Huawei P40 Pro Plus het nieuwe topmodel binnen de P-serie Het P-serie 2020 assortiment bestaat uit 4 modellen die allemaal ondersteuning bieden voor het 5G mobiele netwerk. De P40 Pro+ is het nieuwe vlaggenschip.

Huawei heeft drie nieuwe smartphones aangekondigd binnen de high-end P-serie. Afgelopen maand werd de Huawei P40 Lite al geïntroduceerd, als budget model. Nu zijn ook de P40, de P40 Pro en de P40 Pro Plus aangekondigd. Laatstgenoemde model is geheel nieuw en kan worden beschouwd als tegenhanger van de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het Lite model is al even verkrijgbaar, de P40 en P40 Pro verschijnen op 7 april 2020. Vanaf juni kun je ook de Huawei P40 Pro+ kopen in Nederland.

De P-serie wordt al jaren geroemd om haar fotografiekwaliteit, daar bouwen de nieuwe modellen op voort. Ook beschikken deze premium smartphones over 5G connectiviteit. Helaas zit er ook een duidelijk nadeel aan deze Huawei smartphones, want de Chinese fabrikant mag nog altijd geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven. Je vindt op deze nieuwe topmodellen dus geen Google services. In plaats daarvan kun je gebruik maken van HMS (Huawei Mobile Services). Alle drie de toestellen draaien op het EMUI 10.1 besturingssysteem, dat gebaseerd is op Android 10.

Huawei P40

Afgezien van het Lite model worden alle P40 toestellen aangedreven door de octa-core Kirin 990 5G chipset, een uiterst krachtige en intelligente processor van Huawei-makelij. Deze SoC levert vergelijkbare prestaties als de Qualcomm Snapdragon 865 en de Samsung Exynos 990. Het standaard model beschikt over 8GB RAM en 128GB ROM geheugen. Daarnaast is het mogelijk om het opslaggeheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje.

De Huawei P40 draait op het Android 10 besturingssysteem, in combinatie met de EMUI 10.1 gebruikersinterface. Het toestel is uitgerust met een 6,1-inch OLED display met een FHD+ resolutie. Nieuw is de integratie van een Dual Punch-Hole camera, oftewel een dubbele front-camera die in de linker bovenzijde van het scherm is geïntegreerd.

Het gaat om een 32 megapixel selfiecamera met tal van portretfuncties om jouw selfies er nog beter uit te laten zien. De tweede camera is een IR (infrarood) camera, waardoor je ook in slechte lichtomstandigheden mooie heldere selfieopnames kunt maken.

Voor het ontgrendelen van de smartphone is de P40 voorzien van een Face Unlock functie, die uiterst snel werkt, ook bij brildragers. Daarnaast is er een under-screen vingerafdruksensor ingebouwd.

De achterzijde wordt gekenmerkt door een triple camera met Leica lenzen. Het camerasysteem bestaat uit een 50 megapixel Ultra Vision groothoekcamera, een 16 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 8 megapixel telefotocamera met optische beeldstabilisatie.

De hoofdcamera is voorzien van een 1/1.28-inch sensor met een pixelgrootte van 2.44µm. Deze grote beeldsensor is in staat om extra veel licht op te vangen, wat resulteert in detailrijke avondopnames. Er is een 3x optische zoomlens voorhanden, die 5x Hybrid Zoom en 30x Digitale Zoom mogelijk maakt. Macro opnames kunnen genomen worden van 2,5cm afstand en video’s legt de P40 vast in 4K resolutie @ 60fps.

Huawei heeft de P40 voorzien van een 3.800 mAh batterij die ondersteuning biedt voor SuperCharge technologie, met een maximaal laadvermogen van 22,5 Watt. Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting aan de onderzijde. De smartphone is tevens spatwaterdicht volgens de IP53 normering.

In Nederland kun je de Huawei P40 kopen in de kleuren Black en Silver Frost. , beide hebben een refractieve matte finish wat bijdraagt aan een extra stijlvolle uitstraling. In het buitenland is deze smartphone ook verkrijgbaar in de kleuren Ice White, Blush Gold en Deep Sea Blue. Het toestel heeft een verkoopprijs van €800 (8GB / 128GB) en is vanaf 7 april verkrijgbaar via MediaMarkt, Mobiel en Bol.

Besluit je de P40 tijdens de preorder periode te kopen, dan ontvang je er een setje witte FreeBuds 3 oordopjes bij cadeau, ter waarde van €180. Ook ontvang je 50GB gratis cloudopslag. Deze aanbieding is geldig tot en met 3 mei.

Huawei P40 Pro

Het Pro model beschikt over alle noemenswaardige functies van de P40 maar met een aantal aantrekkelijke extra’s uiteraard. Zo is deze smartphone voorzien van een groter en hoger resolutie scherm, ook is er een extra camera ingebouwd, het toestel is volledig waterdicht (IP68) en beschikt over meer opslaggeheugen. Bovendien is er een grotere batterij ingebouwd met een extra snelle lader.

Om te beginnen met het scherm, de P40 Pro is uitgerust met een 6,6-inch OLED display met een resolutie van 2640×1200 pixels. Dit display biedt een maximale verversingssnelheid van 90 Hertz. Het scherm is ook prachtig afgerond aan alle vier de zijden, door Huawei wordt dit ook wel een ‘Quad Curve Overflow Display‘ genoemd. De telefoon wordt aangedreven door dezelfde processor als het standaard model. De 8GB RAM blijft gehandhaafd, wel wordt er standaard 256GB opslaggeheugen ingebouwd, wat dubbel zoveel is als bij de P40.

De Huawei P40 Pro is voorzien van een 32 megapixel selfiecamera en een IR-dieptecamera. De achterzijde wordt gedomineerd door een quad-camera bestaande uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 40 megapixel ultraroothoekcamera, een 12 megapixel telefoto camera met 5x optische zoom, 10x hybride zoom en 50x digitale zoom en ten slotte een 3D diepte camera.

Om deze 5G smartphone van voldoende power te kunnen voorzien is er een 4.200 mAh batterij ingebouwd die dankzij de 40 Watt oplader binnen no-time weer vol zit. Ook ondersteunt het toestel draadloos opladen (27 Watt) en omgekeerd draadloos opladen. .

De Pro uitvoering is in Nederland verkrijgbaar in een tweetal kleuren; Black en Silver Frost. Je kunt dit toestel aanschaffen voor een adviesprijs van € 1.000 (8GB / 256GB). Ook bij dit model ontvang je tot en met 3 mei een gratis setje Huawei FreeBuds 3 cadeau. Daarnaast zou je natuurlijk kunnen besluiten om deze smartphone met abonnement te kopen, in dat geval krijg je tot wel € 100 korting op de toestelprijs – afhankelijk van de provider.

Heb je toch liever een Android smartphone met alle vertrouwde Google services, zoals Gmail, YouTube, Maps? Dan zou je voor hetzelfde geld ook kunnen kiezen voor de Samsung Galaxy S20, de Oppo Find X2 of de Xiaomi Mi 10 Pro.

Huawei P40 Pro Plus

Dit jaar hebben verschillende smartphonefabrikanten een premium smartphone model bovenop de bestaande premium line-up geplaatst. Nóg geavanceerder, maar ook nóg duurder. Denk aan de Samsung Galaxy S20 Ultra en de Oppo Find X2 Pro. Ook Huawei heeft besloten een nieuw topmodel uit te brengen in de vorm van de P40 Pro Plus.

De Huawei P40 Pro+ is de enige smartphone binnen de 2020 P-serie dat voorzien is van een nanotechnisch keramische achterzijde. Deze is gebakken en gepolijst voor een extra duurzame en tijdloze stijl. Het scherm en de chipset is gelijk aan de P40 Pro. Wel is de Pro Plus variant voorzien van dubbel zoveel opslaggeheugen, namelijk 512GB.

Dit toestel doet zijn naam met name eer aan als het gaat om het camerasysteem. Waar de P40 is uitgerust met een triple-camera en het Pro model is voorzien van een quad-camera biedt de P40 Pro Plus met haar penta-camerasysteem de meeste geavanceerde configuratie.

De extra camera is een zoomcamera dat 5x zoveel licht reflecteert. Naast een 8 megapixel telefofo camera is er namelijk ook een 8 megapixel SuperZoom camera ingebouwd. Dit is het enige model binnen de P40-serie waarmee je over 10x optische zoom en 100x digitale zoom beschikt. Qua accucapaciteit en laadsnelheid is dit model gelijk aan de Pro.

Voor al deze extra functies betaal je een stevige meerprijs van € 400, waardoor de prijs van de Huawei P40 Pro Plus uitkomt op €1.400 (8GB / 512GB), voor een los toestel zonder abonnement. Deze Huawei smartphone zal vanaf juni 2020 verkrijgbaar zijn in Nederland en wordt geleverd in twee kleuren: White Ceramic en Black Ceramic.