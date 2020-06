Huawei smartphones met under-screen camera Huawei ontwikkelt full screen smartphone met sterk afgerond display én een selfiecamera onder het scherm. Waarschijnlijk voor high-end Mate en P-serie.

Huawei heeft een zeer bewogen jaar achter de rug. Toch weerhoudt dit de Chinese fabrikant er niet van om nieuwe smartphones te introduceren. Zo werd eerder dit jaar de Huawei P40 (Pro) uitgebracht in Nederland – zonder Google services weliswaar. Later dit jaar wordt ook de Mate 40 serie verwacht. In de tussentijd houdt de Chinese fabrikant zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe modellen, met een futuristisch design.

Huawei lijkt namelijk te werken aan een randloze smartphone met een sterk afgerond display én een under-screen camera. Dit blijkt uit een tweetal patentaanvragen die vandaag zijn goedgekeurd.

Huawei telefoon met camera onder het scherm

De tweetal patenten zijn op 28 oktober 2019 aangevraagd door Huawei Technologies bij het CNIPA (China National Intellectual Property Office). Beide patenten werden op 2 juni 2020 gepubliceerd en omvatten ieder 7 productafbeeldingen van een nog niet aangekondigde Huawei smartphone. In hoofdlijnen zijn de twee octrooien gelijk aan elkaar – alleen het camerasysteem aan de achterzijde verschilt per model.

Het betreft een zeer futuristisch ogend toestel. De productbeelden tonen een full screen Huawei telefoon. Het scherm loopt erg ver door tot aan de zijkanten – verder dan bij het huidige waterfall display, dat Huawei sinds de Mate 30 serie toepast. Er zijn ook geen fysieke knoppen aangebracht aan de zijkanten van het toestel. Alleen op de bovenzijde is een aan- / uitknop geplaatst. Voor de volumetoetsen hanteert Huawei al langer het principe dat deze virtueel zijn op te roepen via de side-bar. De onderzijde van het toestel biedt ruimte voor een USB-C aansluiting.

De front-camera is bij de nieuwe Huawei smartphone totaal niet zichtbaar. Er is geen punch-hole camera systeem toegepast, zoals we bij de laatste topmodellen van Huawei zien – denk aan de P40 serie. Kijkende naar de bovenzijde van het toestel, lijkt er ook geen sprake te zijn van een pop-up camerasysteem. Hoogstwaarschijnlijk beschikt de gepatenteerde Huawei smartphone over een camera onder het scherm.

Er zijn inmiddels verschillende fabrikanten die een prototype telefoon hebben getoond met een under-screen camera – denk aan Oppo en Xiaomi. Verwacht wordt dat deze technologie eind dit jaar / komend jaar vergenoeg doorontwikkeld is om in een eindproduct toe te passen. Het ligt voor de hand dat het innovatieve Huawei zeker zal willen inspringen op deze nieuwe trend. Ten slotte zijn we vaker een Huawei smartphone met een under-screen camera tegengekomen.

Tot zo ver zijn de tweetal patenten gelijk aan elkaar. Beide tonen dus een full-screen Huawei telefoon met een under-screen camera. Alleen het camerasysteem aan de achterzijde verschilt van elkaar.

Camerasysteem van de Huawei Mate en P-serie

Het eerste model toont een verticaal geplaatst camerasysteem – zoals we kennen van de high-end P-serie. Er zijn drie cameralenzen zichtbaar, waarbij de onderste rechthoekig is vormgegeven. Dit is hoogstwaarschijnlijk een telelens met zoomfunctionaliteit. Tussen de tweede en derde lens is een flitser geplaatst. Het camerasysteem ziet er een stuk discreter en smaller uit dan bij de P40 serie – wat dat betreft meer vergelijkbaar met de één jaar oudere P30 serie hoewel deze geen periscopische zoom heeft.

Bij het tweede model is er gekozen voor een ronde camera – vergelijkbaar met de Mate-serie. Het ronde camerasysteem lijkt een viertal cameralenzen te herbergen en toont opmerkelijk veel gelijkenissen met de huidige Mate 30 (Pro).

Het feit dat Huawei dit telefoondesign heeft laten vastleggen met verschillende camerasystemen lijkt erop te duiden dat de Chinese fabrikant voornemens is om deze full-screen voorzijde bij meerdere modellen toe te passen. Logisch ook, want deze smartphone oogt een stuk moderner en futuristischer dan de modellen die we momenteel in de winkels kunnen kopen.

Moderner is echter niet altijd beter. Zo zijn de meningen over een waterfall display verdeeld. Hoewel een afgerond scherm er bijzonder strak uitziet, komt dit de bediening niet altijd ten goede. Mogelijk geldt dit ook voor het nieuwe camerasysteem. Ten slotte heeft vooralsnog geen enkele smartphonefabrikant het aangedurfd om een telefoon met under-screen camera uit te brengen.

De beeldkwaliteit is simpelweg nog niet toereikend, zo hebben inmiddels meerdere fabrikanten laten weten. Hier zal dus nog hard aan gesleuteld moeten worden alvorens de eerste modellen met een camera onder het scherm daadwerkelijk geïntroduceerd zullen worden.

Bekijk hier het patent van Huawei smartphone model 1 en model 2.