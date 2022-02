Samsung livestream: Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 Over enkele ogenblikken gaat Galaxy Unpacked 2022 van start, waar Samsung de Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 serie zal onthullen. Bekijk de livestream hier.

Eindelijk is het zover. Over enkele uren gaat het Galaxy Unpacked 2022 evenement van start. Tijdens het virtuele event zal Samsung de nieuwe S-serie smartphones aankondigen, bestaande uit de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Gelijktijdig worden er ook drie Galaxy Tab S8 tablets verwacht. Ben jij benieuwd naar de nieuwe producten van Samsung? Volg dan het launch evenement via de livestream die onderaan deze publicatie te bekijken is, zo ben je direct op de hoogte van alle nieuwe functies.

De Unpacked show gaat om 16:00 Nederlandse tijd van start. Naar verwachting zal de persconferentie zo’n 1,5 uur in beslag nemen. Tijdens de product presentatie zullen vertegenwoordigers van het bedrijf uitgebreid vertellen over de nieuwe toestellen. Er zal aandacht worden besteed aan alle nieuwe functies, denk bijvoorbeeld aan het S Pen compartiment van de S22 Ultra en de nieuwe Super Clear Lens die reflecties en schitteringen moet tegengaan.

Tijdens het event zal Samsung in eigen woorden alle ins- en outs omtrent de nieuwe toestellen onthullen. Wij zitten vast klaar met een goedgevulde snackbox, die vanochtend op de redactie van LetsGoDigital werd afgeleverd door Samsung Nederland.

De nieuwe smartphones en tablets zijn direct na de officiële introductie verkrijgbaar als pre-order. De release van het topmodel zal op vrijdag 25 februari 2022 plaatsvinden. Mocht je geïnteresseerd zijn in de S22 of S22+, dan dien je twee weken langer geduld te hebben. Deze modellen worden op vrijdag 11 maart 2022 uitgebracht.

Over het design, de specs, maar ook de kleuren, geheugen en prijzen is de afgelopen periode al veel gezegd en geschreven. Ook over de beschikbare accessoires is al nieuws bekend. Begin deze week is zelfs al het volledige persbericht van de Galaxy Tab S8 tablets online verschenen. Ook wist LetsGoDigital verschillende officiële persafbeeldingen van de Galaxy S22 Ultra te bemachtigen.

Qua design zal het Ultra model afwijken ten opzichte van de andere twee S-serie modellen. Het toestel krijgt minder afgeronde hoeken, dit komt mede doordat het topmodel voor het eerst voorzien wordt van een S Pen compartiment – om de styluspen in de behuizing van de telefoon op te kunnen bergen, zoals we ook kennen van de Galaxy Note serie. Ook wordt de S22 Ultra uitgerust met een ander type camera design. De S22 en S22+ zullen qua ontwerp veel similariteit krijgen met hun voorganger.

Om vast een korte eerste impressie te geven staan onderstaand de belangrijkste specs per model vermeld.

Samsung Galaxy S22

• Plat 6,1” Full HD AMOLED display, 10-120Hz refresh-rate

• 50MP groothoek + 12MP ultragroothoek + 10MP zoom camera

• 10MP selfie camera

• Samsung Exynos 2200

• Android 12 met One UI 4

• 3.700 mAh batterij / 25W snelladen

• Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold

• 8GB/128GB : prijs €850

• 8GB/256GB : prijs €900

Samsung Galaxy S22 Plus

• Plat 6,6” Full HD AMOLED display, 10-120Hz refresh-rate

• 50MP groothoek + 12MP ultragroothoek + 10MP zoom camera

• 10MP selfie camera

• Samsung Exynos 2200

• Android 12 met One UI 4

• 4.500 mAh batterij / 45W snelladen

• Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold

• 8GB/128GB : prijs €1.050

• 8GB/256GB : prijs €1.100

Samsung Galaxy S22 Ultra

• Curved 6,8” QHD AMOLED display, 1-120Hz refresh-rate

• 108MP groothoek + 12MP ultragroothoek + 10MP zoom + 10MP zoom camera

• 40MP selfie camera

• Samsung Exynos 2200

• Android 12 met One UI 4

• 5.000 mAh batterij / 45W snelladen

• Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold

• 8GB/128GB : prijs €1.250

• 12GB/256GB : prijs €1.350

• 12GB/512GB : prijs €1.450

Samsung Galaxy Tab S8

• 11” WQXGA LCD display, 120Hz

• Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• Android 12 met One UI 4

• 12MP front camera

• 13MP dual-camera

• 8.000 mAh batterij / 45W snelladen

• Geen oplader meegeleverd

• S Pen wordt meegeleverd

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 750

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 800

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 900

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 950

• Kleuren: Graphite, Zilver, Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

• 12,4” WQXGA Super AMOLED display, 120Hz

• Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• Android 12 met One UI 4

• 12MP front camera

• 13MP dual-camera

• 10.090 mAh batterij / 45W snelladen

• Geen oplader meegeleverd

• S Pen wordt meegeleverd

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 950

• 8GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 1.00

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.100

• 8GB / 256GB – 5G model – prijs : € 1.150

• Kleuren: Graphite, Zilver, Pink Gold

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

• 14,6” WQXGA Super AMOLED display, 120Hz

• Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

• Android 12 met One UI 4

• 12MP dual front camera

• 13MP dual-camera

• 11.200 mAh batterij / 45W snelladen

• Geen oplader meegeleverd

• S Pen wordt meegeleverd

• 8GB / 128GB – WiFi model – prijs : € 1.150

• 12GB / 256GB – WiFi model – prijs : € 1.300

• 16GB / 512GB – WiFi model – prijs : € 1.450

• 8GB / 128GB – 5G model – prijs : € 1.300

• 12GB / 256GB – 5G model – prijs : € 1.450

• 16GB / 512GB – 5G model – prijs : € 1.600

• Kleuren: Graphite

Binnenkort zal er ook een Samsung Galaxy S22 review sample worden afgeleverd op de redactie van LetsGoDigital, zodat we uitgebreid aan de slag kunnen met dit nieuwe device. Uiteraard zullen we al onze bevindingen met jou delen, zover is het echter nog niet.

Eerst is het woord aan Samsung, om de nieuwe S22 serie officieel aan te kondigen. Je kunt desgewenst ook een reminder instellen, zodat je net voor 16:00 automatisch een alert krijgt dat het event van start gaat. Enjoy the livestream!

