Samsung persbericht: Statement van CEO mobiele divisie Samsung Nederland zet eindejaar verklaring online waarin een beeld wordt gevormd van toekomstige Galaxy telefoons en opvouwbare smartphones.

Begin 2020 kondigde Samsung Korea aan een nieuwe president aan te stellen voor de mobiele divisie van het bedrijf. DJ Koh werd hierbij vervangen door de 51-jarige Tae Moon Roh (ook wel bekend onder de naam Roh Tae-moon). TM Roh is al actief bij Samsung sinds 1997 en heeft als hoofd van de R&D afdeling een hoop technische knowhow opgedaan. Het is een bewogen jaar geweest, maar ondanks de pandemie heeft Samsung toch verschillende technologische doorbraken verwezenlijkt, denk bijvoorbeeld aan de opvouwbare smartphones van het merk.

Nu 2020 tot een einde komt heeft Samsung een uitgebreide statement online gezet waarin TM Roh terugblikt op het afgelopen jaar en tevens een blik op de toekomst werpt. Zo wordt uit de verklaring onder andere duidelijk dat komend jaar de eerste Samsung smartphones met S Pen worden aangekondigd, die niet in de Galaxy Note serie worden ondergebracht.

Er gaan al langer geruchten dat de komende maand verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra compatibel zal zijn met de iconische S Pen. Ook de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare smartphone zal vermoedelijk ondersteuning bieden voor de befaamde stylus pen van Samsung, deze vouwtelefoon wordt in de tweede helft van 2021 verwacht.

CEO van Samsung spreekt over toekomstige Galaxy smartphones

Onderstaand is de volledige verklaring te lezen van TM Roh, President en Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics.

Al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door techniek en technologie. Ik kon niet genoeg krijgen van nieuwe gadgets en wilde weten hoe ze werkten én wat ze voor ons betekenden. Ik had niet gedacht dat mijn fascinatie ooit nóg sterker zou worden, maar in 2020 bleek het tegendeel. Het enorme potentieel van technologie lijkt wel onuitputtelijk. Afgelopen jaar kregen we te maken met uitdagingen die we nooit hadden vermoed. We moesten onze levens opnieuw vormgeven. Werk ging anders, de manier waarop we ontspanning en vermaak zochten was niet meer dezelfde. We moesten flexibeler worden. Geen eenvoudige opdracht, maar met de hulp van technologie maakten we er het beste van. Je kunt zelfs zeggen dat we er iets moois van maakten.

Dat sterkte me in de doelen die ik toch al had: het eindeloze potentieel van technologie ten volle te benutten. Met technologie kunnen we mensen gepersonaliseerde ervaringen bieden die niet alleen hun levens verrijken, maar hen ook in staat stellen zichzelf te uiten.

Terwijl we dit jaar afsluiten en vooruit kijken richting 2021 voel ik een groot vertrouwen. Ik voel me gesterkt door de manier waarop Samsung al jaren opereert. Met een focus op open samenwerking en innovaties steunen we mensen in het behalen van hun persoonlijke doelen. Al onze inspanningen zijn daarop gericht. We hebben nooit geloofd in een ‘one-size-fits-all’ mobiele ervaring, en dat zullen we ook nooit doen. We liepen voorop met 5G en gaven de toekomst een nieuw gezicht met opvouwbare telefoons. Nu werken we hard aan het verder verbeteren van 5G, terwijl onze inspanningen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things (IoT) mede bepalend zijn voor wat er met mobiele technologie allemaal mogelijk zal zijn. Ons doel is om mensen de vrijheid te geven om hun mobiele ervaringen in lijn te brengen met hun leven – niet andersom.

Hoogtepunten van Samsung producten in 2020

Zoals altijd trouw aan onze missie gaf Samsung het afgelopen jaar vorm aan het volgende tijdperk van mobiele innovatie. Intelligente, verbonden apparaten met smartphones als centraal punt zijn nu realiteit. Wij zien het als startpunt van een revolutionaire ommezwaai. Samsung pioniert al meer dan tien jaar met 5G, bijvoorbeeld met de bouw van de wereldwijd benodigde infrastructuur, en in 2020 trad de technologie meer naar voren. De basis die we als Samsung het afgelopen decennium gelegd hebben voor de vijfde generatie cellulaire technologie is meer dan solide. Vorig jaar lanceerden we met de Galaxy S10 en Galaxy Tab S6 wereldwijd de eerste 5G-smartphone en -tablet voor de consumentenmarkt. Ons doel is om 5G voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken en we sluiten 2020 af met een Galaxy-ecosysteem van twintig 5G-devices.

Ook met opvouwbare telefoons lopen we voorop. In 2019 lanceerden we de Galaxy Fold en dit jaar kwamen we met de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2. Via langdurige partnerships hebben we een open ecosysteem voor vouwbare apparaten gecreëerd. Dat maakt het mogelijk om de gebruikerservaring snel te verbeteren, bijvoorbeeld via geoptimaliseerde apps en displays. De Galaxy Z Fold2 werd geprezen als smartphone die opnieuw laat zien wat er mogelijk is met mobiele technologie. Het verheugt me te kunnen zeggen dat het slechts een eerste voorproefje is van wat we van plan zijn op dit gebied.

In 2020 hebben we ook vooruitgang geboekt met onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. In samenwerking met het United Nations Development Programma (UNDP) hebben we 17 Sustainable Development Goals gepromoot op meer dan 80 miljoen smartphones. We blijven ons onverminderd inzetten om samen de transitie te maken naar een circulaire economie. Zo verlengen we de levensduur van onze producten, maken we voor onze verpakkingen steeds meer gebruik van duurzame materialen en ontwikkelen we milieubewuste producten en accessoires.

Mobiele innovaties in 2021

Ik ben heel blij met wat we als Samsung in 2020 hebben neergezet, maar als gepassioneerde pioniers die het altijd nóg beter willen doen, denken we ook nu weer vooruit. Wat zijn de volgende stappen? De smartphones van Samsung zijn een verlengstuk van onszelf. En nu zoveel mensen thuiswerken en voor entertainment op huis zijn aangewezen, is eersteklas videokwaliteit steeds belangrijker.

Van video calls en virtuele feestjes tot gamen en online dance challenges, de wereld creëert, deelt en streamt meer videocontent dan ooit. Of je nu liever eigenhandig op professionele wijze beeldmateriaal monteert of het liever uit handen geeft aan je intelligente device, Samsung staat ook in 2021 klaar om al je wensen te vervullen. Op videogebied wordt het een episch jaar.

Onze engineers en ontwikkelaars in Korea hebben hard gewerkt om de toch al zeer geavanceerde AI-mogelijkheden op Galaxy apparaten verder te perfectioneren en uit te breiden. De mobiele toestellen blijven onverminderd lering trekken uit jouw activiteiten en dagelijkse routines om betere foto’s en video’s te maken. Daarnaast staan voor 2021, naast heel veel andere dingen, de verdere maximalisatie van accuduur en opslagruimte en de optimalisatie van displays op stapel. Bij de uitbreiding van al deze gepersonaliseerde mogelijkheden draait het altijd om één persoon: jou, de gebruiker. We willen je in staat stellen om probleemloos productief te zijn en precies te doen wat jij leuk vindt.

We leven in een verbonden wereld die niet zonder verbonden apparaten kan. Daarom is open source onderzoek en samenwerking ook zo belangrijk voor Samsung. Het gaat erom nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en die te implementeren in verschillende apparaten, applicaties en services. Allemaal met als uiteindelijke doel mensen de kans te geven het optimale uit technologie te halen. Via de open ecosystemen die we samen met andere toonaangevende partijen in de industrie hebben ontwikkeld, ontstaan geïntegreerde mobiele ervaringen. Zo creëren we een opwindend nieuw tijdperk met steeds meer mogelijkheden.

Samen met onze partners hebben we al geavanceerde en baanbrekende technologieën als ultra-wideband (UWB) ontwikkeld. En snel rollen we verdere connectiviteitsmogelijkheden uit, die niet alleen de manier veranderen waarop we deuren openen, maar ook de manier waarop we onze auto zien. Het wordt ook eenvoudiger om snel van alles en nog wat te vinden – van onze sleutels tot onze portemonnee en zelfs ons huisdier.

Terwijl we al die nieuwe en opwindende innovaties blijven introduceren, is en blijft het voor ons het allerbelangrijkste dat je je als consument veilig en beschermd voelt. Vertrouwen staat bij ons hoog in het vaandel. We gaan dan ook met de grootst mogelijke zorg met je gegevens om. Onze nieuwe Galaxy producten, die ongelooflijke gepersonaliseerde mobiele ervaringen leveren, worden gebouwd met veiligheid en privacy als topprioriteit.

Focus op verbetering van de smartphone camera

We vinden dat iedereen toegang zou moeten hebben tot de nieuwste mobiele technologieën en een scala aan product opties die onbelemmerde gepersonaliseerde ervaringen biedt.

Trouw aan ons DNA om altijd voorop te lopen met baanbrekende mobiele technologie, breiden we ons vouwbare portfolio verder uit, zodat ook deze toestellen voor iedereen toegankelijk worden. En terwijl we al bekend staan om de revolutionaire kwaliteit van onze digitale camera’s zijn we vast van plan om onszelf in 2021 op dat vlak ook weer te overtreffen. Dus bereid je voor op superintelligente, professionele extra mogelijkheden met je camera. Verder hebben we de Galaxy Note ervaring van gebruikers geanalyseerd en de meest geliefde features voegen we komend jaar ook aan andere Galaxy devices in onze 2021 line-up toe.

Beperkingen en grenzen kennen we bij Samsung Electronics niet. We willen altijd het beste van het beste. We zijn ervan overtuigd dat de grenzen van technologie alleen worden beperkt door ons verbeeldingsvermogen. En die van ons heeft geen grenzen. Ik wil iedereen bedanken die ons in 2020 gesteund heeft. En ik kijk er nu al naar uit om in januari meer met jullie te delen tijdens ons Galaxy Unpacked 2021 live event.