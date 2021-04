TCL Fold ’n Roll een oprolbare en opvouwbare smartphone Nieuwste prototype smartphone van TCL is zowel oprolbaar als opvouwbaar. Het 6,8” scherm van de Fold ’n Roll is uittrekbaar tot een 10” tablet formaat.

Het Chinese TCL brengt sinds vorig jaar ook smartphones uit onder haar eigen merklabel. Een jaar geleden toonde het bedrijf al een prototype van een opvouwbare smartphone met een dubbele vouwlijn, ook wel een tri-fold smartphone genoemd. Tegelijkertijd werd er ook een oprolbare smartphone gedemonstreerd. De nieuwste variant van TCL heeft een oprolbaar én een vouwbaar scherm. Het is een bijzonder unieke en futuristische concept smartphone, die ook wel TCL Fold ’n Roll genoemd wordt.

De Fold ’n Roll van TCL is dankzij z’n bijzondere vormfactor te gebruiken als smartphone, phablet en tablet. In z’n meest compacte vorm heb je een 6,87-inch smartphonedisplay tot je beschikking. Deze kun je eenvoudig openslaan tot een 8,85-inch phablet. Heb je behoefte aan een nog groter displayoppervlak? Dan kun je het toestel uittrekken tot een volwaardige 10-inch tablet.

TCL Fold ’n Roll concept smartphone

Vooralsnog gaat het om een prototype, het blijft onbekend of TCL voornemens is om het toestel ook daadwerkelijk uit te brengen. Verdere details omtrent de specificaties zijn ook nog niet vrijgegeven. Desalniettemin is het bijzonder om te zien dat deze smartphone zowel oprolbaar als opvouwbaar is. Vooralsnog zijn er alleen smartphones gedemonstreerd die één van beide kon, maar niet beide.

Het is een soort geavanceerde variant van de Samsung Galaxy Z Fold 2, die ook in Nederland verkrijgbaar is. Deze opvouwbare smartphone is net als de Fold ’n Roll uitvouwbaar tot een phablet. Echter biedt deze smartphone niet de mogelijkheid om het scherm vervolgens uit te trekken tot een 10” tablet.

Wel zijn er de afgelopen periode verschillende prototypes getoond van oprolbare smartphones. LG was lange tijd voornemens om de LG Rollable uit te brengen, helaas is deze fabrikant recentelijk gestopt met de ontwikkeling en productie van smartphones, waardoor dit model niet meer wordt verwacht.

Ook Oppo toonde eind vorig jaar een oprolbaar prototype, genaamd de Oppo x 2021. Deze Chinese fabrikant heeft echter vanaf het eerst moment duidelijk gemaakt dat er geen plannen zijn om dit model ook daadwerkelijk te vermarkten.

Marktleider Samsung heeft eveneens een uittrekbare Galaxy telefoon in ontwikkeling, vooralsnog lijken er echter geen plannen te zijn om dit toestel uit te brengen. Wel worden er in de zomer van 2021 twee andere opvouwbare telefoons van Samsung verwacht, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3.

Eerder dit jaar zijn ook de Huawei Mate X2 en de Xiaomi Mi Mix Fold uitgebracht, deze vouwtelefoons zijn vooralsnog echter uitsluitend in China verkrijgbaar. Later dit jaar zal ook TCL haar eerste opvouwbare smartphone uitbrengen, zo heeft het bedrijf inmiddels te kennen gegeven. Het is echter nog onbekend om wat voor een model het zal gaan. Onderstaand is de YouTube trailer te zien waarin de TCL Fold ’n Roll concept smartphone uitgebreid getoond wordt.