Galaxy Bloom wordt niet de naam van Samsung's flip telefoon De nieuwe klaptelefoon van Samsung krijgt hoogstwaarschijnlijk niet de naam 'Bloom'. Het toestel wordt gewoon binnen de Galaxy Fold line-up uitgebracht.

Sinds Samsung in de herfst van 2019 een online teaser toonde van een opvouwbare smartphone met een klaptelefoon ontwerp is deze in ontwikkeling zijnde vouwtelefoon meermaals het onderwerp van gesprek geweest. Afgelopen week heeft LetsGoDigital nog een serie 3D renders gemaakt van de Galaxy Fold 2, in samenwerking met Concept Creator. Dat het toestel in werkelijkheid waarschijnlijk een andere naam krijgt is al langere tijd duidelijk.

Ten slotte wordt het geen directe opvolger van de Galaxy Fold, die je sinds vandaag overigens ook in Nederland kunt kopen. Het nieuwe model vouwt in de lengte in plaats van in de breedte. Zodoende beschik je uitgevouwen over een langwerpig display. Er is al langere tijd bekend dat dit toestel onder de codenaam Bloom ontwikkelt wordt. Net zoals de S20 codenaam Hubble heeft gekregen. De nieuwe flip telefoon wordt hoogstwaarschijnlijk tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event op 11 februari onthuld.

Gelijktijdig zullen ook de nieuwe S-serie modellen worden aangekondigd. Gisteren wist LetsGoDigital te onthullen dat deze smartphones onder de naam Samsung Galaxy S20 in de markt worden gezet. Nog geen 24 uur later heeft de CEO van Samsung Electronics, DJ Koh, dit verhaal bevestigd op CES 2020, tijdens een besloten presentatie waar verschillende vooraanstaande providers en retailers aanwezig waren.

De nieuwe S-serie telefoons worden onder de naam Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra in de markt gezet. Het goedkope ‘e’ model komt hiermee te vervallen, in plaats daarvan zal er een extra high-end model worden uitgebracht. Tijdens dezelfde presentatie is ook de nieuwe opvouwbare telefoon aan bod gekomen. Van dit toestel is ook een foto op het internet beland via de Koreaanse site Ajunews, die beweert dat de nieuwe vouwtelefoon de naam ‘Samsung Galaxy Bloom’ krijgt.

De foto opname is duidelijk haastig gemaakt en is dan ook verre van scherp. Ook de verhoudingen geven een vertekend beeld. Er zijn zelfs Nederlandse websites, zoals NieuweMobiel.nl, die beweren dat de vouwlijn van de smartphone niet helemaal in het midden zit. Het verhaal wordt vervolgt met ‘De cameramodule heeft een vierkante uitstraling, geheel in lijn met de Galaxy 2020 modellen’. Je hoeft echter geen gediplomeerd fotograaf te zijn om te weten dat dat klinkklare onzin is.

De afbeelding is als het ware uit perspectief getrokken. Zodoende lijkt de vouw niet helemaal in het midden te zitten en lijkt de cameramodule langwerpiger te zijn dan hij in realiteit is. In werkelijkheid gaat het om een dubbele camera, die naast elkaar is gepositioneerd. Dit is ook gebleken uit eerder gelekte foto’s.

De opvouwbare smartphone zou geïnspireerd zijn op een make-up poederdoosje van het Franse cosmeticamerk Lancôme en zodoende vooral jonge vrouwen moeten aanspreken. De naam Galaxy Bloom zou daar wel goed bij passen, alszijnde een bloem.

Met de nieuwe vouwbare telefoon moet het ook mogelijk worden om 8K video’s op te nemen. De Galaxy S20 zal ook over deze nieuwe functie beschikken. Bovendien zal Google haar YouTube service uitbreiden, door het streamen van 8K video’s mogelijk te maken. Daarnaast werd bevestigd dat het toestel inderdaad over Ultra Thin Glass zal beschikken, zoals LetsGoDigital een maand geleden al wist te melden.

Nieuwe klaptelefoon valt binnen de Samsung Galaxy Fold line-up

Het is echter de naam die tijdens de presentatie getoond werd, die de wereldpers momenteel in z’n greep houdt. ‘Bloom’ zo stond er naast het toestel vermeld. Hoewel er al tijden bekend is dat dit de codenaam is van de in ontwikkeling zijnde vouwtelefoon, is dit de eerste keer dat Samsung deze naam ook zelf gebruikt in het ‘openbaar’. En dus gaat de pers er inmiddels vanuit dat dit ook de daadwerkelijke modelnaam wordt van het nieuwe toestel.

Persoonlijk geloof ik hier weinig van. Het is wat ons betreft erg onwaarschijnlijk dat Samsung haar tweede vouwtelefoon niet binnen de nieuwe Fold line-up zal onderbrengen. De meeste fabrikanten hebben nog niet eens een opvouwbare telefoon in het assortiment, zolang een vouwtelefoon nog geen mainstream product is, blijft het marketingtechnisch belangrijk om dit direct vanuit de modelnaam kenbaar te maken.

Bovendien werkt Samsung standaard met serienamen; denk aan de S-serie, de Note-serie, de A-serie. De opvouwbare telefoons worden onder de naam Fold uitgebracht. Als dat nu al direct bij het tweede toestel veranderd, dan zal er dus voor elk nieuw toestel een volledig nieuwe naam bedacht moeten worden. Dat maakt het er naar verloop van tijd niet duidelijker op. Bovendien krijgt de telefoon modelnummer SM-F700F, wat er tevens op duidt dat dit toestel binnen de Fold line-up / F-serie wordt ondergebracht. Zo draagt de Galaxy Fold modelnummer SM-F900F.

Samsung Galaxy Bloom: LetsGoDigital have reached out to several insiders and industry experts around the globe, most of them confirmed to us that it is unlikely that Samsung’s upcoming flip phone will be released under the product name ‘Galaxy Bloom’. There are multiple indicators that ‘Bloom’ is only used as the code name – just like Hubble is the code name for the S20 series. The upcoming foldable smartphone will carry model number SM-F700F, which means it’s very likely this phone will be placed within the current Fold line-up.

Maar er is nog een reden waarom wij geloven dat de nieuwe Samsung flip telefoon niet de naam Galaxy Bloom krijgt. Zoals LetsGoDigital gisteren al meldde tijdens de onthulling van de Galaxy S20 modelnaam, hebben wij inmiddels een totaal andere naam te horen gekregen, van dezelfde Europese retailer die ons ook wist te vertellen dat de nieuwe S-serie modellen onder de serienaam ‘Galaxy S20’ worden uitgebracht.

Wij willen op dit moment nog geen uitspraak doen over de naam die wij te horen hebben gekregen, omdat we hier eerst meer zekerheid over willen hebben. Wel kunnen we vast verklappen dat het erop lijkt dat er één letter achter de Galaxy Fold wordt gezet. Vanzelfsprekend raadplegen wij momenteel ons internationale netwerk aan relaties om de definitieve benaming zo snel mogelijk boven tafel te krijgen. Ga er vooralsnog maar niet vanuit dat de klaptelefoon onder de naam Samsung Galaxy Bloom in de markt wordt gezet.