note 21 FE uitrusten met een 6,5” display, dan zal een 4.100 mAh accu voldoende zijn om een vergelijkbare batterijduur te leveren. Waarschijnlijk zal Samsung ervoor kiezen om zelfs een nog iets grotere accu in te bouwen – zoals ook het geval was bij de veelgeprezen S20 FE.

Opmerkelijk genoeg werd eerder dit jaar ook een 65W travel adapter van Samsung gecertificeerd. Het blijft vooralsnog onbekend voor welk telefoonmodel deze uiterst snelle oplader bedoelt is. Deze zou natuurlijk voor de nieuwe Note bestemd kunnen zijn, hoewel het zeker niet valt uit te sluiten dat Samsung één van de nieuwe Galaxy Z opvouwbare smartphones zal voorzien van 65W snellaad compatibiliteit, zoals de Galaxy Z Fold 3. Hoe dan ook, we hebben deze mysterieuze oplader ook in de product renders opgenomen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Als Samsung dezelfde planning aanhoudt als voorgaande jaren, dan duurt het nog pak ‘m beet een half jaar voordat de nieuwe Note 20 FE / Note 21 FE wordt aangekondigd. Over de prijs tasten we vooralsnog in het duister. De Note 20 werd afgelopen jaar beduidend goedkoper uitgevoerd dan het Ultra model, zowel qua specs als qua prijs. Het basismodel werd voor €950 (4G) / €1.050 (5G) in de markt gezet, terwijl het Ultra 5G model een vanaf prijs kreeg van €1.300. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

Als Samsung inderdaad een Fan Edition zal uitbrengen, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit een goedkoper model wordt. Temeer ook omdat de prijzen van de reeds beschikbare modellen in de tussentijd behoorlijk gezakt zijn. Zo kun je op het moment van schrijven de Note 20 5G kopen voor €790.

Mogelijk dat de adviesprijs van de Samsung Note 21 FE 5G vergelijkbaar wordt. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer nieuws bekend worden omtrent Samsung’s Note line-up voor 2021.

