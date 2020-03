Samsung Galaxy S20 Ultra vergelijken met de Oppo Find X2 Pro Op zoek naar een topmodel smartphone met 120Hz scherm en zoomcamera? De high-end Oppo Find X2 Pro neemt het op tegen de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Smartphonefabrikant Oppo heeft eergister haar nieuwe vlaggenschip model voor 2020 aangekondigd, de Oppo Find X2 Pro. Deze mobiele telefoon zal het onder andere opnemen tegen het nieuwe topmodel van Samsung, de Galaxy S20 Ultra. Beide modellen behoren tot de Top van de Top. Wat mag je van deze 5G smartphones verwachten en welk toestel biedt de beste koop? Wij zetten de feiten en specs voor je op rij.

Wat zijn de prijzen van deze 5G smartphones?

Om te beginnen met de prijs en verkrijgbaarheid. Hoewel Samsung haar vlaggenschip vorige maand al presenteerde tijdens het Galaxy Unpacked event weet Oppo de Find X2 Pro nog eerder uit te brengen dan de Galaxy S20 Ultra.

De Find X2 smartphones zijn namelijk per direct verkrijgbaar bij T-Mobile en MediaMarkt. Het zijn daarmee de eerste 5G telefoons die je in Nederland kunt kopen. Voor de S20 modellen van Samsung moet je nog een weekje langer geduld hebben. Voor deze high-end toestellen kun je al wel een preorder plaatsen, de uitlevering vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020.

Het topmodel van Oppo wordt in Nederland aangeboden voor een prijs van €1.200, met keuze uit de kleuren zwart (keramisch) en oranje (leder). Standaard beschikt de Find X2 Pro over 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen. Het vlaggenschip van Samsung is hoger geprijsd, voor deze telefoon dien je €1.350 te betalen, voor dit bedrag beschik je over 12GB RAM en 128GB opslag. Heb je behoefte aan meer geheugen, dan kun je kiezen voor 16GB / 512GB, dit model kost €1.550.

De Samsung S20 Ultra heeft een glazen achterzijde en is verkrijgbaar in de kleuren grijs, blauw, roze en zwart. Vorig jaar kon je bij de S10 serie ook kiezen voor een keramische variant. Hiervoor diende je echter wel een meerprijs van €250 te betalen. Bij Oppo is dit standaard inbegrepen, want het Pro model is verkrijgbaar met een keramische of een veganistisch lederen afwerking. Beide zien er uiterst stijlvol uit, zijn minder gevoelig voor vingerafdrukken en beduidend krasbestendiger dan glas.

Wat prijs en verkrijgbaarheid betreft heeft Oppo dus een streepje voor. Maar hoe zit het met de functies en de prestaties van de Samsung Galaxy S20 Ultra en de Oppo Find X2 Pro? We vergelijken de smartphones.

Scherm prestaties

De Samsung Galaxy S20 Ultra is het grootste model van de twee. Dit toestel beschikt over een 6,9-inch scherm – een klein tabletformaat. Het is een afgerond Super AMOLED display met een QHD+ resolutie. Zoals we van Samsung gewend zijn levert dit toestel een uitstekende kijkervaring, nieuw is de verversingssnelheid van 120 Hertz. Standaard draait het toestel echter op 60 Hertz, wanneer je 120 Hz activeert wordt de schermresolutie automatisch verlaagd naar Full HD.

Oppo zet met de Find X2 serie hoog in op het scherm. Hoewel het een iets kleiner display betreft, een 6,7-inch AMOLED scherm, is de QHD+ resolutie identiek. Ook Oppo heeft ervoor gekozen om de Find X2 Pro te voorzien van een afgerond display met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Toch is er een opmerkelijk verschil, dat in het voordeel van Oppo spreekt. Want bij de Find X2 Pro is het wel mogelijk is om de maximale refresh rate in combinatie met de hoogste displayresolutie te gebruiken, oftewel 120 Hz bij QHD. Ideaal bij het kijken van films of het spelen van games! Het Ultra Vision scherm van Oppo kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft een maximale schermhelderheid van 1200 nit.

Camera vergelijking

Beide topmodellen zijn voorzien van een punch-hole camera. Bij Samsung betreft het een 40 megapixel front-camera, die centraal in het midden is geplaatst. Bij weinig licht schakelt deze camera automatisch over naar 10 megapixels met grotere pixels, waardoor je ook in slechte lichtomstandigheden detailrijke selfies kunt maken.

Oppo voorziet de Find X2 Pro van een 32 megapixel selfie-camera, die in de linkerbovenhoek wordt geplaatst. Deze camera heeft een iets lagere resolutie dan de Ultra, of dit ook daadwerkelijk in de beeldkwaliteit tot uiting komt zal nog moeten blijken, want de eerste expert reviews moeten nog online verschijnen. Uiteindelijk zal je met beide smartphones prachtige portretopnames kunnen maken.

Op de achterzijde is er bij de S20 Ultra één camera meer te vinden, namelijk vier in plaats van drie. Deze vierde camera is een ToF camera, waarmee de diepte berekent kan worden. Desalniettemin kun je met de Find X2 Pro ook prachtige bokeh effecten creëren. Uniek voor beide topmodellen is de integratie van een 10x Hybrid Zoom lens, waardoor je bijzonder ver kunt inzoomen met deze smartphones.

Naast de hybrid zoom functie is de Galaxy S20 Ultra ook voorzien van een 100x digitale zoom. Bij Oppo is de digitale zoom beperkt tot 60x. Houdt er echter wel rekening mee dat het gebruik van digitale zoom altijd ten koste gaat van de beeldkwaliteit – aangezien er een uitsnede van het beeld wordt gemaakt. Persoonlijk houdt ik het dan ook liever bij de Hybrid Zoom.

Wel belangrijk is het autofocussysteem, die ervoor zorgt dat foto’s er ook daadwerkelijk scherp uitzien. De Oppo Find X2 Pro is de eerste smartphone die ‘All Pixel Omni-directionele PDAF’ ondersteunt, wat een uiterst snelle en accurate autofocus mogelijk maakt. Samsung heeft op haar beurt extra aandacht geschonken aan de video functie. Want naast de integratie van een 108 megapixel camera is de S20 de eerste telefoonserie waarmee het mogelijk is om 8K video’s op te nemen @ 24 fps. Daarnaast is zowel het topmodel van Samsung als van Oppo in staat om 4K UHD video’s op te nemen met een framerate van 60fps.

Het camerasysteem van de Oppo Find X2 Pro is al getest door DxO Mark, dit onafhankelijke testinstituut heeft het camerasysteem van Oppo’s vlaggenschip een score van 124 gegeven! Hiermee bekleed de X2 Pro in één klap de 1ste positie van ‘Beste camera telefoons ooit’. De Samsung Galaxy S20 Ultra moet echter nog getest worden, deze testresultaten zullen waarschijnlijk volgende week bekend worden gemaakt. Om de score te vergelijken met eerdere topmodellen van Samsung, de camera van de Note 10+ kreeg vorig jaar 117 punten en de quad-camera van de Galaxy S10 5G behaalde een score van 116 punten. Ook de Apple iPhone 11 Pro Max komt niet verder dan 117 punten.

Processor, Geheugen & Batterij

In Europa wordt de Samsung Galaxy S20 Ultra aangedreven door de Exynos 990 chipset van Samsung zelf. Oppo heeft gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 865 SoC, die overigens ook in de Amerikaanse S20 Ultra variant te vinden is. In de praktijk zullen deze processoren elkaar weinig onderdoen. Beide leveren de meest krachtige prestaties die je momenteel kunt wensen van een smartphone.

Qua geheugen is er wel een verschil waarneembaar, het topmodel van Samsung wordt namelijk uitgebracht in twee geheugenvarianten, met keuze uit 12GB / 128GB en 16GB / 512GB geheugen. Oppo heeft ervoor gekozen om haar vlaggenschip standaard uit te rusten met 12GB RAM en 512GB flash geheugen. Beide modellen beschikken overigens over LPDDR5 RAM. Gerenommeerde fabrikanten zoals Samsung – en zeker ook Apple – kiezen er vaker voor om meerdere geheugenvarianten uit te brengen, zo kan er een lagere ‘vanaf prijs’ gehanteerd worden.

Een krachtige smartphone dient natuurlijk ook over voldoende batterijcapaciteit te beschikken. Ten slotte wil je gedurende de dag niet onverwachts tegen een lege accu aanlopen. Samsung voorziet het Ultra model van een 5.000 mAh batterij. De Find X2 Pro beschikt over een 4.260 mAh accu, aangezien deze telefoon ook over een 0,2-inch kleiner scherm beschikt zal dit in de praktijk niet voor grote verschillen in de accuduur gaan zorgen. Zo is de S20+ met haar vergelijkbare 6,7” display uitgerust met een 4.500 mAh accu.

De telefoon van Oppo is dankzij de 65W snellader binnen 38 minuten weer volledig opgeladen. De Galaxy S20 Ultra biedt ondersteuning voor snelladen met een maximaal laadvermogen van 45W. Standaard lijkt er echter een 25W oplader te worden meegeleverd, waar de oplaadsnelheid aanzienlijk vertraagd. Het opladen gaat dus veel sneller met de Find X2 Pro, daarentegen is het met de S20 Ultra ook mogelijk om de smartphone draadloos op te laden. Deze functie heeft de Find dan weer niet.

Beide smartphones zijn voorzien van een IP68 rating, wat inhoudt dat de toestellen stof- en waterdicht zijn. Ook zijn er dual stereo speakers met Dolby Atmos ingebouwd. Voor het ontgrendelen van de telefoons is er zowel een in-display vingerafdrukscanner als een gezichtsherkenningsfunctie ingebouwd, gebruikers hebben dus verschillende mogelijkheden om de telefoons te beveiligen.

Welke 5G telefoon kun je het beste kopen?

Al met al zijn beide toestellen qua functies en prestaties erg aan elkaar gewaagd. Kies jij voor het bekende en vertrouwde Samsung en ben je bereid hiervoor wat meer geld te betalen? Of ben je toe aan iets nieuws en kies je voor het relatief nieuwe merk Oppo, die ons het afgelopen jaar meermaals heeft verrast met innovatieve smartphones die tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding in de markt worden gezet. De keuze is aan jou.

Wil je deze smartphones eens vasthouden, om een beter gevoel te krijgen bij beide modellen? Dan kun je een MediaMarkt vestiging bij jou in de buurt bezoeken, want bij deze retailer kun je beide 5G telefoons kopen. Houdt er wel rekening mee dat de S20 Ultra pas vanaf vrijdag 13 maart in de winkelschappen zal liggen, nog een klein weekje geduld dus.