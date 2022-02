Exclusive: Samsung persafbeeldingen tonen Galaxy S22 Ultra LetsGoDigital krijgt serie high-res persafbeeldingen in handen van de Samsung Galaxy S22 Ultra met S Pen compartiment, getoond in meerdere kleuren.

Bijna is het zover. Morgen zal Samsung om 16:00 Nederlandse tijd een Galaxy Unpacked 2022 event organiseren om de nieuwe Galaxy S22 en Galaxy Tab S8 serie te onthullen. Beetje bij beetje zijn alle details omtrent de nieuwe devices al bekend geworden. Gisteren verscheen zelfs het volledige persbericht van de Galaxy Tab S8 online. Ook van de nieuwe S-serie smartphones hebben we inmiddels al veel officieel materiaal gezien. In december vorig jaar kreeg LetsGoDigital reeds de eerste officiële persafbeelding in handen waarop de Samsung S22 Ultra en S22 Plus te zien zijn.

Vandaag delen we nog een handvol officiële persafbeeldingen van Samsung’s nieuwe topmodel. De beelden zijn exclusief gedeeld met LetsGoDigital door @DemonixLeaks en geven een uitstekende preview van de Galaxy S22 Ultra – die Samsung morgen ten tonele zal brengen. De lifestyle foto’s tonen het Ultra model in drie kleuren: Phantom Black, Phantom White en een geheel nieuwe Burgundy kleur. Verwacht wordt dat de telefoon tijdens de release ook beschikbaar zal komen in de kleur groen.

Samsung Galaxy S22 Ultra persafbeeldingen

Uit de beelden blijkt dat het nieuwe topmodel van Samsung voor het eerst in de geschiedenis van de S-serie over een S Pen compartiment zal beschikken. Via de rechter onderzijde van het toestel kun je de styluspen in de behuizing van de telefoon opbergen.

Jarenlang is dit het iconische kenmerk geweest van de Galaxy Note serie. Nu deze line-up wordt opgeheven door Samsung zal de Galaxy S22 Ultra deze functionaliteit gaan overnemen. Je kunt het nieuwe vlaggenschip dan ook beschouwen als opvolger van de Galaxy S21 Ultra, maar ook van de Galaxy Note 20 Ultra.

Om plaats te maken voor het styluspen compartiment heeft Samsung meer designwijzigingen moeten doorvoeren. Zo zal het topmodel over beduidend minder ronde hoeken beschikken als de andere twee S22 modellen.

Ook het cameradesign wordt herzien. Er wordt gekozen voor een water drop camera design – zoals het bedrijf reeds heeft toegepast bij de goedkope Galaxy A32. Door het camerasysteem zo minimalistisch mogelijk uit te voeren kan er op het gewicht bespaard worden – waardoor de Galaxy S22 Ultra met S Pen net zo zwaar is als de S21 Ultra.

Het nieuwe topmodel wordt uitgerust met een 6,8” QHD+ curved Dynamic AMOLED display met een adaptieve 1-120Hz refresh-rate. De telefoon krijgt een afgerond scherm met een centraal geplaatste selfie-camera. Ook de vingerafdruksensor wordt onder de display verwerkt.

Van het design, tot aan de specs, de kleuren, de geheugenvarianten en zelfs de prijzen – alles is al online verschenen. Er lijkt weinig meer over te zijn voor Samsung om te onthullen. Ook alle officiële Galaxy S22 Ultra accessoires en de retail box zijn al online gespot. Er is zelfs al een giveaway actie georganiseerd rondom Samsung’s nieuwe vlaggenschip.

Ondertussen is Samsung een grootse marketing campagne gestart in 5 grote steden wereldwijd, onder het mom ‘Release the Tiger. Break the Rules’ schenkt Samsung aandacht aan de verbeterde fotografiemogelijkheden bij weinig licht. Met deze reclame campagne wordt verwezen naar de Super Clear Lens van de vernieuwde 108 megapixel groothoekcamera – die uitsluitend op de S22 Ultra te vinden zal zijn.

Ook heeft het bedrijf reeds aandacht besteed aan de S Pen functionaliteit, via een blogpost van TM Roh werd op subtiele wijze duidelijk gemaakt dat de Galaxy S22 Ultra voor het eerst over een S Pen compartiment zal beschikken – zoals jaren het kenmerk is geweest voor de Galaxy Note serie.

Het Galaxy Unpacked evenement zal morgen via een livestream te volgen zijn. Verwacht wordt dat de nieuwe modellen direct na de officiële introductie al verkrijgbaar zullen zijn als pre-order. Het nieuwe Ultra model gaat eerder in de verkoop dan de andere twee S-serie modellen. De release van de Galaxy S22 Ultra zal op vrijdag 25 februari 2022 plaatsvinden. De lancering van de S22 en S22+ is noodgedwongen met twee weken uitgesteld tot vrijdag 11 maart 2022.

De S Pen wordt ditmaal standaard meegeleverd bij het topmodel. Dat geldt helaas niet voor de oplader, de Samsung S22 Ultra zal ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Onlangs verscheen de nieuwe 45W USB-C oplader al online op de website van Samsung Nederland, deze gaat €50 kosten. Aangaande de verkoopprijzen van de S22 Ultra, er worden drie geheugen varianten verwacht. Het geheugen zal overigens niet uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaartje. Onderstaand zijn de verwachte prijzen te zien:

Samsung Galaxy S22 Ultra

• 8GB / 128GB – Prijs los toestel : € 1.250

• 12GB / 256GB – Prijs los toestel : € 1.350

• 12GB / 512GB – Prijs los toestel : € 1.450