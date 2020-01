Mobiele telefoon van TCL heeft een uittrekbaar beeldscherm Steeds meer smartphonefabrikanten onderzoeken de mogelijkheid om van onze smartphones een slider telefoon te maken met een flexibel scherm, zo ook TCL.

Vroeger kon je mobiele telefoons kopen met tal van verschillende soorten vormfactors, denk aan een candybar, een clamshell, een swivel of een slider model. Smartphones daarentegen hebben de afgelopen jaren allemaal min of meer hetzelfde uiterlijk gehad. Toch lijkt dit in de toekomst te gaan veranderen, niet op de laatste plaats door de komst van de flexibele displays. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om ons mobiele toestel op te vouwen, zo heeft de Samsung Galaxy Fold een totaal ander design dan de Motorola RAZR.

Er is echter nog een type smartphone met een flexibel scherm, dat vooralsnog niet is uitgebracht. Desalniettemin houden steeds meer smartphonefabrikanten zich bezig met de ontwikkeling van dit ontwerp. We hebben het dan over de uittrekbare smartphone, net zoals je vroeger slider telefoons had. Destijds kreeg je de beschikking over een fysiek toetsenbord, waardoor het toestel eenvoudiger te bedienen was. In het nieuwe tijdperk zal je de beschikking krijgen over een extra groot scherm.

Het afgelopen half jaar hebben we gerapporteerd over een Samsung Galaxy smartphone met een uittrekbaar ontwerp, maar ook over een LG uittrekbare telefoon en recentelijk heeft ook Xiaomi een uittrekbare smartphone gepatenteerd. Vandaag komt daar het Chinese TCL bij.

TCL is een Chinees elektronicabedrijf, waar ook BlackBerry en Alcatel onder vallen. Eerder dit jaar presenteerde het bedrijf voor het eerst onder haar eigen naam een prototype van een opvouwbare smartphone met een dubbele vouwlijn. Deze smartphone kun je echter niet kopen, sterker nog, het toestel kreeg niet eens een naam, het is dan ook onbekend of deze vouwtelefoon ooit op de markt wordt gebracht. Wel is zeker dat TCL het tijdperk van vouwbare smartphones niet wil overslaan.

TCL uittrekbare smartphone

Op 5 december 2019 heeft Huizhou TCL Mobile Communication een design patent vastgelegd in Europa voor een smartphone dat in de breedte uittrekbaar is. Op 23 december 2019 is het patent opgenomen in de WIPO Global Design database. De documentatie is summier, maar de zevental kleuren product afbeeldingen spreken voor zich.

In z’n meest compacte vorm heb je een vrij smal toestel in handen. Heb je de behoefte aan een groter schermoppervlak, dan kun je het toestel eenvoudig uittrekken. De schermranden aan de linker- en rechterzijde blijven ongewijzigd, dit komt de stevigheid en stabiliteit ten goede. Zodoende kun je de mobiele telefoon gewoon op tafel leggen, zonder dat deze wil ‘kantelen’ als je er druk op zet.

Het extra schermoppervlak komt vanuit het midden en rolt uit naar de linkerzijkant (vanuit de voorzijde gezien). Het is een erg modern vormgegeven telefoon, zo beschikt de telefoon van TCL over een prachtig afgerond display. Er zijn ook geen knoppen zichtbaar aan de zijkanten, alleen aan de bovenzijde is een kleine brede knop aangebracht, waarschijnlijk is dit de aan-/uitknop. De bezels aan de boven- en onderzijde zijn ook smal gehouden.

Aan de voorzijde is geen camera zichtbaar. Mogelijk is TCL voornemens om de selfie-camera onder het scherm te verwerken. De eerste mobiele telefoons met een under-screen camera worden in 2020 verwacht. Het zal echter nog wel wat langer duren voordat deze technologie ook toegankelijk wordt voor flexibele schermen.

De achterzijde van de TCL uittrekbare telefoon herbergt een quad-camera. Het viervoudige camerasysteem is verticaal geplaatst, aan de linker bovenzijde. De flitser lijkt direct onder de camera’s geplaatst te worden.

Wanneer we de eerste uittrekbare mobiele telefoons kunnen kopen is vooralsnog onbekend. Maar aangezien steeds meer fabrikanten een soortgelijk ontwerp vastleggen is het zeker niet ondenkbaar dat ook dit type toestellen in de toekomst in de winkels komen te liggen.

Verwacht wordt dat in 2020 meerdere smartphonefabrikanten een vouwbare smartphone zullen presenteren, al dan niet in concept vorm. Halverwege februari zal Samsung de Galaxy Fold 2 introduceren, dit wordt net als de vouwtelefoon van Motorola een clamshell model. Dit toestel vouw je dus niet uit in de breedte, maar in de lengte, waardoor je een relatief langwerpig scherm tot je beschikking krijgt. De kans is groot dat op MWC 2020 meer nieuwe opvouwbare modellen getoond zullen worden.

Bekijk hier het patent van de mobiele telefoon van TCL.