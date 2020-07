Oppo 125W oplader en 65W wireless charger voor smartphones Nieuwe snellaad-oplossingen aangekondigd door Oppo: een razendsnelle 125 Watt oplader, een 65 Watt AirVOOC snellader en 2 uiterst krachtige mini laders.

Toon pagina inhoud

Oppo weet al geruime tijd onze interesse te wekken met haar innovatieve smartphone line-up. Eén van de onderdelen waarop Oppo telefoons duidelijk uitblinken ten opzichte van de concurrentie is de snellaad-technologie. Deze voorsprong wil het bedrijf natuurlijk maar al te graag behouden. Dacht je dat de 65 Watt oplader van de Find X2 (Pro) snelle prestaties levert? De Chinese smartphonefabrikant heeft zojuist een reeks nieuwe snellaad-oplossingen aangekondigd, waaronder een 125 Watt snellader, een 65 Watt AirVOOC draadloze snellader, evenals een 50 Watt mini SuperVOOC snellader en een 110 Watt mini snellader.

Met de nieuwe line-up aan producten en de geïntegreerde baanbrekende technologie zet Oppo een nieuwe standaard binnen de smartphone-industrie. Met deze razendsnelle opladers is het wachten op een volle accu definitief verleden tijd!

125 Watt Flash Charge oplader

Nee, het is geen typo; honderd vijfentwintig watt… Dat betekent dat je een 4.000 mAh smartphone batterij in minder dan 20 minuten volledig kunt opladen. Heb je echt enorme haast? Na slechts 5 minuten opladen is een lege accu alweer voor 41% gevuld. Daarmee beschik je, bij gemiddeld gebruik, alweer over voldoende energie om een werkdag door te komen. Waanzinnig toch?!

Naast snelheid is veiligheid een belangrijke issue wanneer het gaat om accu’s. Oppo weet middels een geavanceerd versleutelingsalgoritme en nauwkeurige temperatuurregelaars de veiligheid te waarborgen. Er zijn 10 nieuwe temperatuur sensoren toegevoegd om ervoor te zorgen dat de telefoon oplader nooit warmer wordt dan 40 graden. Deze sensoren bewaken de laadstatus en garanderen zodoende een maximale veiligheid tijdens het oplaadproces.

De oplader ondersteunt een oplaadschema tot 20V 6.25A en biedt een laadrendement van 98 procent. De batterij van de 125W snellader is voorzien van dubbele 6C-cellen en drie parallelle laadpompen om de laadefficiëntie te verbeteren. Ook heeft Oppo aandacht besteed aan de grootte van het oplaadsysteem. In onze Oppo Find X2 Pro review merkte we op dat de meegeleverde oplader beduidend groter is dan een reguliere snellader van pak en beet 20 Watt. Hoewel het technisch gezien praktisch onmogelijk is om een zelfde formaat oplader te realiseren van 125 Watt heeft de fabrikant toch kans gezien om de oplader zo klein mogelijk te houden en dat kunnen we natuurlijk alleen maar waarderen.

Nu vraag je je ongetwijfeld af wanneer deze bijzonder snelle oplader beschikbaar komt. Oppo heeft officieel laten weten dat de nieuwe snellaad-technologie gereed is voor commercialisering. Het blijft nog wel even de vraag welke Oppo smartphone als eerst over deze baanbrekende technologie zal beschikken. Mogelijk gaat het om een nieuw Reno model of een extra toevoeging binnen de geavanceerde Find serie, zoals een Find X2 Pro Lamborghini Special Edition? De 125W Flash Charge zal tevens compatibel zijn met eerdere SuperVOOC- en VOOC-snellaad producten. We verwachten hier later in 2020 zeker meer over te horen.

65 Watt AirVOOC snellader

Ook op het gebied van draadloos opladen maakt Oppo grote vorderingen. In april 2020 kondigde de fabrikant ’s werelds eerste 40 Watt wireless oplader aan, voor de Reno Ace 2. Er zijn nog geen drie maanden verstreken en vandaag kondigt Oppo alweer een revolutionaire draadloze laadtechnologie aan; een 65 Watt AirVOOC oplader.

De draadloze AirVOOC maakt gebruik van een geïsoleerde laadpomptechnologie en een parallel ontwerp met dubbele spoel om de laadefficiëntie verder te verhogen. De 65W AirVOOC snellader kan een 4.000 mAh batterij in slechts 30 minuten volledig opladen. De technologie bevat verschillende veiligheidsmaatregelen en een detecteerfunctie voor vreemde voorwerpen. Ook is de draadloze snellader compatibel met de Qi-standaard.

De getoonde concept lader is voorzien van een bijzonder vormgegeven glas door middel van ‘’Rapid Prototyping Technology’’. Het is voor het eerst dat een dergelijke toepassing wordt gebruikt binnen de consumenten elektronicamarkt. Via de onderzijde van de telefoon oplader wordt middels een halfgeleiderkoeler de warmte die in- en uitstroomt gereguleerd. Deze technologie is zo effectief dat de temperatuur van de telefoon meer dan 2°C lager is dan wanneer er een ventilator gebruikt zou worden.

Dankzij het effectieve koelsysteem kan het toestel en de oplader nooit warmer worden dan 40 graden. Ideaal voor e-Sports doeleinden, waar gamers vaak lange, intensieve spelsessies houden en het buitengewoon onwenselijk is als de hardware het tussentijds begeeft doordat het apparaat oververhit raakt.

50 Watt mini SuperVOOC snellader

Naast eerder genoemde producten heeft Oppo ook nog een tweetal ultrakleine laders aangekondigd, die uitermate krachtig zijn. De 50 Watt mini oplader steek je eenvoudig in je jas of broekzak en is daarmee ideaal voor onderweg of op vakantie. Met het lichte, dunne en draagbare design weet deze telefoon lader zich duidelijk te onderscheiden ten opzichte van alle bestaande snelladers.

De 50 Watt mini snellader is ontwikkeld door middel van ‘multi-radiale curve-verwerking’, waardoor het formaat van de lader vergelijkbaar is met die van een visitekaarthouder. De case heeft een dikte van slechts 1,05 cm en is nog geen 4cm breed. De 8,2cm hoge oplader weegt slechts 60 gram. De 50W mini SuperVOOC-lader is compatibel met VOOC-protocollen en kan verschillende apparaten opladen, waaronder mobiele telefoons en laptops.

Om tot zo’n compact ontwerp te komen hebben de ingenieurs van Oppo alle componenten die veel ruimte innemen volledig her-ontworpen. Zo is de PCB met ruim 52% verkleint. De nieuwe technologie zorgt voor een zeer efficiënte stroomconversie, mede door het verwijderen van de elektrolytische condensator en het introduceren van pulsladen. Het is voor het eerst dat er gebruikt wordt gemaakt van pulse charging technologie.

110 Watt mini lader voor onderweg of op vakantie

Een 50 Watt oplader die je eenvoudig in je broekzak kunt steken, kan het nog efficiënter? Voor diegene die optimale snelheid wensen én een compacte vormgeving heeft Oppo ook nog een 110 Watt mini SuperVOOC snellader aangekondigd. Deze lader bouwt voort op de specificaties van z’n kleinere broertje.

Door gebruik te maken van een innovatief dual-level ontwerp heeft Oppo kans gezien om deze 110 Watt oplader net zo groot te maken als die van een reguliere 18 Watt snellader. Werkelijk revolutionair! Het principe van ‘Charge-and-Go’ is daarmee een feit, met deze ene compacte lader kun je eenvoudig meerdere apparaten van stroom voorzien.

De 110 Watt mini lader is relatief gezien nog kleiner als het 50 Watt model. Ook is er voor een iets ander design gekozen, waar de 50W lader een vrij rond ontwerp heeft is er bij de 110W variant gekozen voor een meer rechthoekige vormgeving. Zodoende dat deze oplader in verhouding nóg kleiner is.

Over de prijs en verkrijgbaarheid heeft Oppo vooralsnog geen mededeling gedaan. De Chinese fabrikant biedt doorgaans een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding, we gaan er dan ook vanuit dat ook de nieuwe opladers scherp geprijsd zullen worden. Je mag er vanuit gaan dat de nieuwe laadtechnologieën de komende maanden op de markt worden gebracht.

Wil je meer weten over Oppo’s expertise omtrent snelladen? Lees hier meer over de 65 Watt SuperVOOC 2.0 Flash Charge technologie en over Oppo’s VOOC oplaadtechnologie in het 5G tijdperk.