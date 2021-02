Oppo toont nieuwe oplaadtechnologie op MWC Shanghai 2021 Tijdens MWC 2021 introduceert Oppo 'The Flash Initiative' voor auto's en openbare ruimtes en Wireless Air Charging voor draadloos opladen op afstand.

Toon pagina inhoud

Normaliter zou rond deze periode de Mobile World Congress (MWC 2021) plaatsvinden in Barcelona. Vanwege corona is de jaarlijkse telecombeurs uitgesteld tot juni. In Shanghai, China, vind MWC dit jaar wel gewoon doorgang. Eén van de aanwezige merken is Oppo. De Chinese smartphonefabrikant heeft een nieuw snellaadproject geïntroduceerd genaamd ‘The Flash Initiative’. Ook demonstreert het bedrijf een nieuwe vorm van draadloos opladen; Wireless Air Charging.

Als basis voor The Flash Initiative is de VOOC snellaadtechnologie van Oppo gebruikt, die ook in de Reno en Find smartphone modellen van het merk worden toegepast. Bedrijven kunnen een licentie afnemen om gebruik te maken van Oppo’s snellaadtechnologie voor nieuwe type apparaten.

Autofabrikant Volkswagen, oplaadfabrikant Anker en chipfabrikant NXP Semiconductors hebben reeds interesse getoond. Deze samenwerkingen moet ertoe leiden dat je jouw elektronische apparaten op verschillende plekken kunt opladen, ongeacht of je thuis bent, in de auto of in een openbare ruimte.

Oppo snellaad technologieën

Op MWC Shanghai heeft Oppo een snellaadzone ingericht, waar bezoekers kennis kunnen maken met verschillende oplaad producten van het bedrijf. Denk aan de 125W oplader, die een 4.000 mAh telefoonbatterij volledig kan opladen in slechts 20 minuten.

De draadloze 65W AirVOOC-snellader is tevens op de beurs te bewonderen, die dezelfde batterij in slechts 30 minuten oplaadt. Beide producten werden in de zomer van 2020 aangekondigd. Daarnaast worden er verschillende producten van partners getoond die OPPO’s technologieën gebruiken.

5G CPE Omni router

Oppo heeft ook een zone ingericht in het teken van ‘Smart Home of the Future’. In deze ruimte wordt getoond hoe het bedrijf IoT-producten inzet om slimme apparaten in huis beter met elkaar te verbinden. De unieke 5G CPE Omni, aangedreven door Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System, staat hierin centraal. Deze router is in staat om 5G-signalen om te zetten in stabiele, razendsnelle wifi-verbindingen via twee eigen antennesystemen.

Oppo oprolbare concept smartphone ondersteunt Wireless Air Charging

In de Futuristic Technologies zone kunnen MWC bezoekers de OPPO X 2021 concepttelefoon van dichtbij bekijken. Deze is voorzien van een oprolbaar scherm dat uitrolt van 6,7 tot 7,4 inch. Deze oprolbare smartphone ondersteunt ook Oppo’s nieuwe Wireless Air Charging-technologie, die tot 7.5W aan oplaadvermogen kan leveren.

Om deze nieuwe draadloze oplaadtechnologie mogelijk te maken is er gebruik gemaakt van magnetische resonantie. Het bijzondere aan deze laadtechnologie is; het toestel wordt opgeladen zodra het zich binnen 10 centimeter van de oplaadmat bevindt. Je kunt de telefoon dus gewoon in je handen houden tijdens het opladen, zoals ook in onderstaande video gedemonstreerd wordt.