Oppo Find X2 Limited Edition met under-screen camera Werkt Oppo samen met Lamborghini aan een Find X2 Pro Limited Edition model met selfiecamera onder het scherm? Nieuw design patent suggereert van wel.

In maart dit jaar introduceerde Oppo de Find X2 serie. Er werden in totaal vier modellen geïntroduceerd, allemaal 5G telefoons. De Oppo Find X2 Pro is het nieuwe topmodel, dit is een bijzonder geavanceerde smartphone met een 48 megapixel triple-camera en 10x Hybrid Zoom functionaliteit. Het toestel kreeg een prachtig afgerond 6,7-inch QHD+ display met een 120Hz refresh-rate en een 32 megapixel punch-hole selfiecamera die in de linkerbovenhoek werd gesitueerd.

Het lijkt erop dat Oppo zich op de achtergrond voorbereid op de introductie van nog een nieuw Find X2 model. Ditmaal nóg bijzonderder dan de modellen die reeds geïntroduceerd zijn. Zowel qua look als qua functionaliteit. Wat dacht je van een dual-tone ontwerp en… een under-screen selfiecamera.

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

Eind 2019 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent aangevraagd in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office). De documentatie werd op 7 juli 2020 vrijgegeven en bevat een reeks kleurenafbeeldingen van een nog niet aangekondigde Oppo smartphone.

Het lijkt te gaan om een Limited Edition variant van de Oppo Find X2 Pro. Het toestel beschikt namelijk over een vergelijkbaar camerasysteem als de X2 Pro. Ditmaal is er echter voor een tweekleurig ontwerp gekozen dat op een bijzonder stijlvolle wijze is geïntegreerd. Zoals we inmiddels van Oppo gewend zijn hebben de toestellen een hoogwaardige afwerking. Vermoedelijk is er opnieuw gebruik gemaakt van zacht kunstleder, net zoals bij de oranje Find X2 Pro.

Het design patent toont vijf kleurvarianten, bij allemaal is de linker achterzijde zwart gekleurd met een motiefje erin. De rechterzijde is lichtgrijs, geel, donkerblauw, lichtblauw of oranje. Er zijn subtiele verschillen waarneembaar per model. Zo is bij het donkerblauwe model een goudkleurige rand om het camerasysteem geplaatst, ook is de flitser links van de camera geplaatst, in plaats van eronder. Bij het oranje model is er gekozen voor een camerasysteem die aan de boven- en onderzijde naar een puntje toe is afgewerkt.

Daarnaast is bij de meeste kleurvarianten de Italiaanse vlag terug te vinden, dan wel op de achterzijde, dan wel geïntegreerd in de power-knop. Waarschijnlijk is dit ontwerp in samenwerking met een Italiaanse partner tot stand gekomen. Mijn gok is Lamborghini… Zo zijn de kenmerkende achterlichten van Lamborghini duidelijk terug te vinden in het telefoonontwerp. Oppo heeft overigens al een Find X2 Pro Lamborghini Edition uitgebracht, ten tijde van de lancering van de X2 Pro. Dit model zag er echter totaal anders uit.

Find X2 smartphone met under-screen camera

Hoewel de achterzijde er bijzonder stijlvol uitziet is het met name de voorzijde die onze interesse wekt. Er is namelijk geen enkele selfiecamera te zien bij de gepatenteerde Oppo smartphone. Geen punch-hole camera, maar ook geen notch of pop-up camera. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze smartphone over een under-screen camera beschikt.

Halverwege 2019 toonde Oppo al een prototype smartphone met een selfiecamera die geheel onder het scherm verwerkt was. Dit prototype werd vergeleken met de Find X, waardoor menigeen er vanuit ging dat de Find X2 over dit vernieuwde camerasysteem zou beschikken. Temeer omdat zijn voorganger, de Find X uit 2018 ook een zeer vooruitstrevende smartphone was – dit was één van de eerste telefoons met een full screen ontwerp, dankzij de integratie van een pop-up camera.

Begin dit jaar liet de president van Oppo, Brian Shen, weten dat het nog enige tijd zou gaan kosten om de technologie verder door te ontwikkelen tot een goed werkend eindproduct. De beeldkwaliteit van een smartphone met camera onder het scherm liet nog te wensen over, aldus de fabrikant.

Toch duiden de nieuwe patent afbeeldingen erop dat Oppo zeker niet wil opgeven. Er gaan al langer geruchten dat de eerste smartphone modellen met een under-screen selfiecamera voor eind 2020 geïntroduceerd zullen worden. Het zou ons niet verbazen als Oppo tot de eerste spelers behoort. Concurrent Xiaomi houdt zich ook al langer bezig met deze technologie en ook van Samsung, Huawei en Apple is bekend dat ze aan dergelijke technologieën werken.

SuperVooC 3.0 technologie met 80 Watt laadvermogen

Het blijft vooralsnog onbekend of en wanneer Oppo de gepatenteerde Lamborghini Special Edition zal uitbrengen. Ook blijft het nog even afwachten of de overige specificaties gelijk zullen zijn aan de high-end Find X2 Pro. Zo ontstond recentelijk het gerucht dat Oppo komend jaar een vernieuwde variant uitbrengt van haar befaamde snellaad-technologie. SuperVooC 3.0 zou over een waanzinnig laadvermogen van maar liefst 80 Watt beschikken!

De huidige Find X2 modellen zijn uitgerust met SuperVooC 2.0 technologie, dankzij een maximaal laadvermogen van 65 Watt is de 4.260 mAh accu in minder dan 40 minuten volledig op te laden. Dit is een enorm pluspunt ten opzichte van concurrerende modellen, zo wordt de Galaxy S20 Ultra geleverd met een 25 Watt snellader. Aangezien Lamborghini staat voor snelheid en luxe is het zeker niet geheel ondenkbaar dat we dergelijke innovatie ook terug zullen zien in de nieuwe Limited Edition van Oppo.

Benieuwd naar alle actuele modellen? Raadpleeg ons uitgebreide overzicht met alle Oppo telefoons.

Bekijk hier het patent van de Oppo smartphones met underscreen camera.