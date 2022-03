Google Pixel 7 Pro De Pixel 7 Pro zal het elegante design van de Pixel 6 serie overnemen. Met vernieuwde Tensor chip, een triple-camera en een prachtig afgerond scherm.

De Pixel 6 serie weet menig smartphone gebruiker positief te verrassen. Google heeft de toestellen voorzien van een nieuw ontwerp die bij velen in de smaak valt. De gloednieuwe Tensor SoC biedt goede prestaties net als het vernieuwde camerasysteem. Rond mei krijgen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro er een goedkoop broertje bij, de Pixel 6a. In de tussentijd duiken er ook steeds vaker geruchten op omtrent de Pixel 7 serie, die rond oktober 2022 verwacht wordt – als eerste smartphones die op Android 13 zullen draaien.

Afgelopen week verschenen er al verschillende product renders online van de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro, op basis van informatie die OnLeaks wist te vergaren. Grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, heeft eveneens een serie productbeelden gemaakt van het verwachte topmodel, ook onderstaande YouTube video is door Technizo Concept vormgegeven.

Google Pixel 7 Pro stijlvolle telefoon

De Pixel 7 Pro zal qua design veel gelijkenissen krijgen met z’n voorganger. Kenmerkend is de tweekleurige behuizing met daartussen de horizontaal geplaatste triple-camera. Het nieuwe topmodel wordt naar verwachting uitgerust met een 6,7” of een 6,8” curved OLED display. Mogelijk blijft het schermformaat ongewijzigd, de Pixel 6 Pro beschikt over een 6,71” scherm.

Vermoedelijk blijft de QHD+ displayresolutie gehandhaafd, dat geldt tevens voor de adaptieve 120Hz refresh-rate. Zodoende zien bewegende animaties er veel mooier uit, ook tijdens het scrollen door lange webpagina’s komt de hoge verversingsfrequentie goed van pas.

Het scherm zal ongetwijfeld een fijne kijkervaring bieden, zoals ook het geval is bij andere topmodellen – denk aan de recent uitgebrachte Samsung Galaxy S22 Ultra en de Apple iPhone 14 Pro Max – die vermoedelijk een maand eerder zal arriveren dan de Google Pixel 7 Pro.

Mede dankzij het afgeronde scherm en de centraal geplaatste punch-hole selfiecamera ziet de telefoon er zeer elegant uit. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Na de release van de Pixel 6 serie maakte verschillende gebruikers melding dat deze te traag of helemaal niet werkte.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat Google de vingerafdrukscanner zal vernieuwen. Mogelijkerwijs wordt er opnieuw voor een optische sensor gekozen – in plaats van een extra veilige en accurate ultrasone sensor, zoals onder andere in de Galaxy S22 te vinden is.



Waarschijnlijk blijft de front-camera ongewijzigd. De vernieuwde 11,1MP ultragroothoekcamera die in de Pixel 6 Pro is toegepast wordt door velen geprezen. Ook de onafhankelijke benchmark DxOMark is erg tevreden over de prestaties van deze selfiecamera. In hun rankings neemt de Pixel 6 Pro de 4de positie in – op de eerste drie plaatsen zijn Huawei modellen te vinden.

Aangezien de selfiecamera net is vernieuwd, ligt het in de lijn der verwachtingen dat Google op dit gebied geen aanpassingen zal aanbrengen. Het OLED paneel van de Pixel 7 Pro zal worden beschermt middels Gorilla Glass Victus Plus. Dat geldt tevens voor de glazen achterzijde. Je mag er overigens vanuit gaan dat het nieuwe topmodel IP68 gecertificeerd wordt, wat inhoudt dat de telefoon stof- en waterbestendig is.

Aan de linkerzijde is het toestel vrij van knoppen, wel is hier het sim-compartiment te vinden. Aan de rechterzijde is de aan/uitknop geplaatst met direct daaronder de volumetoetsen. De onderzijde biedt plaats voor de USB Type-C poort, alsmede een speaker en een microfoon.

Drievoudige camera met zoom functionaliteit

Bij de Google Pixel 6 serie koos het bedrijf voor een geheel nieuw cameradesign. Het vierkante camerasysteem werd vervangen voor een horizontaal vormgegeven camera-eiland waar drie camera’s in zijn verwerkt. Naast een 50 megapixel hoofdcamera is er een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) beschikbaar en een 48MP telefotocamera met periscopische zoomlens die 4x optische zoom en 20x digitale zoom mogelijk maakt.

Het zwarte camera-eiland steekt uit ten opzichte van de behuizing, hierdoor is er ook voldoende ruimte voor de kwalitatieve zoomcamera. In hoeverre het camerasysteem van de Pixel 7 Pro wordt geüpdatet is nog onbekend. Qua design zullen er in ieder geval veel similariteiten zijn, met enkele verfijningen – zoals we ook hebben gezien bij de Samsung Galaxy S21 / Galaxy S22 serie.

Er gaat tegenwoordig ook veel aandacht uit naar het maken van mooie video opnames, die met de nieuwste Pixel in 4K resolutie @ 60fps kunnen worden opgenomen. Video opnames tonen een groot dynamisch bereik, prachtige kleuren en ook het beeldstabilisatiesysteem werkt uitstekend. De Google Pixel 7 Pro zal hier ongetwijfeld op voortborduren.

Nieuwe Tensor chip en Android 13

Google maakt sinds de Pixel 6 serie gebruik van z’n eigen Tensor SoC, geoptimaliseerd voor machine learning, AI en spraakherkenningsfuncties. Deze nieuwe processor met geïntegreerde 5G modem biedt goede prestaties. De Pixel 7 serie zal worden aangedreven door de tweede generatie Tensor, die ongetwijfeld nog beter en sneller is dan z’n voorganger.

Mogelijkerwijs wordt er opnieuw 12GB RAM ingebouwd. Daarnaast wordt er hoogstwaarschijnlijk opnieuw keuze geboden uit 128GB en 256GB opslaggeheugen. Een microSD geheugenkaart wordt niet ondersteunt. Voor een prijsverschil van €100 is het zeker het overwegen waard om voor 256GB te kiezen.

Uiteraard wordt de Pixel 7 Pro niet alleen voorzien van een nieuwe processor, maar ook van nieuwe software. Er wordt inmiddels volop gewerkt aan Android 13. Dit nieuwe besturingssysteem zal debuteren in de Pixel 7 serie. Eerder deze maand is de Developer Preview online gezet. Als alles volgens planning verloopt zal de eerste Android 13 bèta release in april verschijnen, gevolgd door de final release in oktober.

Over de accucapaciteit en oplaad mogelijkheden is nog geen informatie bekend. Het huidige Pro model is voorzien van een 5.000 mAh batterij die een lange accuduur levert. Het opladen gaat wel vrij langzaam, het toestel biedt ondersteuning voor 23W snelladen.

In de praktijk betekent dit dat een lege accu in 110 minuten weer volledig op te laden is. Hopelijk zal dit versneld worden bij de 7 Pro. Ten slotte heeft Samsung dit jaar ook een stap gezet, door van 25W naar 45W te gaan bij de Galaxy S22 Plus / Galaxy S22 Ultra.

In navolging op fabrikanten zoals Apple en Samsung heeft ook Google besloten om geen oplader mee te leveren in de verkoopdoos. Deze dien je als losse accessoire te kopen. Of je kunt besluiten om je oude oplader te blijven gebruiken.

Wanneer kun je de Pixel 7 Pro kopen?

In Nederland worden de Pixel telefoons niet officieel uitgebracht. Desondanks zijn de Pixel 6 modellen dankzij parallel import wel verkrijgbaar in ons land, onder andere via Belsimpel. In buurland Duitsland worden de Google smartphones overigens wel uitgebracht.

Het huidige topmodel is verkrijgbaar in drie kleurvarianten: Cloudy White (wit / lichtgrijs), Stormy Black (donkergrijs/lichtgrijs) en Sorta Sunny (lichtgeel/oranje). In welke kleuren de Pixel 7 Pro zal verschijnen is nog onbekend. Ook over de prijs is nog geen informatie bekend. Desondanks mag je er vanuit gaan dat deze dicht bij de huidige line-up zal liggen. De prijs van de Pixel 6 Pro is vastgesteld op €900 voor het 128GB model en €1.000 voor 256GB opslaggeheugen.

Vermoedelijk wordt de Pixel 7 serie in oktober officieel geïntroduceerd. Mogelijk zal gelijktijdig ook de Google Pixel Notepad worden aangekondigd. Eind 2022 wordt de eerste opvouwbare telefoon van Google verwacht, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

De komende weken en maanden zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe smartphones van Google. Voordat het zover is zal eerst de Pixel 6a arriveren. Gelijktijdig lijkt het bedrijf ook z’n eerste smartwatch te willen onthullen, de Pixel Watch. Genoeg nieuwe Google producten om naar uit te kijken dit jaar!

