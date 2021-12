Samsung SlimFit Cam een webcam voor smart TV’s Samsung legt handelsmerk vast voor ‘SlimFit Cam’ in thuisland Zuid-Korea en in de UK. De omschrijving duidt op een optionele camera voor smart televisies.

Samsung produceert jaarlijks een groot aantal consumenten elektronica producten. De mobiele apparaten worden binnen de befaamde Galaxy line-up ondergebracht. Denk aan de smartphones, tablets en wearables van het merk. Daarnaast is Samsung een toonaangevende speler op het gebied van monitoren en smart TV’s evenals bijbehorende accessoires – van soundsbar en wall mounts tot camera’s.

Het lijkt erop dat de Zuid-Koreaanse fabrikant binnenkort een nieuw product zal aankondigen, genaamd de SlimFit Cam. Dit blijkt uit een handelsmerk dat Samsung heeft ingediend in Korea en het Verenigd Koninkrijk.

Samsung SlimFit Camera voor smart TV’s

Op 7 december 2021 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO) en de UK Intellectual Property Office (UKIPO) voor de benaming ‘SlimFit Cam’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Samsung SlimFit Cam trademark description: Webcams for use with televisions; Television sets; Computers; Personal digital assistants; Mobile phones; Audio speakers; Digital cameras.

Uit de benaming en omschrijving valt te herleiden dat het om een relatief kleine camera gaat, die bestemd is voor TV’s. Vermoedelijk betreft het een optionele camera, die je op bestaande tv modellen kunt monteren.

In de omschrijving wordt tevens melding gemaakt van ‘audio speakers’ en een ‘persoonlijke digitale assistent’. Vermoedelijk duidt dit erop dat de camera ook over een of meerdere microfoons zal beschikken. Daarnaast ligt het voor de hand dat de SlimFit Cam ook middels spraakbesturing te bedienen zal zijn. Mogelijkerwijs zal de camera ook te verbinden zijn met een smartphone.

Voorheen rustte Samsung de meeste van haar TV-modellen uit met een ingebouwde camera. Vanwege de privacy is het bedrijf hier vanaf gestapt. Desondanks gebruiken sommige gebruikers hun televisie ook voor het voeren van videogesprekken, bijvoorbeeld via Skype. Ook gamers maken geregeld gebruik van een camera.

In het verleden heeft het bedrijf al eens een Samsung TV Camera en een Samsung Skype Camera geïntroduceerd. Beide zijn optionele accessoires, die bovenop een smart TV gemonteerd kan worden. Mogelijkerwijs zal het nieuwe model een stukje compacter worden. Daarnaast ligt het voor de hand dat Samsung ook aandacht zal besteden aan de eenvoud waarmee het apparaat gemonteerd kan worden. De benaming SlimFit past het bedrijf overigens wel vaker toe, zo bracht Samsung eerder dit jaar nog een SlimFit Wall mount uit.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de Samsung SlimFit Cam wordt geïntroduceerd. De kans is groot dat we hier de komende weken meer over te horen gaan krijgen.

Download official documentation for Samsung SlimFit Cam in Korea and SlimFit Cam in the UK.