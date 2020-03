Oppo Find X2 Serie als eerste verkrijgbaar in Nederland Oppo lanceert twee high-end smartphones, de Find X2 en de Find X2 Pro. Beide toestellen beschikken over een hoogstaand scherm, camera, snelladen én 5G.

Oppo heeft zojuist twee nieuwe 5G vlaggenschip smartphones aangekondigd. Het gaat om de Oppo Find X2 en de uiterst geavanceerde Oppo Find X2 Pro. Beide smartphones zijn voorzien van een 6,7-inch QHD+ Amoled scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De stijlvolle toestellen worden aangedreven door de meest krachtige chipset van dit moment; de Qualcomm Snapdragon 865 in combinatie met de X55 5G modem, wat 5G connectiviteit mogelijk maakt. Het vernieuwde Ultra Vision camerasysteem staat garant voor prachtige foto- en video opnames, daarnaast wordt Oppo’s nieuwe topmodel geleverd met een 65W SuperVOOC snellader.

Op papier hebben we hier te maken met een écht vlaggenschip. We zijn dan ook erg benieuwd naar de prestaties van deze telefoons in de praktijk. Binnenkort verwachten we een testexemplaar te ontvangen, waarna we een volledige Oppo Find X2 review zullen publiceren.

Oppo Find X2 de eerste 5G smartphone in Nederland

Lang hoeven we niet te wachten op Oppo’s nieuwste aanwinsten, want beide toestellen kun je per direct kopen in Nederland. Het is de allereerste keer dat het Chinese Oppo een smartphonemodel als eerst in Nederland uitbrengt. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, zeker met een high-end telefoon als de Find X2 en de Find X2 Pro!

Bij de MediaMarkt kun je terecht voor een los toestel. In combinatie met een abonnement zijn de 5G smartphones van Oppo exclusief via T-Mobile Nederland verkrijgbaar.

LetsGoDigital heeft research gedaan bij andere markten wereldwijd, wij zijn tot de conclusie gekomen dat Nederland het allereerste land is waar je de Oppo Find X2 kunt kopen.

Het is daarnaast ook de eerst verkrijgbare 5G smartphone in Nederland. Want hoewel de Samsung Galaxy S20 5G smartphones ook in ons land zullen verschijnen, zijn deze toestellen vooralsnog alleen te bestellen via een preorder. Het duurt nog tot vrijdag 13 maart alvorens de S20 modellen ook daadwerkelijk worden uitgeleverd.

Helemaal verrassend is het overigens niet, want 5G is een belangrijke pilaar voor Oppo. Zo was Oppo in april 2019 de eerste fabrikant die een 5G smartphone in Europa lanceerde, de Reno 5G werd toen in Zwitserland geïntroduceerd. Ook in Nederland houdt Oppo zich al langere tijd bezig met 5G. Hiervoor is onder andere een samenwerking aangegaan met T-Mobile Nederland. Zo bracht telecomprovider T-Mobile halverwege vorig jaar de eerste 5G netwerk verbinding in Nederland tot stand, met een Oppo Reno 5G smartphone.

Wat heeft de Oppo Find X2 serie te bieden?

De afgelopen periode is er al veel bekend geworden over de Find X2 smartphones van Oppo. De nieuwe toestellen zullen de Find X uit 2018 opvolgen. Kenmerkend voor deze premium telefoonserie is ‘innovatie’.

De Oppo Find X was met haar prachtig afgeronde full-screen display en uitschuifbare camera een erg innovatief toestel. Met de Find X2 en de Find X2 Pro weet Oppo opnieuw twee baanbrekende mobiel toestellen in de markt te zetten. Zowel het scherm, de camera, processor, batterij en de snellaadtechnologie zijn allemaal van het hoogste niveau.

Om te beginnen met het afgeronde display. Beide smartphones worden uitgerust met een 6,7-inch QHD+ AMOLED scherm met een resolutie van 3168×1440 pixels en 513ppi. Oppo is de eerste fabrikant die de 120 Hz verversingssnelheid mogelijk maakt op de hoogste resolutie. Want hoewel de Galaxy S20 modellen ook over een 120Hz scherm beschikken, is deze hoge refresh rate uitsluitend beschikbaar in Full HD. Oppo gaat met de Find X2 modellen nog een stapje verder, door de 120Hz beschikbaar te maken in QHD resolutie.

De Ultra Vision displays van Oppo kunnen maar liefst 1 miljard kleuren weergeven, hebben een maximale schermhelderheid van 1200 nit en een ultra-lage schermreflectiviteit – ideaal wanneer je de toestellen buiten gebruikt, bij veel omgevingslicht. De schermkwaliteit van de Oppo Find X2 serie is getest door het onafhankelijke testinstituut DisplayMate, die de schermen een A+ rating heeft gegeven.

Een premium display vereist natuurlijk ook inhoud van hoge kwaliteit. Zowel de Oppo Find X2 als de Find X2 Pro zijn uitgerust met een O1 Ultra Vision Engine met een ingebouwde display-chip, om de beeldkwaliteit te verbeteren. Deze engine maakt onder andere ‘Motion Clear’ en ‘HDR-videoverbetering’ mogelijk.

Motion Clear kan de beeldsnelheid van online video- en sportuitzendingen vergroten tot 60 fps of zelfs 120 fps. Hierdoor zien video’s er beduidend vloeiender uit, ook wordt motion jitter geminimaliseerd. De HDR-videoverbetering kan het real-time HDR-effect van ‘gewone’ video’s verbeteren, door middel van verschillende beeldverbeteringsalgoritmen, waaronder tonemapping, bitdiepte-uitbreiding en kleurengamma-uitbreiding.

Daarnaast heeft Oppo de nieuwe topmodellen voorzien van een AI-adaptief oogbeschermingssysteem. Op intelligente wijze wordt de kleurtemperatuur en helderheid van het scherm aangepast aan de omgevingskleur, dit zou de kijkervaring ten goede moeten komen. TÜV Rheinland heeft de Find X2 Serie al bekroont met een ‘Eye Care-certificering’, voor zijn uitstekende prestaties op het gebied van oogbescherming.

Bij een meeslepend scherm hoort natuurlijk ook indrukwekkende audiotechnologie. Daarom heeft Oppo de Find X2 (Pro) uitgerust met krachtige dubbele luidsprekers en Dolby Atmos, om optimaal te kunnen genieten van muziek, films en natuurlijk games.

Oppo Find X2 Pro met 10x Hybrid Zoom

Het zijn de eerste Oppo Find smartphones met een punch-hole selfie-camera. Het betreft een 32 megapixel front-camera die in de linkerbovenhoek van het scherm is geplaatst. Hoewel er enige tijd vanuit werd gegaan dat de Find X2 de eerste smartphone zou worden met een under-screen camera bleek deze technologie nog niet helemaal gereed te zijn om toe te passen. Mogelijk dat we hiervoor nog een jaartje langer geduld moeten hebben, totdat de Find X3 eraan komt.

De camera aan de achterzijde verschilt per model. De Find X2 Pro heeft het meest geavanceerde camerasysteem, die onder andere 10x Hybrid Zoom mogelijk maakt. Het is overigens niet voor het eerst dat Oppo een smartphone in de markt zet met een 10x Zoom functie, een jaar geleden werd de Oppo Reno 10x Zoom gelanceerd, die eveneens over zo’n enorm zoombereik beschikt. Het camerasysteem heeft overigens wel een update ondergaan. Zo wordt er een 48 megapixel groothoeklens ingebouwd, evenals een 48 megapixel ultragroothoeklens. De telelens beschikt over een 13 megapixel beeldsensor.

De groothoekcamera van het Pro model maakt gebruikt van een aangepaste beeldsensor van Sony. De Sony IMX689 is de grootste sensor van alle 48MP mobiele camerasensoren, hierdoor is de sensor beter in staat om heldere opnames te maken bij slechte lichtomstandigheden. Deze camera heeft een groot diafragma van f/1.7 en beschikt over dubbele optische beeldstabilisatie, waardoor ook beelden van bewegende onderwerpen er bijzonder scherp uitzien.

De Oppo Find X2 Pro is tevens de eerste smartphone die ‘All Pixel Omni-directionele PDAF’ ondersteunt, met de mogelijkheid om 100% pixelfocus en omnidirectionele focus te bereiken. Dit klinkt een beetje technisch, maar het komt erop neer dat dit autofocussysteem beduidend betere prestaties zou moeten leveren als een Quad Bayer AF – die in andere topmodellen te vinden is.

Het betreft de tweede generatie 10x Hybride Zoom, met verbeterde kleuren en witbalans resultaten. Ook het schakelen tussen drie camera’s wordt makkelijker gemaakt, bovendien zal het zoomproces soepeler verlopen. Gebruikers kunnen eenvoudig schakelen tussen de drie lenzen, om afhankelijk van het onderwerp een foto te maken van 3cm aftand of juist de maximale zoom van 60x te gebruiken.

Ook de Ultra Night modus is voor het eerst toegankelijk bij alle brandpuntafstanden, waardoor je zelfs telefoto-nachtopnames kunt maken. Vanzelfsprekend is het in de avonduren nog belangrijker dat je de camera stabiel vasthoudt. Net als bij een professionele camera heeft het de voorkeur om gebruik te maken van een tripod – ondanks de ingebouwde dubbele optische beeldstabilisatie.

De Oppo Find X2 beschikt over een 5x Hybrid Zoom functie, dit is eveneens een 13 megapixel telefoto camera, hoewel hiervoor een kleinere sensor wordt toegepast. Daarnaast is er een 48 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera voorhanden.

Met de nieuwe Oppo smartphones maak je ook prachtige video opnames. Zo is er een Ultra Steady Video Pro en Ultra Steady Video mode beschikbaar, waardoor ongewenste cameratrillingen effectief worden tegengegaan. Bij video-opnames kun je tot maximaal 30x inzoomen. De tweetal Find X2 telefoons bieden ondersteuning voor 4K video’s @ 60fps.

Ook kun je Live HDR video opnames maken. Door de integratie van 10-bits video-opname, real-time grader belichting op pixelniveau en videokleurkalibratie, kan de Find X2 Pro ook schaduwen en donkere partijen met extra veel detail in beeld brengen.

Met de komst van 5G smartphones zullen er hoogstwaarschijnlijk nog meer foto en video opnames gemaakt en gedeeld worden. Het is daarom van belang dat de toestellen voorzien worden van een kwalitatief camerasysteem, aldus Oppo. Om de gemaakte opnames eenvoudig te kunnen delen is er een videobewerkingstool ingebouwd, vanzelfsprekend kun je de video’s vervolgens met één simpele klik doorsturen naar vrienden en familie, al dan niet door het delen via social media.

Krachtige gaming smartphone

De Oppo Find X2 serie behoort tot de eerste smartphones die worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Deze processor zal in 2020 in meer topmodellen terug te vinden zijn. Aan geheugen ook geen gebrek bij deze Oppo smartphones. De Find X2 en de X2 Pro worden beide uitgerust met 12GB LPDDR5 werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen, met ondersteuning voor UFS 3.0 voor extra snelle gegevensoverdracht.

Dankzij de integratie van de Snapdragon X55 5G modem-RF systeem bieden de nieuwe toestellen ondersteuning voor het razendsnelle mobiele 5G netwerk. Het gaat om ‘SA / NSA dual-mode 5G’, waarbij de smartphone automatisch is in staat is om zelf de beste en sterkste antenne te kiezen. Dankzij Oppo Smart 5G technologie met ondersteuning voor 4G / 5G dual-receiver, dual-card en dual-standy kan er zonder problemen geschakeld worden tussen beschikbare netwerken. Dit komt de internetsnelheid ten goede.

De Snapdragon 865 SoC biedt ook ondersteuning voor Snapdragon Elite Gaming, met grafische beelden van HDR kwaliteit. Dankzij het prachtige beeldscherm en de indrukwekkende batterijprestaties zijn de nieuwe toestellen van Oppo ook uitermate geschikt voor mobiel gamen.

Over de batterij gesproken, de Find X2 wordt uitgerust met een 4.200 mAh batterij, het Pro model beschikt over een 4.260 mAh batterij. Bijzonder is de laadtechnologie, Oppo heeft de nieuwe modellen voorzien van 65W SuperVooC 2.0 snellaadtechnologie, waardoor je de toestellen binnen 38 minuten weer volledig kunt opladen! Daarmee is de Find X2 serie ook ideaal voor zakelijk gebruik, waarbij de accucapaciteit en oplaadsnelheid essentiële factoren zijn bij het kiezen van een nieuwe smartphone.

5G smartphones met Android 10 besturingssysteem

De nieuwe Find X2 modellen van Oppo bieden uiterst krachtige prestaties. Ook heeft Oppo haar vlaggenschip toestellen voorzien van een dubbele curve, het 67,8° gebogen display ziet er niet alleen bijzonder stijlvol uit, maar moet ook bijdragen aan een betere handligging. Het 3K scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 6. Nieuw is de IP-certificering. De Find X2 Pro is stof- en waterdicht volgens de IP68 normering. De X2 is spatwaterdicht en IP54 gecertificeerd.

De nieuwe telefoons draaien op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS 7.1 gebruikersinterface. De vernieuwde interface is voorzien van nieuwe animaties en verfijnde geluidseffecten voor een betere algehele gebruikerservaring. Ook is de Dark Mode vernieuwd, wat bijdraagt aan een betere leeservaring terwijl tegelijkertijd de levensduur van de batterij met 38% wordt verbeterd.

Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht besteed aan de beveiliging. ‘Oppo Private Safe’ brengt foto’s, video’s, audio en andere documenten over naar een beveiligde zone, waarna de toegang door apps wordt geblokkeerd. ‘Betalingsbeveiliging’ zorgt voor financiële beveiliging, door de betalingsomgeving binnen het systeem en apps te scannen, terwijl ‘App Lock’ applicaties codeert, waarvoor een toegangscode of een vingerafdrukscan nodig is om toegang te krijgen.

Oppo Find X2 prijs & verkrijgbaarheid

Beide modellen zullen vanaf vandaag, 6 maart 2020, verkrijgbaar zijn in Nederland. De Oppo Find X2 is leverbaar in de kleuren zwart (keramisch) en blauw (glas) en heeft een adviesprijs van €1000. Het topmodel, de Oppo Find X2 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart (keramisch) en oranje (vegan leer). Deze premium telefoon kun je kopen voor €1.200.

Bijzonder is de toegepaste structuur op de achterzijde, die varieert per model met keuze uit keramisch, glas en hoogwaardig leer. De twee zwarte modellen beschikken over een keramische achterzijde, wat er bijzonder luxueus uitziet en bovendien extra zacht aanvoelt. Vorig jaar waren de Galaxy S10 modellen van Samsung optioneel ook verkrijgbaar als keramische uitvoering, hier werd echter een meerprijs van €250 voor gerekend. Bij Oppo is dit standaard, tenzij je liever voor leer kiest uiteraard. Zo is de oranje variant afgewerkt met veganistisch leder, wat heerlijk zacht aanvoelt en bovendien milieuvriendelijk is. Bij de blauwe variant is er gekozen voor een glazen achterkant met een elegant motiefje.

Voor de lancering van de Find X2 series is Oppo Nederland een exclusieve samenwerking aangegaan met telecomprovider T-Mobile, daar kun je de nieuwe aanwinsten als los toestel en met abonnement kopen. In combinatie met een T-Mobile abonnement betaal je voor de Find X2 een bedrag van €34 per maand, voor de Find X2 Pro beginnen de prijzen bij €41,50 per maand.

Ook bij MediaMarkt liggen de nieuwe modellen vanaf vandaag in de winkelschappen. Het is zeker de moeite waard om een MediaMarkt vestiging bij jou in de buurt te bezoeken, om deze nieuwe vlaggenschip toestellen van Oppo zelf uit te proberen!