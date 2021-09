Samsung 200MP en 50MP camera sensor voor smartphones Samsung introduceert 50MP image sensor met Dual Pixel Pro autofocus en een 200MP camera met geavanceerde dynamische pixel-binning technologie.

Toon pagina inhoud

Zoals al werd verwacht, Samsung heeft zojuist twee nieuwe ISOCELL beeldsensoren aangekondigd. De Samsung ISOCELL GN5 is een 50 megapixel beeldsensor (1.0µm pixels) met extra snelle autofocus. Daarnaast heeft het bedrijf de Samsung ISOCELL HP1 aangekondigd met maar liefst 200 megapixels (0.64µm pixels). Deze 1/1,22 sensor is in staat om de kleinste details te registreren en maakt het ook mogelijk om hoogwaardige 8K video’s in low-light condities te schieten.

Er gaan al langer geruchten dat de begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 en de Galaxy S22 Plus als eerste smartphones voorzien worden van deze nieuwe 50 megapixel camera. De 200 megapixel sensor zal vermoedelijk debuteren in een Xiaomi smartphone.

Samsung 50MP camera met Dual Pixel Pro AF

De 50 megapixel ISOCELL GN5 is de eerste 1.0μm-beeldsensor die Dual Pixel Pro integreert, een autofocustechnologie in alle richtingen. Deze technologie plaatst twee kleine fotodiodes binnen elke 1.0μm pixel van de sensor, horizontaal of verticaal, om patroonveranderingen in alle richtingen te herkennen.

Met een miljoen fase-detecterende multi-directionele fotodiodes werkt de autofocus van de ISOCELL GN5 razendsnel en accuraat. In de praktijk betekent dit dat de camera veel beter in staat is om bewegende onderwerpen in volle scherpte vast te leggen. Handig tijdens het maken van sport opnames, of bij het fotograferen van je huisdier.

De 1/1,57-inch beeldsensor maakt gebruik van Samsung’s eigen pixeltechnologie, die voor het eerst Front Deep Trench Isolation (FDTI) toepast op een Dual Pixel-product. Ondanks de microscopisch kleine fotodiodegrootte stelt FDTI elke fotodiode in staat om meer lichtinformatie te absorberen en vast te houden, waardoor de camera ook in uiterst heldere of slecht verlichte omstandigheden in staat is om scherpe, detailrijke beelden vast te leggen.

Daarnaast heeft Samsung een deep learning 2PD remosaic algoritme toegevoegd, waardoor de 50MP beeldsensor in staat is om gedetailleerde 100MP foto’s vast te leggen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat elke pixel twee fotodiodes heeft. Deze nieuwe manier van opschalen zou 33% effectiever zijn dan bestaande opschalingsmethodes, aldus de fabrikant.

Verder biedt de ISOCELL GN5 ondersteuning voor twee HDR-oplossingen; Staggered HDR en Smart-ISO Pro. Beide dragen bij aan extra rijke en dynamische beelden. Ten slotte biedt de nieuwe sensor ook ondersteuning voor het maken van continue-opnames. De 50MP sensor kan 27fps opnemen in volle 50MP resolutie en zelfs 90fps bij 12.5MP resolutie – dat mogelijk is dankzij 2×2 pixel-binning technologie.

Naast het maken van gedetailleerde foto’s is de 50MP sensor ook in staat om prachtige cinematic video’s vast te leggen. De GN5 biedt ondersteuning voor 8K video’s @ 30fps, evenals 4K video’s @ 120fps.

De ISOCELL GN5 is de opvolger van de in maart dit jaar aangekondigde 50MP ISOCELL GN2, die onder andere in de Xiaomi Mi 11 Ultra is toegepast.

Samsung 200MP smartphone camera

De ISOCELL HP1 is de eerste mobiele beeldsensor die 200 megapixels ondersteunt. Dankzij de toepassing van geavanceerde 0,64 μm pixels is deze 1/1,22 inch sensor in staat om ultrahoge resolutie beelden vast te leggen, in een klein pakket – waardoor deze past in de compacte behuizing van een smartphone.

De Samsung ISOCELL HP1 is in staat om een verbazingwekkend hoeveelheid details vast te leggen. Hierdoor ogen beelden uiterst detailrijk, ook wanneer deze naderhand worden bijgesneden of verkleind. Voor ultieme fotografie bij weinig licht is de 200 megapixel beeldsensor van Samsung voorzien van een geheel nieuwe ChameleonCell-technologie. Dat is een dynamische pixel-binning technologie die een 2×2, 4×4 of volledige pixel lay-out gebruikt – afhankelijk van de omgeving. Het klinkt als een zeer veelbelovende technologie.

Dit is hoe het werkt. In een omgeving met weinig licht verandert de 200MP sensor in een 12,5 MP beeldsensor, met bijzonder grote 2,56 μm pixels. Dit wordt mogelijk gemaakt door 16 pixels samen te voegen. Zodoende is de camera in staat om veel meer licht te absorberen, waardoor ook binnen en ’s avonds mooie heldere foto’s gemaakt kunnen worden.

Indien er wel voldoende omgevingslicht voorhanden is, worden alle 200 miljoen pixels ingezet voor ultra-high-definition fotografie. Meer weten? Bekijk dan hier de infographic van beide nieuwe Samsung smartphone camera sensoren – waarop de nieuwe ChameleonCell technologie haarfijn staat uitgelegd, evenals de Dual Pixel FDTI technologie van de 50MP ISOCELL GN5.

Ten slotte kan de ISOCELL HP1 kan video’s opnemen in 8K resolutie @ 30fps. De beeldsensor voegt 4 pixels samen om de resolutie terug te brengen tot 50 MP om indrukwekkende 8K video’s te maken.

De nieuwe 200MP beeldsensor wordt ook wel beschouwd als opvolger van de 108 megapixel ISOCELL Bright HMX 1/1.33-inch sensor met 0.8μm pixels, die in augustus 2019 werd geïntroduceerd. Deze 108MP sensor debuteerde in de Xiaomi Mi Note 10.

Naderhand zijn er meer topmodellen uitgebracht met een 108MP camera, waaronder de Galaxy S21 Ultra, de Xiaomi Mi 11i en de Vivo S10 Pro. Verwacht wordt dat de nieuwe 200MP sensor begin 2022 voor het eerst zal worden toegepast in een Xiaomi smartphone, vermoedelijk de Xiaomi Mi 12. Het topmodel, de Mi 12 Ultra wordt naar verluidt uitgerust met de nieuwe 50MP sensor.

Ook zijn er geruchten geweest dat de begin 2022 verwachte Samsung Galaxy S22 Ultra wordt uitgerust met een 200MP hoofdcamera. Volgens de laatste informatie, zal het Ultra model echter opnieuw voorzien worden van een 108MP sensor. Het basismodel en de S22+ zullen vermoedelijk over de nieuwe 50MP camera sensor gaan beschikken.

Hoe dan ook, de langverwachte 50MP en 200MP beeldsensoren zijn nu officieel geïntroduceerd door Samsung. Ook heeft de fabrikant te kennen gegeven dat er inmiddels samples beschikbaar zijn. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat in 2022 de eerste smartphones met 200MP camera zullen verschijnen.