Huawei telefoon met camera onder scherm en virtuele knoppen Huawei patenteert budget telefoon met selfiecamera onder de display. Aan de zijkant loopt het scherm deels extra ver door, voor virtuele knoppen.

Hoewel Huawei al ruim een jaar gebukt gaat onder de handelsban van Amerika brengt de Chinese smartphonefabrikant nog altijd met regelmaat nieuwe smartphone modellen uit. Zo ging eerder deze maand de Huawei P30 Pro New Edition in de verkoop en ook de Huawei P40 Pro Plus, een high-end 5G telefoon, zal over enkele dagen verkrijgbaar zijn in Nederland. In thuisland China liggen de verkoopaantallen zelfs hoger dan ooit tevoren en dus ziet het bedrijf nog altijd kans om te innoveren.

Zo weet Huawei goed mee te komen in de relatief nieuwe markt van opvouwbare smartphones, denk aan de Mate X en de Mate Xs. Maar Huawei zet zeker niet alleen in op vouwbare modellen. Zo is bekend dat de Chinese fabrikant ook werkt aan een smartphone met under-screen camera.

Het lijkt er echter op dat Huawei nog meer creatieve ideeën in petto heeft. LetsGoDigital is namelijk een design patent tegengekomen van Huawei Technologies waarin een bijzonder telefoonmodel getoond wordt.

Huawei smartphone met under-screen camera

Het octrooi werd in november 2019 aangevraagd bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration) en is op 16 juni 2020 gepubliceerd. Gelijktijdig is het patent ook opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office) database. Er zijn 14 afbeeldingen bijgesloten waarop twee telefoonmodellen getoond worden, die slechts lichtelijk van elkaar verschillen.

Om te beginnen met de voorzijde. Het betreft een full-screen Huawei telefoon met smalle schermranden. Er is geen notch en ook geen punch-hole camera zichtbaar. Dit telefoonmodel lijkt dan ook over een under-screen selfiecamera te beschikken.

Telefoon met Side Touch display voor virtuele bedieningsknoppen

Bijzonder is echter de zijkant van dit toestel. Er zijn namelijk geen fysieke knoppen zichtbaar. In plaats daarvan loopt het display verder door, precies op die locatie waar de power-knop en volumeknoppen zich normaliter bevinden. Het lijkt een alternatief te zijn op het dure Quad-Curve Overflow display met Side Touch technologie, dat we kennen van de high-end Huawei P40 serie.

De gepatenteerde mobiele telefoon beschikt namelijk over een plat scherm waarbij slechts een klein schermdeel doorloopt tot over de rand. Hoewel de summiere patentbeschrijving geen uitleg geeft over de functionaliteit die hiermee gepaard zal gaan ligt het voor de hand dat dit schermdeel dient voor het creëren van virtuele knoppen.

Aan de achterzijde zien we een camerasysteem met drie rondjes. Dit kan een triple camera zijn, vergelijkbaar met de P Smart Pro – waarbij de flitser onder de drievoudige camera is geplaatst. Het valt echter ook uit te sluiten dat we hier kijken naar een dual camera met een LED flitser – vergelijkbaar met de configuratie van de Huawei P Smart 2020. Verder biedt de onderzijde plaats voor een USB-C aansluiting.

Het verschil tussen het eerste en tweede model is erg beperkt. Het gaat er uitsluitend om hoever het extra displaydeel doorloopt – tot halverwege de zijkant (model A) of helemaal tot aan de achterzijde (model B). Vermoedelijk zal Huawei beide opties testen en aan de hand van de gebruiksvriendelijkheid een definitieve beslissing maken.

Hoewel we inmiddels meerdere patenten van Huawei smartphone modellen met een under-screen camera zijn tegengekomen is het voor het eerst dat deze technologie wordt toegepast in een ogenschijnlijk budget/mid-range toestel. Dit valt af te leiden aan het camerasysteem en het platte display.

Toekomstige Huawei telefoons

Begin deze maand kondigde displayfabrikant Visionox aan klaar te zijn voor massaproductie van haar under-screen display oplossing. Er gaan geruchten dat deze technologie in eerste instantie exclusief beschikbaar wordt gesteld voor Huawei en sub-brand Honor.

Eind 2020 worden de eerste smartphonemodellen verwacht met een selfiecamera onder het scherm, vermoedelijk zal Huawei tot de eerste fabrikanten behoren die zo’n model op de markt brengt. Net zoals de Huawei Nova 4 destijds één van de allereerste toestellen was met een punch-hole camera. Inmiddels zijn we al aangekomen bij de Nova 7 die over een dubbele punch-hole camera beschikt. Het zou natuurlijk mogelijk zijn dat de under-screen camera ook voor het eerst in een Nova smartphone wordt toegepast.

Er gaan echter ook geruchten dat de later dit jaar verwachte Huawei Mate 40 het eerste toestel wordt met een under-screen camera. Normaliter worden de high-end Mate smartphones rond oktober verwacht. Echter, Amerika heeft recentelijk aangekondigd verdere beperkingen op te willen leggen aan bedrijven die samenwerken met de Chinese fabrikant. Hierdoor zou de productie van de Mate 40 serie met minstens 1 tot 2 maanden vertraagd zijn.

Bekijk hier het patent van de Huawei telefoon.