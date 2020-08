TCL smartphone met onzichtbare camera’s TCL patenteert een futuristische mobiele telefoon met een under-screen selfie camera. Ook het camerasysteem op de achterzijde is geheel onzichtbaar.

Toon pagina inhoud

Het Chinese TCL is al jaren actief binnen de smartphone branche. Nadat het bedrijf de smartphonetak van Palm en HP heeft opgekocht heeft TCL ook de licentierechten op BlackBerry en Alcatel weten te bemachtigen. Sinds afgelopen jaar brengt TCL ook smartphones uit onder haar eigen label, denk aan de TCL 10 serie, waarvan de 10 Pro het topmodel was. Afgelopen maand werd daar de TCL 10 Plus aan toegevoegd, dit toestel is voorzien van een geavanceerd camerasysteem en een prachtig afgerond AMOLED scherm. Het lijkt er echter op dat de ambities van TCL verder reiken, een nieuw patent duidt er namelijk op dat de Chinese fabrikant de mogelijkheden onderzoekt om een telefoonmodel te ontwikkelen waarbij geen enkele camera zichtbaar is.

In juni dit jaar rapporteerden LetsGoDigital al over een under-screen camera smartphone van TCL. Verwacht wordt dat deze baanbrekende technologie komend jaar geïntegreerd zal worden in meer smartphonemodellen, ook van andere gerenommeerde merken waaronder Oppo en Xiaomi die halverwege vorig jaar al een prototype toonden. Inmiddels is de eerste telefoon met een camera onder het scherm reeds geïntroduceerd, de ZTE Axon 20 5G zal op 1 september haar debuut maken in China.

TCL lijkt echter nog een stapje verder te willen gaan, het bedrijf heeft namelijk een telefoonmodel gepatenteerd waarbij geen enkele camera zichtbaar is. Niet op de voorzijde, maar ook niet op de achterzijde.

TCL mobiele telefoon zonder zichtbare camera’s

Op 3 maart 2020 heeft Huizhou TCL Mobile Communications een design patent ingediend in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De aanvraag werd op 25 augustus 2020 gehonoreerd en gepubliceerd. De documentatie bestaat uit een achttal product schetsen, waarvan één kleuren render. Ook is er een summiere beschrijving bijgesloten waarin vermeld staat: ‘Mobile phone – camera under the display’.

Het is een bijzonder vormgegeven telefoon met vrij ronde hoeken. De gehele voorzijde bestaat uit display oppervlak, hoewel er -naar huidige maatstaven- redelijk dikke schermranden zichtbaar zijn. De selfie-camera is bij dit model onder het scherm verwerkt, waardoor deze niet zichtbaar is.

Het is echter de achterzijde van dit toestel dat met name onze interesse weet te wekken. Want ook op de achterkant is geen enkele camera zichtbaar. Wel zie je hier dat de bovenzijde beduidend dikker is dan de onderzijde, het is dan ook aannemelijk dat het camerasysteem in het dikkere gedeelte verwerkt wordt.

Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van soortgelijke technologie als de OnePlus Concept One. Deze mobiele telefoon beschikt over een glazen achterzijde, die van kleur kan veranderen. Zodoende is de camera niet zichtbaar wanneer deze niet in gebruik is. Dergelijke technologie wordt al gebruikt in de luchtvaartbranche en de auto-industrie. Ook zijn er koelkasten verkrijgbaar met een transparante koelkastdeur, waarvoor soortgelijke technologie gebruikt wordt.

Aan de rechterzijde van de gepatenteerde TCL telefoon zien we een tweetal fysieke knoppen, vermoedelijk de power-knop en de volume toetsen. De linkerzijde en de bovenzijde zijn vrij van knoppen een aansluitingen. Aan de onderzijde is alleen een USB-C aansluiting zichtbaar.

De gepatenteerde mobiele telefoon ziet er bijzonder strak en gestroomlijnd uit – juist ook doordat er geen enkele camera zichtbaar is. Of en wanneer deze TCL smartphone wordt uitgebracht blijft vooralsnog onbekend. Het lijkt in ieder geval een kwestie van tijd te worden alvorens er meer telefoonmodellen geïntroduceerd worden met een under-screen camera.

Oppo en Xiaomi lieten afgelopen jaar nog weten dat de beeldkwaliteit van deze nieuwe cameratechnologie nog te wensen overlaat. Tegelijkertijd werd erbij vermeld dat de technologie verder doorontwikkeld zal worden, totdat wél dezelfde beeldkwaliteit gegarandeerd kan worden. Nu ZTE de eerste telefoon met under-screen camera heeft aangekondigd zullen andere (Chinese) fabrikanten vermoedelijk snel volgen.

Bekijk hier het patent van de TCL telefoon met onzichtbare camera’s.