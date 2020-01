Samsung Galaxy Unpacked 2020 event: Galaxy S20 en Fold 2 Volgende maand organiseert Samsung een speciaal evenement om de Galaxy S20 serie en de Galaxy Fold 2 opvouwbare telefoon officieel te introduceren.

Halverwege februari zal Samsung Electronics tijdens het Galaxy Unpacked 2020 evenement haar nieuwe vlaggenschip smartphones onthullen. Hier worden de nieuwe S-serie modellen en een opvouwbare smartphone verwacht. Gisteren is er een video teaser van Samsung gelekt waaruit blijkt dat de nieuwe telefoons op 11 februari 2020 officieel geïntroduceerd zullen worden. Twee weken later gaat de jaarlijkse MWC 2020 beurs van start in Barcelona, daar zullen de nieuwe aanwinsten tentoongesteld worden.

Hoewel inmiddels al veel specs bekend zijn geworden, blijven er nog altijd onduidelijkheden bestaan over de benamingen van de nieuwe toestellen. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de Galaxy S11 de opvolger wordt van de S10. De laatste tijd wordt er via Twitter echter steeds vaker gesproken over de Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20 release

Daar lijken de wijzigingen echter niet bij op te houden, want het goedkope ‘e’ model zou ook komen te vervallen. Opzich valt hier natuurlijk wel wat voor te zeggen, ten slotte is net de Galaxy S10 Lite uitgebracht als alternatief op de S10e. Als Samsung nu ook nog een S20e zou uitbrengen, dan liggen de modellen wel erg dicht bij elkaar.

Desalniettemin zal Samsung wel drie nieuwe S20 modellen aankondigen. Volgens de meest recente informatie gaat het om de volgende benamingen en display groottes:

6,2-inch Samsung Galaxy S20

6,7-inch Samsung Galaxy S20+

6,9-inch Samsung Galaxy S20 Ultra

Deze informatie is afkomstig van hoesjesmaker Schnail. Het valt echter nog niet met zekerheid te zeggen of deze info ook daadwerkelijk klopt. Met name over de benaming en het displayformaat van de S20 Ultra blijven nog twijfels bestaan. Samsung heeft niet eerder een smartphone met een 6,9-inch display uitgebracht.

De Note 10+ is momenteel de grootste Galaxy telefoon, dit toestel is voorzien van een 6,8-inch Super AMOLED display. In het verleden zijn er wel enkele mobiele telefoons uitgebracht met een 6,9-inch scherm. Denk bijvoorbeeld aan de in 2018 gelanceerde Xiaomi Mi Max 3. Ook de vorig jaar gelanceerde Lenovo Tab V7 beschikt over zo’n groot smartphone annex tablet scherm.

Je hebt wel behoorlijk grote handen nodig om zo’n formaat toestel met één hand te kunnen bedienen. Bij de Note is dit niet zozeer een probleem, omdat er een styluspen wordt meegeleverd. De S-serie biedt echter geen ondersteuning voor de S Pen. Toch valt het ook zeker niet uit te sluiten dat Samsung een Ultra model in het leven zal roepen.

Hoewel de modelnaam niet eerder gebruikt is, gaan er al langer geruchten de ronde over een 6,3-inch, een 6,7-inch en een 6,9-inch model. Door het ‘e’ model vaarwel te zeggen en hiervoor in de plaats een nieuw topmodel in het leven te roepen, in de vorm van de Galaxy S20 Ultra kan het gat tussen de opvouwbare smartphone en de reguliere modellen verkleind worden. Ten slotte ligt het in de lijn der verwachtingen dat het Ultra model duurder wordt dan de S20 Plus. Afgelopen jaar kreeg de S10 Plus een vanaf prijs van €1.000.

Samsung Galaxy Fold 2 release

Dat brengt ons bij het volgende model dat tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event op het toneel verwacht wordt; de Galaxy Fold 2 opvouwbare telefoon. Ook van dit toestel is het nog onbekend of dit ook daadwerkelijk de officiële productnaam wordt, temeer omdat het geen directe opvolger wordt van de huidige Galaxy Fold. De nieuwe vouwtelefoon krijgt namelijk een totaal ander ontwerp, dat in de lengte vouwt in plaats van in de breedte. Dit wordt ook wel een clamshell design genoemd.

Ook lijkt dit toestel van iets minder hoogstaande technische specificaties te worden voorzien, waardoor de prijs van de Fold 2 aanzienlijk lager zal uitvallen en meer in lijn ligt met de in oktober 2019 geïntroduceerde Motorola RAZR. Deze opvouwbare smartphone heeft een soortgelijk klaptelefoon ontwerp en mid-range specs voor een adviesprijs van $1500 USD.

Ter vergelijking, in Nederland kun je vanaf 10 januari 2020 de Galaxy Fold kopen voor een adviesprijs van €2.020. Deze vouwtelefoon is overigens exclusief verkrijgbaar bij KPN en T-Mobile en is dus niet te koop bij andere telecomproviders. Een los toestel kun je kopen via de website van Samsung.

Een belangrijke verbetering van de Fold 2 ten opzichte van het huidige model is de toepassing van Ultra Thin Glass. Deze zou beduidend krasbestendiger zijn dan het kunststof scherm van de Fold.

Verwacht wordt dat het Samsung Unpacked Event in 2020 zal plaatsvinden in New York of in San Francisco. Afgelopen jaar vond het Galaxy Unpacked 2019 evenement plaats in San Francisco. Nu de officiële teaser video al op internet is verschenen duurt het vermoedelijk niet lang meer alvorens de Koreaanse fabrikant de persuitnodigingen zal versturen, waarna ook de tijd en locatie van het launch event bekend zullen worden.

Waarschijnlijk wordt het direct na de introductie al mogelijk om een pre-order te plaatsen voor zowel de Fold 2 als de Galaxy S20 modellen. Een week of twee later wordt het ook daadwerkelijk mogelijk om de telefoons in de winkel te kopen. Op 24 februari 2020 gaat de Mobile World Congress van start daar zullen de nieuwe topmodellen tentoongesteld worden.