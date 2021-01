Samsung Galaxy S21 functioneert als digitale autosleutel Dankbij ultra-wideband (UWB) technologie in de Galaxy S21 Plus en S21 Ultra kunnen deze smartphones worden ingezet om de autodeur te ontgrendelen.

Afgelopen week is de Galaxy S21 serie aangekondigd door Samsung. De twee topmodellen, de Samsung Galaxy S21 Plus en de S21 Ultra beschikken over een Ultra-wideband (UWB)-chip, voor nauwkeurige locatiebepaling. Eén van de nieuwe functies die mogelijk wordt gemaakt dankzij deze UWB ondersteuning is het gebruik van de smartphone als digitale autosleutel. Hiervoor is Samsung een samenwerking aangegaan met autofabrikanten Audi, BMW, Ford en Genesis.

De samenwerking heeft als doel om de auto-ervaring naar een hoger niveau te tillen. Zo moet het in de nabije toekomst mogelijk worden om high-end Samsung Galaxy smartphones in te zetten om contactloos je autodeur te ontgrendelen, zodra je je dichtbij het compatibele voertuig bevindt.

UWB-technologie maakt digitale autosleutel functie mogelijk

Samsung werkt samen met brancheorganisaties om UWB en digitale sleutels te standaardiseren, waardoor deze oplossing gemakkelijker beschikbaar, veiliger en deelbaarder wordt. Met nauwkeurige afstandsberekening verzendt Samsungs UWB-compatibele digitale sleutel korte pulsen tussen het mobiele apparaat en de gekoppelde auto, waardoor de autodeur ontgrendeld wordt zodra je in de buurt bent. Zonder UWB kun je jouw compatibele smartphone gebruiken als autosleutel via NFC.

Digitale sleutel wordt ondersteund door smartphones met Android R. De digitale autosleutel-functie zal na augustus 2021 beschikbaar zijn voor auto’s die uitgerust zijn met NFC en UWB en die compatibel zijn met de standaard digitale sleutels van het Car Connectivity Consortium (CCC).

UWB digitale sleutel wordt ondersteund door de Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra. Digitale NFC-sleutel wordt ondersteund vanaf de Galaxy S20.

Samsung werkt ook nauw samen met Google, om de in-car infotainment opties via Android Auto te verbeteren. Zo zijn de opties veel sneller en eenvoudiger toegankelijk dan voorheen. Daarnaast wordt Samsung SmartThings nu ondersteunt door Android Auto, zo kun je vanuit je auto je slimme apparaten in huis bedienen. Handig als je van het werk wegrijdt en alvast de verwarming thuis wilt aanzetten of je garagedeur wilt openen.