Samsung S22 release mogelijk uitgesteld Samsung lijkt voornemens te zijn om de Galaxy S21 FE alsnog uit te brengen in januari 2022. De Galaxy S22 serie volgt in februari, voor aanvang MWC 2022.

De afgelopen periode zijn er behoorlijk wat smartphone releases uitgesteld of zelfs geannuleerd – grotendeels veroorzaakt door de chiptekorten die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie. Ditmaal is het de Galaxy S22 serie die naar verluidt vertraging heeft opgelopen. Dit jaar koos Samsung ervoor om de Galaxy S21 in januari te introduceren tijdens het Galaxy Unpacked evenement – dat een maand eerder werd gehouden als voorheen. Op deze wijze kan er een betere spreiding plaatsvinden met de high-end toestellen die in augustus worden aangekondigd.

Lange tijd werd er vanuit gegaan dat de nieuwe S-serie modellen opnieuw in januari zullen verschijnen. Er gingen zelfs even geruchten dat Samsung de Galaxy S22 al eind december zou willen aankondigen, waarna de toestellen in januari 2022 in de verkoop zouden gaan. Volgens de meest recente informatie lijkt Samsung er echter voor te kiezen om de S22 modellen pas in februari aan te kondigen. De aanhoudende chiptekorten lijken hieraan ten grondslag te liggen.

Samsung Galaxy S22 release

Daarnaast is er nog een Samsung telefoon die in de planning staat, de langverwachte Galaxy S21 FE. Het gaat om de opvolger van de S20 FE. In eerste instantie zou de Samsung S21 FE in augustus worden uitgebracht, naderhand is de introductie uitgesteld tot oktober. Onlangs werd bekend dat ook deze datum niet gehaald zal worden. Desondanks zou het toestel al wel helemaal gereed zijn, waardoor het niet ondenkbaar is dat Samsung alsnog een Fan Edition zal uitbrengen – als goedkoop alternatief op de S21 serie.

Volgens SamMobile wordt de Galaxy S21 FE alsnog geïntroduceerd in januari 2022. Vermoedelijk zal het gaan om een stille release – zonder uitgebreid event. Een dag eerder meldde de Chinese telecomlekker Ice Universe hetzelfde bericht via Twitter, Ice heeft zijn bericht echter verwijderd. De reden hiervoor blijft onduidelijk. Als de Galaxy S21 Fan Edition daadwerkelijk in januari zal verschijnen, dan is het zeker niet ondenkbaar dat de Samsung S22 pas een maand later zal verschijnen.

Op 28 februari gaat de Mobile World Congress (MWC) van start. Logischerwijs zal Samsung net voor de MWC een Galaxy Unpacked 2022 evenement organiseren om de nieuwe modellen officieel aan te kondigen. Vervolgens zullen ze tentoongesteld worden op de telecombeurs in Barcelona. Er worden opnieuw drie modellen verwacht, naast een basismodel zit er ook een Galaxy S22 Plus en een Galaxy S22 Ultra in de pijplijn. Van alle drie de modellen is de afgelopen periode al veel bekend geworden.

Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus

De Samsung S22 en S22+ krijgen een nagenoeg identiek design als voorheen. Wel worden de nieuwe modellen iets kleiner. Het basismodel wordt naar verluidt uitgerust met een 6,1” display. De S22 Plus krijgt vermoedelijk een 6,6” scherm. Beide bieden een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Verwacht wordt dat Samsung er ditmaal ook voor zal kiezen om beide toestellen te voorzien van een plastic achterpaneel – in plaats van glas. Voor het Plus model is dit nieuw.

Er gingen lange tijd geruchten de ronde dat Samsung de S22 modellen ook zou voorzien van een under-display camera – vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold 3. Vanwege de tegenvallende beeldkwaliteit lijkt het bedrijf hier vooralsnog vanaf te zijn. De nieuwe S-serie modellen zullen opnieuw worden uitgerust met een punch-hole camera. Ook de 10MP resolutie blijft waarschijnlijk identiek aan dit jaar.

Het camerasysteem aan de achterzijde wordt herzien, voor het eerst zal er gebruik worden gemaakt van de nieuwe 50MP camera van Samsung. Daarnaast zal er een 12MP ultragroothoek camera en een 10MP telefoto camera geïntegreerd worden. Laatstgenoemde maakt 3x optische zoom mogelijk – wat beter is dan de 3x hybrid zoom van de S21.

Vanwege het kleinere scherm zal ook de accucapaciteit verkleind worden. Het basismodel wordt uitgerust met een 3.700 mAh batterij. Het Plus model wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 4.500 mAh batterij. Aangaande de kleuren, de nieuwe modellen worden naar verwachting uitgebracht in vier kleuren: zwart, wit, rose goud en groen.

Samsung S22 Ultra 5G

Het Ultra model krijgt een ietwat afwijkende vormgeving, met een afgerond display en strakke lijnen – zoals we kennen van de Galaxy Note modellenreeks. Ook wordt de S22 Ultra voor het eerst voorzien van een S Pen compartiment. Zodoende heb je niet langer een hoesje nodig om de styluspen op te kunnen bergen.

De Samsung S22 Ultra wordt uitgerust met een 6,8” curved AMOLED display met een QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Er wordt een centraal geplaatst punch-hole camera toegepast, die opnieuw een 40 megapixel beeldsensor zal herbergen.

Lange tijd is er onduidelijkheid geweest aangaande het cameradesign van het nieuwe Ultra model. Mogelijk kiest Samsung voor een P-vormig cameraeiland. Een andere optie is dat de Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met twee kleine camera eilanden – enigszins vergelijkbaar met de Note 10 Plus.

Zojuist heeft Cover Pigtou een video gedeeld op YouTube waarop een aluminium dummy van de Galaxy S22 Ultra te zien is. Op de beelden wordt een P-vormig camera eiland getoond, zoals onderstaand te zien is. Dergelijke dummy telefoons worden onder andere gebruikt door hoesjesfabrikanten, zoals Pigtou, om passende hoesjes voor de nieuwe line-up te ontwikkelen. Zodoende dat alleen de omtrek van het camerasysteem bekend is en niet de binnenzijde.



De nieuwe Ultra wordt naar verluidt uitgerust met een 108MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoek-camera, een 12MP telefoto camera met 3x optische zoom en een 12MP telefoto camera met 10x optische zoom. Alle vier de camera’s worden voorzien van optische beeldstabilisatie, om bewegingsonscherpte tegen te gaan. De Samsung S22 Ultra wordt naar verwachting uitgebracht in drie kleuren: zwart, wit en donkerrood.

De Europese S-serie modellen zullen naar verwachting worden aangedreven door de Samsung Exynos 2200. In andere werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 888 worden ingezet. Voorheen leverde de Exynos variant iets minder goede prestaties, ondertussen is Samsung echter begonnen met een heuse inhaalrace. Voor de nieuwe SoC is Samsung een samenwerking aangegaan met AMD. De Exynos 2200 wordt de eerste chip van Samsung met een AMD GPU met ray-tracing technologie.

Uiteraard zullen de nieuwe modellen draaien op het nieuwe Android 12 besturingssysteem, dat later deze maand gelanceerd zal worden door Google – gelijktijdig met de Pixel 6 smartphones. Samsung heeft reeds een preview gegeven van de One UI 4 gebruikersinterface – op basis van Android 12.

Over de prijzen is vooralsnog geen informatie bekend. Bij de S21 serie heeft Samsung de prijs verlaagd, ten opzichte van het jaar ervoor. Vermoedelijk zullen komend jaar vergelijkbare prijzen worden gehanteerd. Mogelijkerwijs wordt het Plus model iets goedkoper – mede door de kunststof achterzijde, het kleinere display en de kleinere accu.

Voor de huidige S-serie modellen hanteert Samsung de volgende adviesprijzen:

– Samsung Galaxy S21 : €850 (8GB / 128GB)

– Samsung Galaxy S21 Plus : € 1.050 (12GB / 128GB)

– Samsung Galaxy S21 Ultra : €1.250 (12GB / 128GB)