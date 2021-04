LG Electronics stopt smartphone productie Het is officieel, LG Electronics stopt definitief met de ontwikkeling, productie en verkoop van mobiele telefoons. Nieuwe koers voor het bedrijf is uitgezet.

Al jaren ging het bergafwaarts met de mobiele divisie van LG Electronics. De afgelopen maanden waren er dan ook meermaals geruchten dat LG definitief met haar smartphone productie en ontwikkeling wil stoppen. Op 5 april heeft LG Electronics in een officiële verklaring laten weten haar mobiele telefoon business wereldwijd te sluiten. Daarmee is het doek voor LG mobiele telefoons definitief gevallen.

Er zullen geen nieuwe LG smartphones meer geïntroduceerd worden. Ook de LG Rollable oprolbare smartphone, die al lange tijd in ontwikkeling is, zal helaas niet meer worden uitgebracht. De huidige line-up zal nog wel ondersteunt worden, ook zullen er de komende periode nog enkele software updates worden uitgerold, zo wordt in de verklaring vermeld. De frequentie en de periode van ondersteuning verschilt per regio, aldus het bedrijf.

LG’s mobiele divisie sluit definitief de deuren

LG’s strategische beslissing om de competitieve smartphone markt vaarwel te zeggen geeft het bedrijf ruimte om zich te concentreren om andere winstgevende en groeiende markten, zoals het fabriceren van elektrische auto onderdelen, connected devices, smart home, robotics, artifical intelligent en B2B oplossingen. Ook zal LG zich blijven inzetten voor mobiliteitsgerelateerde technologieën, zoals 6G.

LG Electronics zal haar mobiele divisie de komende maanden verder afbouwen, om naar verwachting op 31 juli 2021 de deuren definitief te sluiten. Mogelijk zal de inventaris van bestaande modellen daarna nog wel beschikbaar zijn, zo wordt het officiële statement afgesloten. Ook zal LG nog voldoende reserveonderdelen op voorraad houden, om de garantieperiode te kunnen overbruggen.

De boodschap is duidelijk; verwacht geen nieuwe LG smartphones meer. LG Electronics is zeker niet de eerste smartphonefabrikant die van het toneel verdwijnt. Eerder moesten HTC, BlackBerry en Nokia het al ongelden in de zwaar competitieve en verzadigde smartphone markt. Zowel BlackBerry als Nokia hebben inmiddels een doorstart gemaakt, nadat de twee bedrijven in Chinese handen is gevallen. Ook LG zou enige tijd op zoek zijn geweest naar een koper, hier lijkt de Zuid-Koreaanse fabrikant niet in geslaagd te zijn.

LG smartphones uit het verleden

De LG Velvet en de LG Wing waren de laatste smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Wing (hierboven afgebeeld) was een bijzonder vormgegeven telefoon die binnen het nieuwe ‘Explorer Project’ viel, bedoelt om unieke designs te combineren met een goede gebruikerservaring. Binnen deze nieuwe serie zou ook de Rollable worden ondergebracht. Afgelopen maand ontving deze bijzondere oprolbare smartphone nog een Bluetooth certificaat, helaas lijkt het inmiddels uitgesloten dat deze futuristische telefoon nog wordt uitgebracht.

In het verleden heeft LG een groot aantal feature telefoons uitgebracht. LG behoorde ook tot de eerste fabrikanten die een Android telefoon uitbracht. Ook heeft het bedrijf enkele Windows Phone modellen op de markt gebracht. Destijds was LG dan ook de op twee na grootste telefoonfabrikant.

Sindsdien is het bedrijf ingehaald door titanen zoals Apple en Samsung. Ook Chinese merken zoals Huawei en Xiaomi hebben door de jaren heen veel marktaandeel weten weg te snoepen. Afgelopen jaar verkocht LG wereldwijd nog slechts 23 miljoen smartphones, goed voor een marktaandeel van 2%.