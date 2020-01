Samsung Galaxy Z Flip smartphone Binnenkort presenteert Samsung een nieuwe opvouwbare telefoon, de Galaxy Z Flip krijgt een klaptelefoon design. Zo ziet het toestel eruit en dit zijn de specs!

Volgende maand is het zover. Op 11 februari 2020 zal Samsung Electronics haar Galaxy S20 line-up onthullen tijdens het Galaxy Unpacked 2020 evenement in San Francisco, USA. Gelijktijdig zal er ook een nieuwe opvouwbare telefoon geïntroduceerd worden door DJ Koh, de President van de Samsung Mobile Communication Business. Lange tijd werd deze vouwtelefoon in de media ook wel de Galaxy Fold 2 genoemd, bij gebrek aan een officiële benaming. Afgelopen week ontstond het gerucht dat deze telefoon onder de modelnaam Galaxy Bloom in de markt gezet zou worden.

LetsGoDigital Online Magazine wist toen al te melden dat dit uitsluitend de codenaam is, die tijdens de ontwikkeling gebruikt wordt. De échte benaming wordt zeer waarschijnlijk de Samsung Galaxy Z Flip met modelnummer SM-F700F. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een flip telefoon, ook wel een klaptelefoon of clamshell model genoemd. Het flexibele scherm vouwt over de horizontale as. In dat opzicht wijkt de opvouwbare smartphone dus af ten opzichte van de Galaxy Fold, die een verticale vouwlijn heeft. De Z Flip wordt beduidend compacter dan de Fold en zou met name (jonge) vrouwen moeten aanspreken.

De Samsung Galaxy Fold kun je sinds afgelopen vrijdag eindelijk kopen in Nederland. Hiervoor is een exclusieve deal gesloten met telecomproviders KPN en T-Mobile, waar je de vouwtelefoon met abonnement kunt kopen. Bij andere retailers die normaliter toch veel Samsung telefoons verkopen, denk aan MediaMarkt, CoolBlue en BCC is de Fold niet verkrijgbaar. Verwacht wordt dat het nieuwe mobieltje beduidend sneller en ook in meer webshops verkrijgbaar zal zijn. Mogelijk kun je de Galaxy Z Flip kopen vanaf april / mei 2020 – zoals initieel ook de bedoeling was met de Samsung Fold. Aangezien deze twee opvouwbare telefoons een totaal andere vormfactor hebben ligt het in de lijn der verwachtingen dat beide toestellen in het verkoopassortiment opgenomen worden, de Flip zal de Fold dus niet vervangen.

De nieuwe vouwtelefoon zal naar verwachting goedkoper worden dan de Galaxy Fold, die in Nederland voor een bedrag van €2.020 in de markt is gezet. In ons land kun je overigens alleen het 4G model kopen, in buurland Duitsland is ook het 5G model verkrijgbaar voor een prijs van €2.100. De exacte verkoopprijs van de Galaxy Flip is nog onbekend, sommige bronnen spreken over een prijs van slechts $800. Dat lijkt mij echter zéér onwaarschijnlijk, het blijft ten slotte een revolutionair toestel met een flexibel scherm. Andere spreken over een adviesprijs van $1500. Ook dit is denk ik nog aan de lage kant. Persoonlijk verwacht ik eerder een verkoopadviesprijs ergens tussen de €1.600 – €1.750.

Smartphone met flexibel scherm van ultradun glas

Terug naar de Samsung Galaxy Z Flip, het belangrijkste pluspunt wordt waarschijnlijk het vernieuwde flexibele scherm. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een polymeer kunststof scherm, zal het nieuwe model voorzien worden van een UTG display, oftewel een Ultra Thin Glass display. Buigbaar glas? Ja inderdaad, het glas is dusdanig dun -de dikte van een mensenhaar- waardoor het de eigenschap krijgt om te kunnen buigen, zonder dat het barst. Wil je meer weten over hoe UTG vervaardigd wordt en het toepassingsgebied van dit type glas, bekijk dan deze interessante YouTube film.

Het grote voordeel van ultradun glas is de hoge mate van krasbestendigheid. Door Ultra Thin Glass toe te passen blijft het display veel langer mooi – ook na veelvuldig buigen. Er zit echter ook een keerzijde aan, het fabricatieproces van een UTG display is namelijk aanzienlijk complexer, bovendien brengt het verhoogde productiekosten met zich mee. Het valt natuurlijk te prijzen dat Samsung de nieuwe vouwtelefoon robuuster en duurzamer wil maken.

Mogelijk wordt er ook een hogere refresh rate toegepast. Reguliere smartphones worden steeds vaker voorzien van een display met een hoge verversingssnelheid. Dit is onder andere ideaal bij het gamen. Bij een vouwbare telefoon zou dit echter nog meer pluspunten hebben. Want als je door een grote webpagina met tekst scrolt, dan wil je dat die tekst vloeiend beweegt – zonder dat de letters uit verband getrokken worden, doordat het scherm niet snel genoeg ververst. Verwacht wordt dat de Galaxy S20 line-up over een 120 Hz display zal beschikken. Waarschijnlijk is dat wat te hoog gegrepen voor de Z Flip, desalniettemin verwachten we ook op dit punt enkele verbeteringen.

De Samsung flip telefoon wordt kleiner dan de Fold. Vermoedelijk gaat het om een 6,7-inch flexibel scherm. Dat is beduidend groter dan de Motorola RAZR, die over een 6,2-inch display beschikt. Je kunt inmiddels al tal van telefoonmodellen kopen met zo’n groot formaat scherm, denk bijvoorbeeld aan de Galaxy S10 5G, maar ook binnen de goedkopere Galaxy A-serie zijn inmiddels meerdere toestellen verkrijgbaar met een 6,7-inch display, waaronder de Galaxy A70, de A71, de A80 en de A90. Ook de onlangs geïntroduceerde Galaxy S10 Lite en Galaxy Note10 Lite beschikken beide over een 6,7-inch AMOLED display.

Het gaat bij de Z Flip dus niet zozeer om het creëren van een groter display. Dit model wordt met name aan het assortiment toegevoegd om een compact alternatief te bieden wanneer je het mobiele apparaat met je mee draagt. Je vouwt de telefoon eenvoudig op om vervolgens in je broekzak of in je handtas mee te kunnen nemen. Over de dikte van het toestel in dichtgevouwen en opengevouwen toestand is vooralsnog geen informatie bekend, maar je kunt je voorstellen dat ook hier vorderingen zijn gemaakt.

Infinity O-Display met Hole-punch camera

Een veelgehoorde design-klacht van de Fold is de brede notch – de inkeping aan de rechterbovenzijde van het scherm die dient voor het camerasysteem en de benodigde sensoren. Hier heeft Samsung inmiddels een alternatief voor bedacht. Net als bij de high-end Galaxy Note 10 en de Galaxy S20 serie zal ook de nieuwe vouwtelefoon voorzien worden van een hole-punch camera om de selfie-camera in te verwerken. Dit type scherm wordt ook wel een Infinity O-Display genoemd. Het perforatiegat wordt gecentreerd in het midden geplaatst. Waarschijnlijk gaat het om een 10 megapixel beeldsensor – vergelijkbaar met de front-camera van de Galaxy Fold. Met deze camera kun je zelfportretten maken, maar natuurlijk ook videobellen.

Om de smartphone dubbel te vouwen wordt er gebruik gemaakt van een innovatief scharnier, ook wel Hideaway Hinge genoemd, deze is praktisch onzichtbaar wanneer je de telefoon uitgevouwen gebruikt. Ideaal, want zo kan er hoogstwaarschijnlijk ook minder stof en vuil tussen de scharnierende delen komen. Samsung zal ditmaal ongetwijfeld extra aandacht hebben besteed aan het scharnierpunt, om soortgelijke problemen als met de Fold te kunnen voorkomen. Waarschijnlijk kunnen de twee toesteldelen ook strakker tegen elkaar gevouwen worden, waardoor de wigvormige spleet verkleind wordt om zodoende ongewenste externe invloeden -zoals stof en vuil- te beperken.

Het is vooralsnog onbekend welke sluitmechanisme er wordt toegepast. Mogelijk wordt de smartphone magnetisch bij elkaar gehouden, zoals ook het geval is bij de Fold. Een andere mogelijkheid is dat er gebruik wordt gemaakt van een soort klikmechanisme, om te voorkomen dat de telefoon in je tas onbedoeld wil uitvouwen. Net zoals het geval is bij het Lancôme make-up doosje – het design van de Flip zou gebaseerd zijn op de compacte poederdoos van het Franse cosmeticamerk. Mogelijk dat deze insteek geopperd is tijdens de informele briefing op CES 2020 en meer bedoelt is geweest als grapje.

Ook ben ik benieuwd of het vouwtoestel hetzelfde geluid maakt als je het open en dicht klapt. Bij het dichtvouwen van de Fold hoor je een vrij onnatuurlijk geluid, waardoor je in eerste instantie bang bent dat je het toestel kapot hebt gemaakt. Hoewel dit gevoel wel snel verdwijnt, nadat je de telefoon een aantal keer hebt open- en dichtgevouwen, kan ik me voorstellen dat dit anders aanvoelt bij de Galaxy Z Flip. Ten slotte is de vouwlijn ook een stuk kleiner, aangezien de smartphone in de breedte vouwt, in plaats van over de lange lengteas.

Dubbele camera en klein notificatie scherm

Eenmaal opgevouwen heb je de beschikking over een klein notificatie display. Dit scherm is beduidend kleiner dan die van de Fold en dient (waarschijnlijk) uitsluitend voor het weergeven van de tijd, datum, batterij indicator en binnenkomende notificaties. Persoonlijk had ik graag gezien dat het front-display ietsje groter was – zoals Motorola bij de RAZR heeft toegepast. Maar uiteindelijk gebruik je deze smartphone natuurlijk toch met name in opengevouwen stand en dan geef ik toch de voorkeur aan een 6,7-inch display, in plaats van een 6,2-inch scherm.

Direct naast het notificatiedisplay wordt een dubbele camera geïntegreerd met een flitser. De resolutie van deze digitale camera is nog allerminst zeker. Er is gesproken over een 108 megapixel camera met 5x optische zoom, persoonlijk verwacht ik echter dat deze zoomcamera voorbestemd blijft voor de Galaxy S20 Ultra – de duurste variant uit de 2020 modellenreeks van de S-serie. Andere bronnen spreken over een 8K film functie. Ook hiervan is het echter nog onduidelijk of dit alleen voor de S20 zal gelden.

2x een 12 megapixel camera lijkt waarschijnlijker, mogelijk met een variabel diafragma (f/1.5-f/2.4), zoals we ook bij de 1ste generatie gezien hebben. Ten slotte kan Samsung onmogelijk alleen maar high-end specs toepassen en tegelijkertijd ook de vraagprijs verlagen – hoe graag we dat ook zouden willen, daarvoor is de tijd nog niet rijp. De vouwbare revolutie is ten slotte pas net in gang gezet.

De Samsung Galaxy Fold is voorzien van een zestal camera’s, het aantal camera’s op de Z Flip wordt met de helft gereduceerd. Eén camera als je de telefoon openklapt en twee camera’s aan de achterzijde. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een lagere kostprijs. Als Samsung zich met deze vouwtelefoon daadwerkelijk wil richten tot het vrouwelijk geslacht, dan ligt het voor de hand dat er ook extra aandacht uitgaat naar de portret-mode. Ten slotte zijn meiden / dames doorgaans dol op het maken van selfies, waarbij je kunt spelen met functies zoals een geëgaliseerde huid, vervaagde achtergronden etc. Ideaal om je persoonlijke profiel op social media kanalen zoals Facebook en Instagram te verrijken.

Krachtige hardware en mobiele besturingssysteem

Wat betreft de hardwarecomponenten, verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Z Flip wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 855 chipset – die ook in de Galaxy S10 en Note 10 modellen is terug te vinden. Dit jaar zullen de topmodellen, waaronder de Galaxy S20 en Note 20, voorzien worden van de nieuwere Snapdragon 865 processor. Desalniettemin levert de Snapdragon 855 simpelweg goede prestaties, zeker als je dit vergelijkt met de mid-range Snapdragon 710 die voor de Motorola RAZR 2019 is ingezet.

Wat betreft het geheugen, het voorgaande model werd voorzien van 12GB RAM geheugen en 512GB opslagruimte. Mogelijk dat er ditmaal voor een extra modelvariant wordt gekozen met 8GB RAM / 256GB, om zo op de kosten te kunnen besparen en een lagere vanafprijs te kunnen hanteren. Bij de Samsung Fold was het overigens niet mogelijk om het geheugen uit te breiden, het is nog even de vraag of dit bij de Z Flip wel het geval zal zijn. Ook is het nog onbekend of de telefoon waterdicht is.

De Samsung klaptelefoon zal ongetwijfeld draaien op het Android 10 besturingssysteem, waar de One UI 2 interface overheen geplaatst wordt. Waarschijnlijk zal het nieuwe model de mogelijkheid bieden om maximaal twee applicaties boven elkaar te gebruiken. Ter vergelijking, bij de Fold kun je drie applicaties in split-screen mode draaien. Dit toestel is dan ook voorzien van een totaal ander formaat scherm, waardoor dit makkelijker te realiseren is.

Naar verwachting zal de clamshell van Samsung over twee batterijen beschikken. Een kleine batterij van slechts 900 mAh, die het front-display zal aansturen en een grotere batterij die het flexibele scherm van stroom voorziet. De capaciteit van de tweede accu is vooralsnog onbekend. Het ligt echter voor de hand dat de totale accucapaciteit lager wordt dan die van de Fold, die over een 2.135 mAh en een 2.245 mAh batterij beschikt. Verwacht wordt dat de Galaxy Flip ook snelladen zal ondersteunen, zodoende kun je de telefoon in een mum van tijd bijladen om weer uren vooruit te kunnen.

Kleuren en accessoires

Wat betreft de kleuren, de Galaxy Fold werd uitgebracht in twee kleurvarianten; Cosmos Black en Space Silver, waarvan alleen het zwarte model in Nederland verkrijgbaar is. Als Samsung zich met de Z Flip inderdaad op dames wil richten dan is het zeker niet ondenkbaar dat de vouwtelefoon ditmaal in ten minste één extra kleur beschikbaar zal worden gesteld. Een lekker opvallende of vrolijke kleur, leuk voor de lente periode.

De Fold wordt standaard geleverd met een handige beschermcover gemaakt van Aramid Fiber. Daarnaast kun je optioneel kiezen voor een Leather Cover, gemaakt van zacht kalfsleer á €130. Samsung staat bekend om haar brede portfolio hoesjes en covers, het ligt dan ook voor de hand dat de elektronicafabrikant ook een bijpassend hoesje voor de Flip zal ontwerpen. Of deze standaard wordt meegeleverd is nog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar. Ten slotte kan het gebruik van zo’n hoesje het risico op onvoorziene schade aan het toestel verminderen.

Kijken we naar de inhoud van de verkoopverpakking van de Galaxy Fold, dan vind je behalve de mobiele telefoon ook een setje Galaxy Buds oordopjes, ter waarde van €150. Daarnaast wordt het toestel geleverd met Premier Service, 24/7 support, Samsung Care+ en een gratis ophaal expres service.

Mochten er tijdens het gebruik van het toestel gebreken ontstaan, denk aan een barst in het scherm of vloeistof schade, dan ben je hier het eerste jaar tegen verzekert, mits je jouw toestel binnen 30 dagen na aankoop registreert bij Samsung Care+. Mocht je deze smartphone kopen, zeker niet vergeten dus. Wel dien je rekening te houden met een eigen risico van €130. Je kunt je echter voorstellen dat het normaal gesproken een stuk duurder is om zo’n flexibel scherm te repareren. Daarnaast wordt de Samsung smartphone geleverd met 24 maanden fabrieksgarantie.

Het is goed mogelijk dat Samsung deze extra services ook gratis aanbiedt bij de Galaxy Z Flip. Op deze wijze worden eventuele twijfels van consumenten over de betrouwbaarheid van een opvouwbare telefoon op effectieve wijze weggenomen. Als deze services kosteloos worden aangeboden, dan zal dit natuurlijk wel op de een of andere manier in de verkoopprijs verwerkt moeten worden.

Samsung Galaxy Z Flip kopen

Het vouwtoestel van Samsung krijgt aanzienlijk betere technische specificaties dan de Motorola RAZR, deze retro telefoon met 6,2-inch flexibel scherm heeft een adviesprijs van $1500. In Europa wordt de prijs vastgesteld op €1600 / €1680, de prijs is land-afhankelijk. In eerste instantie zou dit toestel in januari 2020 gelanceerd worden in de eerste Europese landen, dit is echter de zoveelste vouwtelefoon waarbij de lancering is uitgesteld. Ook in Amerika is de RAZR nog altijd niet verkrijgbaar, daar zouden de pre-order verkopen initieel al op 26 december 2019 van start gaan.

De vraag is wat dit gaat betekenen voor de Galaxy Flip Z. Feitelijk is de RAZR op dit moment nog de enige concurrent – het enige clamshell model. Als Samsung dezelfde prijs weet te hanteren als Motorola, dan mogen we onze handjes dankbaar in elkaar vouwen. Het lijkt mij in ieder geval onwaarschijnlijk dat Samsung voor een lagere prijsstelling kiest. Ten slotte is de Koreaanse fabrikant geen prijsvechter, bovendien lijkt het toestel simpelweg te worden voorzien van betere specs.

Daarnaast beschikt Samsung over een gedegen afzetkanaal in binnen- en buitenland. In Nederland hebben alle grote retailers meerdere mobiele telefoons van het Koreaanse merk in de verkoop. Denk aan MediaMarkt, BCC, CoolBlue en Bol. Ook online vinden de toestellen gretig aftrek. Dan heb je natuurlijk nog een aantal spelers die zich voornamelijk bezig houden met parallelle import, denk bijvoorbeeld aan BelSimpel. Deze online retailer biedt de Fold overigens ook aan.

Bij BelSimpel is de Samsung opvouwbare telefoon wel beduidend duurder, €2.300 dien je af te rekenen voor een simlockvrij los toestel. Bovendien ziet de beschrijving van de retail verpakking er beduidend minder compleet uit, zo wordt er niet gesproken over gratis oordopjes, een beschermcover etc. Blijkbaar gaan de voordelen van grijze import niet op bij dergelijke luxe producten, waarbij relatief lage afname aantallen gelden. Wil je het toestel los kopen, dan kun je het beste terecht bij Samsung zelf – zowel online als in de fysieke Samsung Experience Store in Utrecht.

Als Samsung besluit om er ook opnieuw een cover bij te leveren, evenals oordopjes, 24/7 support en een 1-jarige verzekering tegen schade, dan zou de prijs maar zo met €150 verhoogd kunnen worden. Vandaar ook m’n brede inschatting van €1.600 / €1.750. Zelfs al zou Samsung kiezen voor het laatstgenoemde bedrag, dan nog is de telefoon aanzienlijk goedkoper dan de Fold.

Bovendien zal de Galaxy S-serie veranderen. Het goedkope ‘e’ model komt te vervallen en daarvoor in de plaats wordt er een extra high-end Ultra model uitgebracht. Waarschijnlijk zal de Galaxy S20 Ultra duurder uitvallen dan de Galaxy S10+, die afgelopen jaar een vanaf prijs kreeg van €1.000 (8GB/128GB). Door hier bovenop nog een ultra model te lanceren wordt het gat tussen de reguliere smartphones en de opvouwbare smartphones verder verkleind.

Zoals gezegd is het vooralsnog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy Z Flip verkrijgbaar zal zijn. Zelfs als de lanceringsdatum is vastgesteld moeten we nog maar hopen dat deze ook daadwerkelijk gehaald wordt – ten slotte is zowel de release van de Galaxy Fold, de Huawei Mate X als de Motorola RAZR allemaal op het laatste moment uitgesteld.

Preorder bestelling plaatsen en abonnement keuze

In ieder geval mag je er vanuit gaan dat Samsung eerst een pre-order periode zal vaststellen. Mogelijk dat er ook nog een extra cadeautje wordt gegeven aan consumenten die besluiten om een reservering te plaatsen. De Fold is in Nederland als los toestel exclusief verkrijgbaar via de Samsung Store. Daarnaast kun je de opvouwbare telefoon met abonnement kopen bij T-Mobile en KPN.

Besluit je direct een telefoonabonnement af te sluiten, dan ben je iets goedkoper uit – de tarieven voor de bel- en databundels zijn gelijk aan die van een sim-only abonnement, je betaalt simpelweg een iets lager toestelbedrag. Dat zal bij de Z Flip niet anders zijn. Wel is het mogelijk dat het aantal afzetkanalen vergroot wordt, waardoor je de telefoon ook op meer plaatsen kunt uitproberen.

Op dinsdag 11 februari zal Samsung de Galaxy S20 serie en de Galaxy Z Flip officieel introduceren. Het Galaxy Unpacked 2020 evenement gaat om 11:00 PST van start in San Francisco, dat is 20:00 Nederlandse tijd. Vanzelfsprekend is het event live te volgen via een live stream. Vanaf 24 februari zullen de nieuwe aanwinsten tentoongesteld worden tijdens de jaarlijkse Mobile World Congress (MWC 2020) in Barcelona, Spanje.

