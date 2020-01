Samsung Galaxy Z Flip 2 telefoon met transparante cover Samsung patenteert een Galaxy Flip telefoon met een transparante cover die touch-input kan detecteren. Zodoende functioneert de cover als front-display.

Toon pagina inhoud

Samsung behoorde vorig jaar tot de eerste smartphonefabrikanten die een opvouwbare telefoon presenteerde. De Galaxy Fold vouwt uit in de breedte, waardoor je uitgevouwen over een tablet formaat scherm beschikt. Komende maand wordt alweer de tweede vouwbare smartphone van Samsung verwacht. Ditmaal krijgt het toestel een klaptelefoon ontwerp, waardoor je uitgevouwen over een extra langwerpig display beschikt. Deze vouwtelefoon krijgt de naam Samsung Galaxy Z Flip.

Samsung is daarmee de eerste fabrikant ter wereld die consumenten de keuze geeft tussen een compacte klaptelefoon en een groot tablet-design. De Galaxy Z Flip moet een goedkoop alternatief worden voor de Fold en zou met name jongeren moeten aanspreken.

Samsung Galaxy Z Flip clamshell telefoon

De Z Flip heeft in hoofdlijnen veel weg van de Motorola RAZR. Hoewel de clamshell telefoon van Samsung waarschijnlijk over een beduidend groter flexibel display zal beschikken. Opengevouwen beschik je over een 6,7-inch flexibel display (ipv 6,2”). Daarnaast wordt er een klein front-display ingebouwd. Dit scherm is echter beduidend kleiner dan die van de RAZR, waardoor deze weinig praktisch nut heeft afgezien van het weergeven van de tijd, datum, batterijindicator en eventuele binnenkomende notificaties. Direct daarnaast wordt een dubbele camera geïntegreerd voor het maken van foto en video opnames.

Smartphonefabrikanten zoals Samsung experimenteren al een lange tijd met smartphones met flexibele schermen. Hoewel het nog een maand duurt alvorens de Galaxy Z Flip en de Galaxy S20 serie officieel worden aangekondigd, mag je er vanuit gaat dat de Koreaanse fabrikant alweer tal van nieuwe ideeën aan het uitwerken is voor toekomstige modellen.

Zo heeft Samsung recentelijk een octrooi ingediend voor een klaptelefoon met een transparante cover die middels touch-input bedient kan worden. Ook beschikt deze smartphone over een in-display vingerafdruksensor, bovendien kun je deze opvouwbare telefoon met een S Pen bedienen.

Samsung Galaxy Flip smartphone met transparante cover

Op 16 september 2019 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘user terminal device and displaying method thereof’. De uitgebreide documentatie werd op 9 januari 2020 gepubliceerd. Het gaat in totaal om drie modellen, twee clamshell telefoons en een side-flip model.

Het betreft een smartphone met een klaptelefoon ontwerp, het gepatenteerde vouwtoestel borduurt duidelijk voort op de Galaxy Z Flip. Zo beschikt deze smartphone eveneens over een dubbele camera. In gevouwen stand is het een uiterst compact mobiel apparaatje. Voor het gemak noemen we dit toestel de Galaxy Z Flip 2.

Er zijn ook een aantal opmerkelijke verschillen te bespeuren. Bij het gepatenteerde model ligt de vouwlijn namelijk niet precies in het midden. Het onderste schermdeel is groter dan het bovenste gedeelte. Eenmaal opgevouwen sluit het apparaat toch volledig. Samsung heeft er bij deze opvouwbare telefoon namelijk voor gekozen om een transparante cover aan te brengen, in het verlengde van het scherm.

Deze cover is lichtdoorlatend, waardoor de gebruiker het onderste schermdeel kan blijven zien en kan bedienen. Zodoende is het dus niet langer nodig om een front-display te integreren, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Bovendien kan op deze wijze een extra compacte vormfactor gecreëerd worden, waardoor het toestel uiterst handzaam is en makkelijk met je mee te dragen is.

De smartphone is voorzien van verschillende sensoren om te kunnen detecteren hoe de gebruiker het toestel in gebruik heeft; in open of gesloten stand. De gebruikersinterface wordt hierop aangepast. Zodra de telefoon dichtgevouwen is wordt alleen content weergegeven op het onderste deel van het flexibele scherm. Dankzij zogenaamde ‘display to display’ functionaliteit kan de gebruiker dit schermdeel gewoon blijven gebruiken in gesloten stand.

Dit displaydeel is groot genoeg om tal van applicaties te kunnen gebruiken. Zo kun je multimediabestanden afspelen, een muzieknummer doorspoelen, het volume aanpassen etc – zonder het toestel te hoeven openen. Ideaal wanneer je onderweg bent met de fiets en even snel een ander muziekje wilt opzetten.

De mogelijkheden van dit telefoonmodel reiken verder. Want ook een binnenkomend telefoontje kun je aannemen zonder het toestel te hoeven openen. En komt er een berichtje binnen? Dan wordt je op de hoogte gesteld wie het bericht verstuurd heeft en om wat voor een bericht het gaat – denk aan een email bericht, een WhatsApp bericht of een smsje. Ook social media notificaties worden op deze wijze doorgegeven.

Wil je even snel een memo maken of iets uitrekenen met de rekenmachine? Ook dat is mogelijk zonder dat je de klaptelefoon hoeft te openen. Standaard worden er verschillende snel-icoontjes weergegeven, zodat de gebruiker een app naar wens kan opstarten. Ook swipe en drag bewegingen worden herkent.

Zo wordt er een voorbeeld geschetst waarbij je drie ongelezen berichten hebt van verschillende afzenders. Deze worden één voor één op het kleine scherm getoond. Door een swipe beweging naar boven te maken, wordt dat bewuste bericht getoond zodra je de smartphone open klapt. Wil je alle drie de berichten tonen op het grote scherm, dan maak je drie keer een opwaartse swipe beweging, waarna de drie berichten in landschapsmode, naast elkaar, getoond worden op het grote flexibele scherm..

Ben je onderweg en heb je de navigatie applicatie aanstaan? Dan kun je het toestel gewoon sluiten, waarna een vereenvoudigde interface wordt getoond waarop de te volgen richting getoond wordt. Ook kan op dit displaydeel een barcode getoond worden, handig als je een pakketje wilt afleveren bij het postkantoor waar je al een barcode voor hebt ontvangen voor verzending. Eventuele creditcard informatie en andere persoonlijke gegevens worden alleen getoond wanneer je de telefoon opent. Hiervoor dien je het toestel vanzelfsprekend eerst te ontgrendelen.

Samsung klaptelefoon met in-display vingerafdruksensor en S Pen

Voor het ontgrendelen van de telefoon is de gepatenteerde Samsung Galaxy Z Flip 2 voorzien van een under-display vingerafdruksensor. Deze sensor is onder het flexibele scherm geïntegreerd en kan ook bedient worden in gesloten stand. Door je vinger op de transparante cover te leggen wordt je vingerafdruk gescand en kan authenticatie plaatsvinden. Als alternatief kun je ook kiezen voor een pincode of vergrendeling door middel van een patroon.

Het bijzondere aan deze opvouwbare telefoon van Samsung is de mogelijkheid om het toestel met een S Pen te bedienen. Vooralsnog heeft Samsung geen vouwtelefoon uitgebracht die de befaamde styluspen van de high-end Galaxy Note serie ondersteunt. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze ondersteuning in de toekomst wel geboden wordt. Ten slotte zijn er ook verschillende Galaxy tablets verkrijgbaar die ondersteuning bieden voor de S Pen.

Tot slot wordt er gesproken over een ‘punching cover’, waarbij er kleine gaatjes in de cover worden gemaakt. Zodoende kunnen er ook beeld effecten getoond worden op de cover. Additioneel heeft Samsung dezelfde technologie ontwerp ook laten vastleggen voor een smartphone model met een vergelijkbare vormfactor als de Galaxy Fold. In dat geval zal de transparante cover aan de rechtervoorzijde over de lengteas geïntegreerd worden.

Door de komst van flexibele schermen zullen consumenten elektronicaproducten een compleet nieuwe vormgeving en bedieningsmogelijkheden gaan krijgen. Zo heeft Samsung tijdens een geheime meeting op CES 2020 ook al een uittrekbare Galaxy telefoon gedemonstreerd. De komende jaren worden dan ook spannende tijden voor de verzadigde smartphonebranche.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy Z Flip 2.

Note to editors: The 3D renders presented in this publication are copyright protected and designed by Giuseppe Spinelli (alias Snoreyn) and licensed to LetsGoDigital. Snoreyn is a professional Italian graphic designer who creates state-of-the-art 3D visualizations. You can use his artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.