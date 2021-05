Samsung Galaxy S21 Plus review De Samsung S21 Plus valt tussen de S21 en de S21 Ultra. Is dit simpelweg een groot basismodel of heeft het toestel meer te bieden? Lees het in de review.

Begin dit jaar werden de nieuwe Galaxy S-serie smartphones aangekondigd door Samsung. Het basismodel, de Samsung Galaxy S21 en het Ultra model hebben relatief veel aandacht opgeëist, maar hoe zit het eigenlijk met het Plus model. Kun je de Samsung Galaxy S21 Plus simpelweg beschouwen als extra grote S21 of zit er meer achter dit toestel?

De redactie van Android World heeft de Plus uitvoering onderhanden genomen tijdens een tweeweekse testperiode, wat heeft geresulteerd in een uitgebreide Samsung Galaxy S21+ review. Redacteur Jeffrey van der Velde gaat allereerst in op de verschillen tussen het basis en het plus model. Zo is de 6,2” S21 niet alleen stukken kleiner dan de 6,7” S21 Plus, ook aan de achterzijde is een duidelijk verschil te constateren. Waar het basismodel over een plastic behuizing beschikt is z’n grotere broer voorzien van een glazen achterpaneel.

Doordat de Samsung S21 Plus groter is dan de basisuitvoering is dit model ook voorzien van een grotere batterij, het gaat om een 4.800 mAh accu. Deze zou een 30% langere accuduur moeten bieden dan het 4.000 mAh exemplaar dat in de S21 is ingebouwd.

Jeffrey zegt hierover in z’n review het volgende: “Mijn collega Sebastien klaagde in de review van de Samsung Galaxy S21 over problemen met de batterijduur van het toestel – hij zou met moeite door de dag komen. Op de Galaxy S21 Plus was de ervaring juist geheel anders, het was namelijk extreem lastig om het toestel voor het einde van de dag ‘leeg te maken’. Ik kon vaak zelfs nog de volgende dag gebruikmaken van de telefoon.”

Qua fotografie opties, hardware en software zijn de tweetal S-serie smartphones identiek. Beide mobiele telefoons bieden ook standaard over 5G ondersteuning. Als extra beschikt het Plus model over Ultra wideband technologie. UWB technologie maakt een zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk, met behulp van radiotechnologie. Zo kun je de S21+ bijvoorbeeld inzetten als digitale autosleutel, om je autodeur te openen terwijl je dichtbij de auto staat. Ook is deze smartphone compatibel met de nieuwe Galaxy SmartTag+. Helaas gaat de review niet dieper in op dit onderdeel.

Wel geeft Jeffrey te kennen gecharmeerd te zijn over het design van de smartphone. Hierover meldt hij het volgende: “Ons testexemplaar werd in de extravagante Phantom Violet-kleuruitvoering geleverd. In eerste instantie was het misschien niet de kleur die mijn aandacht trok, maar de combinatie met de roségouden metalen behuizing straalt veel klasse uit en is een stap van de eerdere designtrekjes op de Galaxy S20-serie – die, naar mijn mening, wat aan de saaie kant waren.”

Al met al is de Samsung Galaxy S21 Plus in grote mate gelijk aan z’n kleinere broer, de S21. Wil je meer weten over het instapmodel, lees dan hier onze Samsung Galaxy S21 review. De grootste verschillen tussen beide modellen zijn zonder twijfel het grotere scherm en de betere accuduur. Voor het Plus model betaal je op het moment van schrijven een meerprijs van €90.

De prijs voor een los toestel bedraagt momenteel €900, hiervoor ontvang je Galaxy S21+ 128GB variant. Voor €50 extra krijg je de beschikking over 256GB opslaggeheugen.