Samsung Galaxy S-serie smartphone met Pro Sound speakers Samsung ontwikkelt telefoon met flexibel display dat uit de behuizing komt, om zo een luidspreker resonantiekamer te vormen voor extra hoge geluidskwaliteit.

Onlangs bracht Samsung de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Z Fold 2 opvouwbare smartphones uit – gelijktijdig met de Galaxy Note 20 serie. Nu is het wachten tot februari 2021 alvorens de Koreaanse fabrikant weer nieuwe topmodellen zal introduceren – vermoedelijk de Samsung Galaxy S21 serie en de Galaxy Z Flip 2. De komst van flexibele displays heeft al geresulteerd in verschillende opvouwbare modellen, die Samsung tegenwoordig in de Galaxy Z-serie plaatst. Zal het flexibele scherm in de toekomst ook haar debuut maken in niet vouwbare modellen, uit de high-end S-serie en Note-serie?

Doordat de smartphone een relatief klein en dun apparaat is en de hoeveelheid functies de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen, zijn fabrikanten naarstig op zoek naar nieuwe methodes en mogelijkheden om de gebruikerservaring verder te vergroten, zonder dat de draagbaarheid van de telefoon hieronder te leiden heeft. Hier kan het flexibele scherm uitkomst bieden.

Uit recente documentatie blijkt dat Samsung de mogelijkheden onderzoekt om toekomstige Galaxy smartphones te voorzien van een luidspreker resonantiekamer, om zodoende de geluidskwaliteit van de audio-uitvoer aanzienlijk te verhogen. Hoe Samsung dit mogelijk maakt? Door gebruik te maken van een flexibel scherm, dat deels naar voren kan vouwen en daarmee uit de behuizing komt (als een soort pop-up systeem). Zodoende ontstaat er ruimte in de behuizing die als resonantiekamer voor de luidspreker functioneert, waardoor een professionele audio ervaring gerealiseerd kan worden.

Samsung smartphone met luidspreker resonantiekamer

Het was februari dit jaar toen Samsung Electronics een octrooi indiende bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Electronic device having expandable internal space’. De 35-pagina tellende documentatie werd op 15 oktober 2020 gepubliceerd en beschrijft in detail hoe Samsung deze luidsprekerresonantiekamer mogelijk wil maken.

De telefoonbehuizing bestaat uit een voor- en een achter paneel, waartussen alle componenten geplaatst worden. Direct onder het front paneel worden één of meerdere luidsprekers geplaatst, evenals een microfoon, een front-camera module en diverse sensoren.

Deze componenten kunnen meebewegen met het front paneel en het flexibele scherm. Het bovenste deel van het scherm maakt een binnenwaartse vouwbeweging, zonder dat de behuizing meebeweegt. Zodoende ontstaat er binnen de behuizing extra resonantieruimte voor de geluidsapparatuur.

Om een beter idee te krijgen bij de gepatenteerde technologie heeft in-house 3D grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie product renders gemaakt op basis van de patentbeelden en documentatie. De 3D renders in deze publicatie dienen uitsluitend ter illustratie. Dit product is niet officieel uitgebracht door Samsung Electronics en kun je dan ook niet kopen.

Giuseppe maakte eerder dit jaar ook al bijzonder nauwkeurige renders van de Galaxy Z Flip – nog voor de officiële introductie van dat toestel. Ook voor de PlayStation 5 heeft de Italiaanse designer diverse indrukwekkende video animaties gemaakt die viraal gingen op YouTube.

In de documentatie wordt er gesproken over de toepassing van een plastic polymeer display – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Fold. Desalniettemin behoudt Samsung zich het recht voor om voor een ander type scherm te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het extra krasbestendige Ultra Thin Glass (UTG), zoals Samsung heeft toegepast bij de later geïntroduceerde Galaxy Z Flip en Z Fold 2.

De luidsprekers worden dicht bij het zijelement geplaatst, zodat de straling efficiëntie van het geluid verbetert kan worden. Eventueel worden de luidsprekers links en rechts verdeeld om zo een optimaal geluidseffect te creëren. Ook wordt er een koelventilator aangebracht, die de warmte lucht dat geproduceerd wordt door de smartphone effectief afvoert.

Verder staat er vermeld dat de touch display mogelijk te bedienen is met een stylus pen. Vooralsnog is Samsung´s S Pen niet compatibel met vouwbare displays, maar er gaan al langer geruchten dat Samsung hier wel aan werkt. Zo rapporteerde LetsGoDigital eerder dit jaar over een mogelijke Galaxy Note Fold.

Wat overigens opvalt aan de patentbeelden is het rechthoekige frame van deze Samsung telefoon, dat direct doet denken aan het industriële design van de recent geïntroduceerde iPhone 12 serie. Het toestel van Samsung ziet er echter stukken futuristischer en innovatiever uit en zal menig Apple fan het nakijken doen geven.

De huidige Galaxy S-serie modellen, denk aan de Galaxy S20, S20 Plus en de S20 Ultra, hebben een beduidend ronder ontwerp, toch zou hier in de toekomst best verandering in aangebracht kunnen worden. Net zoals de Note serie ook een meer rechthoekige, zakelijke uitstraling heeft.

Toekomstige smartphones in de Galaxy S en Note serie

Het idee van Samsung is overigens niet geheel nieuw. Samsung´s Koreaanse tegenhanger, LG Electronics, besteed al jaren relatief veel aandacht aan audio op hun mobiele telefoons, waarmee ze muziekliefhebbers en mensen uit de muziekindustrie tegemoetkomen. LG heeft de Boombox luidspreker, hierbij wordt eveneens de binnenkant van de behuizing gebruikt als resonantiekamer, om een extra luide bas te creëren.

LG was met de Boombox Speaker in staat om de resonantiekamer van de G7 ThinQ maar liefst 25x zo groot te maken als op de G6, zo werd destijds in het persbericht beschreven. Samsung kiest er bij dit model voor om nóg meer ruimte te maken, waardoor deze voordelen nog beter tot hun recht zullen komen.

Of en wanneer Samsung deze hoogstaande audio smartphone wil uitbrengen blijft nog onbekend. Wel blijkt hieruit eens te meer dat de komst van flexibele displays een groot aantal deuren zal doen openen. Niet alleen ontstaan er nieuwe design mogelijkheden, zoals opvouwbare telefoons, het flexibele display kan ook compleet nieuwe functies mogelijk maken, zoals deze resonantiekamer.

Samsung heeft natuurlijk het grote voordeel dat het bedrijf zowel telefoons als displays ontwikkelt. Met de toenemende concurrentie vanuit China lijkt Samsung dan ook extra hoog in te zetten op de toepassing van flexibele schermen, om zo de concurrentiestrijd het hoofd te kunnen bieden en wereldwijd marktleider te blijven.

Hoewel deze bewuste Samsung smartphone niet opvouwbaar is, is er wel een flexibel scherm toegepast. Mocht Samsung besluiten om een dergelijk concept uit te willen rollen, dan zou het goed passen binnen de high-end Galaxy S-serie. Wellicht is dat ook de reden dat Samsung bij de twee eerste afbeeldingen in het patent de Galaxy S8 smartphone toont, om de huidige stand van zaken weer te geven.

Door de S-serie telefoons te voorzien van een flexibel scherm zou Samsung een belangrijk onderscheidend vermogen kunnen aanbrengen ten opzichte van andere verkrijgbare telefoonmodellen. Zo is Samsung jarenlang de enige fabrikant geweest die telefoons in het assortiment had met een edge-display. Deze toestellen werden uitsluitend binnen de high-end Galaxy S en Note serie ondergebracht.

Inmiddels wordt zo’n afgerond scherm door de meeste fabrikanten toegepast. Kan Samsung opnieuw een display revolutie tot stand brengen, ditmaal door een flexibel scherm toe te passen in niet-vouwbare modellen? In zo’n geval is het aannemelijk dat een toekomstig Galaxy S Ultra model als eerste wordt voorzien van dit nieuwe type scherm. Waarschijnlijk is het nog te vroeg voor de komend jaar verwachte Galaxy S21 Ultra, toch is het zeker niet ondenkbaar dat Samsung op de achtergrond al wel degelijk zo´n soort prototype heeft geproduceerd.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy smartphone.

