Samsung opvouwbare smartphone: Galaxy Z Fold 3 5G Verwacht wordt dat Samsung in 2021 haar eerste opvouwbare smartphone zal uitbrengen dat compatibel is met de S Pen. Het gaat om de Galaxy Z Fold 3.

Samsung zal in 2021 weer tal van nieuwe smartphone modellen introduceren. Op 14 januari vindt het Samsung Unpacked 2021 evenement plaats, waar de Galaxy S21 serie officieel zal worden aangekondigd. In de lente wordt de Galaxy Z Flip 2 (of Z Flip 3) clamshell telefoon verwacht. Daarnaast lijkt Samsung voornemens te zijn om in 2021 twee nieuwe Z Fold opvouwbare smartphones uit te brengen. De eerste wordt een Galaxy Z Fold FE, die goedkoper wordt uitgevoerd dan het bestaande model. De Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt het nieuwe topmodel, in deze publicatie lees je meer over onze verwachtingen rondom dit vlaggenschip.

Het was begin 2019 toen Samsung vol trots haar eerste opvouwbare smartphone introduceerde. De release van de Samsung Galaxy Fold verliep echter alles behalve probleemloos. Zo werd de lancering op het laatste moment met meerdere maanden uitgesteld, door problemen met het scharnier en flexibele display.

Met de introductie van de Galaxy Z Fold 2 liep het een stuk beter. De vouwtelefoon werd op tal van punten verbeterd, ook kreeg het toestel een beduidend moderner design – zo werd er een groter cover-scherm geïmplementeerd en de brede notch werd vervangen voor een hole-punch camera. Bovendien functioneert deze 2de generatie daadwerkelijk beter, het scharnier is verder geoptimaliseerd en voor het flexibele scherm is duurzamer Ultra Thin Glass toegepast.

Ondanks alle verbeteringen wist Samsung de prijs ook nog iets naar beneden bij te stellen. Waar de Galaxy Fold tijdens lancering €2.020 kostte, kreeg de Z Fold 2 een strategische adviesprijs van €1.999.

Zal Samsung bij de Galaxy Z Fold 3 5G opnieuw zulke grote sprongen voorwaarts kunnen maken, of worden er ditmaal kleinere aanpassingen verwacht?

Samsung Z Fold 3 met S Pen compartiment

Als de geruchten blijken te kloppen dan zal Samsung haar nieuwe vlaggenschip voorzien van een bijzondere toevoeging. Verwacht wordt namelijk dat de Samsung Z Fold 3 de eerste opvouwbare telefoon wordt dat ondersteuning biedt voor de Samsung S Pen. Dit zou de gebruikerservaring ongetwijfeld naar een nieuw niveau tillen.

Al tijden wordt er gespeculeerd dat Samsung de opvouwbare telefoon compatibel wil maken met de befaamde styluspen – die de Galaxy Note reeks al jaren kenmerkt. Het grote displayoppervlak zorgt ervoor dat de voordelen van de S Pen optimaal benut zouden kunnen worden. In oktober vorig jaar wist LetsGoDigital al een patent op te speuren van Samsung voor een opvouwbare smartphone met S Pen.

In een 2020 eindejaar statement deed Tae Moon Roh, CEO van Samsung’s mobiele divisie een opmerkelijke uitspraak. “In 2021 worden de eerste Samsung smartphones met S Pen aangekondigd, die niet binnen de Galaxy Note serie worden ondergebracht”, zo meldde de topman.

Inmiddels is duidelijk dat de komende week verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra ook voorzien wordt van S Pen support. Dit wordt de eerste S-serie smartphone die compatibel wordt gemaakt met de styluspen van Samsung. Bij deze smartphone zal echter de mogelijkheid ontbreken om de styluspen in de telefoon zelf op te bergen. In plaats daarvan zal Samsung optionele accessoires uitbrengen, in de vorm van telefoonhoesjes met een opbergvakje voor de S Pen.

Bij de Galaxy Z Fold 3 zal Samsung er hoogstwaarschijnlijk voor kiezen om wél een compartiment aan te brengen, om de S Pen in het toestel zelf op te kunnen bergen. Om Samsung’s nieuwe opvouwbare telefoon in beeld te brengen heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka ConceptCreator, een video animatie gemaakt waarin het nieuwe topmodel van alle kanten getoond wordt. Vanzelfsprekend komt ook de befaamde S Pen aan bod. Ook de renders in deze publicatie zijn vormgegeven door Jermaine in samenwerking met LetsGoDigital.

Hoewel de CEO van Samsung niet letterlijk heeft gezegd dat ook de Galaxy Z Fold 3 compatibel wordt gemaakt met de S Pen, zijn er inmiddels wel meermaals tekenen geweest dat de nieuwe vouwtelefoon ook te gebruiken zal zijn met het iconische pennetje. Samsung zou al langer voornemens zijn om deze functionaliteit toe te voegen, het bleek echter nog niet zo eenvoudig te zijn om de stylus ook goed te laten functioneren op de vouwlijn van het flexibele scherm.

De Samsung Galaxy Note 21 serie, die in de tweede helft van 2021 verwacht wordt, zal hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste toevoeging worden binnen de inmiddels 10-jaar oude Note line-up. Door dit jaar alvast een Galaxy S-serie smartphone te introduceren die compatibel is met de styluspen -de S21 Ultra- en daarnaast ook nog een opvouwbaar model uit te brengen met S Pen -de Z Fold 3- wordt het voor trouwe Note-gebruikers makkelijker om de overstap te maken naar een andere Samsung Galaxy smartphone.

Opvouwbare smartphone krijgt nog geen under-display camera

Dan is er nóg een gerucht waar online inmiddels al veel over gesproken is. Zal de Samsung Galaxy Z Fold 3 de beschikking krijgen over een under-display camera? Deze nieuwe selfie-camera technologie is al verschillende jaren in ontwikkeling door Samsung en andere gerenommeerde telefoonfabrikanten. Afgelopen jaar werd ’s werelds allereerste telefoon met in-display camera al uitgebracht, de ZTE Axon 20.

Door de selfie-camera onder het scherm te plaatsen kunnen smartphone fabrikanten een full screen ontwerp creëren – zonder inkepingen of schermperforaties. De beeldkwaliteit van dit nieuwe type front-camera laat echter nog te wensen over, dit lijkt dan ook de voornaamste reden te zijn dat er vooralsnog slechts één smartphone fabrikant is geweest die het de moeite waard vond om deze nieuwe, nog volop in ontwikkeling zijnde technologie nu al toe te passen in een eindproduct. Toch vergroot dit natuurlijk de druk op andere fabrikanten om ook een under-display camera smartphone te introduceren.

Met de moeizame lancering van de Galaxy Fold nog in het achterhoofd zal Samsung echter extra gemotiveerd zijn om de lancering van de Z Fold 3 tot een succes te brengen en vooral geen overhaaste beslissingen te nemen. De toevoeging van een S Pen zou de Samsung Z Fold 3 al een waardige opvolger maken van de Fold 2. Samsung zou dan ook onnodig risico nemen om de Z Fold 3 ook nog te voorzien van een under-display camera. Het lijkt dan ook een stuk waarschijnlijker dat de opvouwbare smartphone opnieuw wordt uitgerust met een punch-hole camera.

In de tussentijd kan de Zuid-Koreaanse producent een Galaxy A-serie smartphone uitbrengen, om deze nieuwe technologie te demonstreren. Met een beetje geluk worden in 2022 de eerste high-end Samsung smartphones uitgebracht met een camera onder het scherm. Het zou ons echter niet verbazen als het dan nog een jaar langer duurt voordat deze technologie ook wordt toegepast bij een telefoon met een flexibel display. Ten slotte is zelfs de vingerafdruksensor bij de Z Fold 2 nog niet onder het scherm geplaatst – deze is in de power-knop geïntegreerd.

Mogelijk dat Samsung in de tussentijd kiest voor een soort onzichtbare punch-hole camera. Door gebruik te maken van een bewegend sub-display wordt de selfie-camera alleen zichtbaar wanneer deze ook daadwerkelijk in gebruik is – voor deze technologie vroeg de Zuid-Koreaanse fabrikant onlangs nog een patent aan. Het lijkt vrij ingewikkeld en mogelijk ook te kostbaar om te implementeren, maar zou wel een goede tussenoplossing kunnen zijn totdat de in-display camera ver genoeg is doorontwikkelt.

Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat Samsung het nieuwe topmodel zal uitrusten met de meest krachtige hardware en nieuwste software. Denk aan de Qualcomm Snapdragon 888 / Exynos 2100 en het Android 11 OS in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. Afgelopen jaar koos Samsung voor 12GB RAM en 256GB of 512GB opslaggeheugen. Het is zeker niet ondenkbaar dat je de Galaxy Z Fold 3 straks in dezelfde geheugenconfiguratie kunt kopen. Daarnaast mag je er vanuit gaan dat de nieuwe Fold ook ondersteuning zal bieden voor het 5G mobiele internet netwerk – de Fold 2 werd ook als 5G model uitgebracht.

De triple-camera van de Galaxy Z Fold 2 is identiek aan die van de Galaxy S20, ook de 10 megapixel front-camera was afkomstig uit dit model. Als Samsung ervoor kiest om dit jaar dezelfde strategie te volgen, dan zal er weinig verschil worden aangebracht aan het camerasysteem – afgezien van een design update. De triple-camera van de Galaxy S21 zal namelijk gelijk zijn aan die van de S20 en dus is het niet onwaarschijnlijk dat het camerasysteem van de Z Fold 3 ook alleen maar een design upgrade zal ondergaan.

Opvouwbaar display en Ultra Thin Glass

Over de grootte van het scherm is vooralsnog veel onduidelijk. Sommige beweren dat de nieuwe Fold over een kleiner cover-scherm zal beschikken. Persoonlijk verwacht ik echter dat dit uitsluitend het geval zal zijn bij de Galaxy Z Fold Lite, ook wel Galaxy Z Fold FE (Fan Edition) genoemd.

Waar de Galaxy Fold werd voorzien van een 4,6-inch cover-display, werd deze bij de Z Fold 2 vergroot tot maar liefst 6,2-inch. Daarnaast werd het flexibele display vergroot tot 7,6”, ook biedt dit QXGA+ scherm ondersteuning voor de hoge 120 Hertz refresh-rate. Afgezien van het camera eiland verwachten we minimale design upgrades terug te zien bij de Samsung Z Fold 3, ten slotte werd zijn voorganger al drastisch vernieuwd. Mogelijk wordt de displayresolutie van het front-scherm wel verhoogd naar Full HD, ipv HD.

Daarnaast zal Samsung hoogstwaarschijnlijk een nieuwe generatie Ultra Thin Glass introduceren. Bij de eerste Fold werd er gebruik gemaakt van een polymeer kunststof display, dat relatief makkelijk kan krassen. Bij de Z Flip en bij de Z Fold 2 is er gebruik gemaakt van een ultradun laagje glas, dat beduidend krasbestendiger is. Hier heeft Samsung overigens nog wel een screenprotector overheen geplaatst, dat alsnog relatief makkelijk beschadigd – maar dat even terzijde.

Waarschijnlijk heeft Samsung de Ultra Thin Glass technologie in de tussentijd verder verfijnd, om onder andere te passen bij de Z Fold 3 5G. Door dikker glas toe te passen is het flexibele scherm ook makkelijker compatibel te maken met de S Pen. Tenslotte beschikken reguliere smartphone displays ook over een dikker scherm, dat minder makkelijk kan beschadigen door een styluspen.

Een ander essentieel punt van opvouwbare smartphones is het scharnier. Een goed werkend scharnier komt de gebruikerservaring absoluut ten goede. Mogelijk ziet Samsung kans om het scharnier nog verder te verbeteren of te voorzien van nieuwe functionaliteiten, zoals een licht indicator.

Bij de Z Fold 2 werd de Hide Away Hinge voorzien van een nieuw soort borstelharen-systeem, om te voorkomen dat stof, zand en vuil kan ophopen in het scharniermechanisme. Een unieke en goed werkende uitvinding, die we ook in het nieuwe model verwachten terug te zien. Mogelijk ziet Samsung ditmaal ook kans om de Galaxy Z Fold waterdicht te maken.

Wat overigens direct opvalt als je de Fold 2 voor het eerst vasthoudt is het gewicht. Met een gewicht van 282 gram is het toestel behoorlijk zwaar, zeker als de telefoon geruime tijd in je handen vasthoudt. Dit kan absoluut een belangrijk punt zijn in je overweging om zo’n telefoon te kopen. 282 gram is natuurlijk maar een getal, daarom ter vergelijking, de Galaxy S20+ (met 6,7” scherm) weegt 186 gram – dat is ruim 65% lichter. Het verschil is duidelijk merkbaar in het dagelijks gebruik. Hopelijk ziet Samsung een mogelijkheid om het gewicht van de Galaxy Z Fold 3 te verlagen.

Wat betreft de accuduur, de Fold 2 werd voorzien van een 4.500 mAh batterij. Deze levert een acceptabele batterijduur van gemiddeld zo’n 10 uur. Wellicht dat de batterijcapaciteit lichtelijk verbetert wordt, echter, de nieuwe chipset is ook al energiezuiniger. Bovendien zouden we graag zien dat het toestel er in ieder geval niet zwaarder op wordt – wat het moeilijk kan maken om ook een extra grote batterij toe te passen.

Wanneer wordt de Z Fold 3 5G verwacht en voor welke prijs?

Het blijft nog een verrassing wanneer Samsung de Galaxy Z Fold 3 zal introduceren. Vermoedelijk wordt dit het laatste high-end model dat in 2021 geïntroduceerd wordt. Na de Galaxy S21 wordt er eerst nog een Galaxy Z Flip 2, een Galaxy Z Fold 2 FE en een Galaxy Note 21 verwacht. Waarschijnlijk zal de Z Fold 3 pas rond oktober 2021 verschijnen.

De eerste prijsindicaties wijzen op een adviesprijs die gelijk zal zijn aan die van de Samsung Z Fold 2. Hoewel er vooraf verwacht werd dat de prijs van opvouwbare smartphones door de tijd heen goedkoper zou worden lijkt Samsung voor een andere strategie te kiezen. Door extra modellen uit te brengen, die goedkoper in de markt worden gezet kan Samsung toch een grotere doelgroep kennis laten maken met de nieuwe wereld van opvouwbare smartphones.

Met de Z Fold 3 zal het bedrijf de meest geavanceerde technologie tonen, terwijl de Z Fold 2 FE voor een breder publiek toegankelijk moet worden. Ook van de Galaxy Z Flip wordt op den duur een goedkope variant verwacht. Het is op dit moment nog onbekend op welke punten deze toestellen zullen afwijken van hun duurdere broers.