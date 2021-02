LG uitschuifbare OLED TV LG patenteert een uitschuifbare OLED TV met een hoge cassette. Het is een soort kruising van de recent getoonde transparante TV en LG’s oprolbare TV.

Hoewel het met de verkoop van LG smartphones niet wil vlotten, weet de Zuid-Koreaanse fabrikant beduidend betere verkoopcijfers te presenteren met haar OLED TV line-up. Met regelmaat brengt LG nieuwe televisieontwerpen en innovatieve beeldschermtechnologieën uit. Zo was LG de eerste fabrikant met een oprolbare TV in het assortiment, ook onthulde het bedrijf begin dit jaar een nieuwe LG transparante TV, die in een vrij hoog vormgegeven cassette ligt opgeborgen, om bijvoorbeeld aan het voeteneind van je bed te plaatsen.

LetsGoDigital is documentatie op het spoor gekomen waaruit blijkt dat LG een nieuw type televisie in ontwikkeling heeft. Ditmaal is het scherm niet transparant of oprolbaar, maar wel uitschuifbaar. Het lijkt een betaalbaarder alternatief zijn.

LG TV met uitschuifbaar beeldscherm

Het betreft een design patent dat in september 2020 is aangevraagd door LG Display bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA) en op 26 februari 2021 is vrijgegeven. Dezelfde aanvraag werd drie maanden eerder al ingediend in thuisland Korea. De documentatie bevat 20 product afbeeldingen van de gepatenteerde LG TV, waarvan vier kleuren renders – zoals hierboven en onder zijn weergegeven.

Wanneer de televisie niet in gebruik is ligt het gehele scherm opgeslagen in de cassette. Er is een inkeping aangebracht in de cassette, waardoor een klein deel van het scherm zichtbaar blijft wanneer de TV in de behuizing ligt opgeslagen. Hier kan bijvoorbeeld de datum en tijd op worden weergegeven.

Wil je alleen muziek luisteren? Dan komt slechts een klein deel van het scherm uit de cassette tevoorschijn. Hierop worden de bedieningselementen getoond, zoals afspelen, vooruit- en terugspoelen evenals je favoriete tracks om uit te kiezen. Door de inkeping in de cassette kan er een extra achtergrond effect getoond worden, denk bijvoorbeeld aan een equalizer.

LG uitschuifbare TV’s

Heb je genoeg muziek geluisterd en wil je televisie kijken? Dan dient eerst het scherm uit de cassette omhoog te komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een uitschuifbaar mechanisme, vergelijkbaar met de transparante TV die LG Display begin dit jaar demonstreerde. De beeldverhouding zal ongetwijfeld worden aangepast, aan de hand van hoever het scherm uitsteekt ten opzichte van de cassette.

Hetzelfde principe is ook toegepast bij de OLED R oprolbare televisie. Er is echter een aanzienlijk verschil, want ditmaal is de cassette hoger vormgegeven waardoor er geen oprolbaar scherm toegepast hoeft te worden, een regulier OLED scherm volstaat hier ook. Dit zal een aanzienlijk verschil maken in de verkoopprijs.

De 65” LG rollable TV, ook wel Signature OLED R genoemd, is sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar in Zuid-Korea voor een adviesprijs van 100 miljoen won, omgerekend ruim € 73.000. Zodoende is deze technologie zeker nog niet voor iedereen toegankelijk. De gepatenteerde televisie van LG ziet er bijna net zo futuristisch uit, maar zal een stuk betaalbaarder zijn.

Mogelijk dat LG ook andere aspecten van de transparante TV wil overnemen, zo werd dat model voorzien van wieltjes waardoor je de televisie ook eenvoudig kunt verrijden. Of en wanneer LG voornemens is om de gepatenteerde uitschuifbare TV uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Wel is duidelijk dat de Zuid-Koreaanse fabrikant op zoek is en blijft naar nieuwe mogelijkheden om de televisie opnieuw vorm te geven, om zodoende een geheel nieuwe gebruikerservaring te leveren.

Bekijk hier de LG extendable OLED TV.