Samsung toont uittrekbare Galaxy telefoon op CES 2020 Prototype van een volledig nieuw ontworpen Samsung Galaxy slider telefoon wordt momenteel in het geheim getoond op de CES beurs in Las Vegas.

Toon pagina inhoud

Volgende maand wordt de tweede opvouwbare smartphone van Samsung verwacht, mogelijk gaat het om de Galaxy Fold 2 – de modelnaam is echter nog onduidelijk, aangezien het geen directe opvolger van de Samsung Galaxy Fold zal worden. Uitgevouwen heeft het toestel namelijk een langwerpig design, in plaats van een tablet ontwerp. Het lijkt er echter op dat Samsung nóg een bijzondere smartphone in ontwikkeling heeft, een slider telefoon – als alternatief op de vouwbare telefoons. Dit innovatieve toestel zou momenteel aanwezig zijn op CES 2020, op een privé stand van Samsung Display.

Volgens het Koreaanse nieuwsmedium ETNews – via Daniel Petrov van PhoneArena – wordt de uittrekbare smartphone momenteel als prototype getoond aan een beperkt gezelschap tijdens de CES beurs in Vegas.

Samsung Galaxy telefoon met slider scherm

Door op een knopje te drukken komt het extra displaydeel tevoorschijn, waardoor je een groter scherm oppervlak tot je beschikking krijgt. Het flexibele scherm zou in de breedte uittrekbaar zijn. Zo kun je van een 6-inch smartphonedisplay eenvoudig een 8-inch scherm maken.

Het zou gaan om een polyamide kunststof scherm, vergelijkbaar met het type display dat voor de Galaxy Fold is gebruikt. De Fold 2 zal zeer waarschijnlijk over een extra krasbestendig Ultra Thin Glass display beschikken. Dit flexibele scherm zou echter moeilijker toepasbaar zijn voor de prototype smartphone, ten slotte gaat het niet alleen om een scherm dat op één punt opvouwt, maar dat opgerold kan worden in de behuizing. Kunststof laat zich nou eenmaal makkelijker buigen dan (ultradun) glas. De technologie zou over een jaar of 2 á 3 gereed moeten zijn om ook daadwerkelijk te commercialiseren.

Het is natuurlijk niet voor het eerst dat je op LetsGoDigital kunt lezen over een uittrekbare Samsung telefoon. In juli vorig jaar rapporteerde we over een Galaxy telefoon dat in de breedte uittrekbaar was. Twee maanden later patenteerde de Koreaanse fabrikant ook een Galaxy slider smartphone dat naar boven uittrekbaar was.

Samsung is overigens niet de enige fabrikant die dergelijke displays in ontwikkeling heeft. De Koreaanse tegenhanger, LG heeft al verschillende patenten aangevraagd voor soortgelijke smartphone modellen. Ook Xiaomi en TCL hebben recentelijk nog een uittrekbare smartphone vastgelegd.