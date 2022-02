Komende week zal Samsung de nieuwe Galaxy S22 line-up aankondigen. Er worden drie modellen verwacht. Naast een basismodel zal Samsung de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra introduceren. Goedkoop worden de nieuwe S-serie smartphones niet. Waar het basismodel voor een vanaf prijs van € 850 over de toonbank zal gaan, dien je voor het Ultra model maar liefst € 1.200 mee te brengen. Reikt jouw portemonnee niet diep genoeg? Niet getreurd, want je kunt nu deelnemen aan een unieke internationale Galaxy S22 Ultra Giveaway.