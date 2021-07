Vivo S10 Pro met 108 megapixel camera Vivo staat op het punt de S10 serie te lanceren in China. De S10 Pro wordt het topmodel en tevens de eerste Vivo smartphone met een 108MP camera.

Vivo kwam afgelopen week nog uitgebreid in het nieuws nadat het bedrijf een smartphone met uitneembare camera drone heeft gepatenteerd, een mini drone om foto’s op afstand te kunnen maken. Ditmaal weet de Chinese fabrikant de aandacht naar zich toe te trekken met de aankondiging van een nieuw persevenement. Op 15 juli 2021 zal Vivo de S10 series aankondigen, zo werd onder andere via de website aangekondigd. Er worden ten minste twee nieuwe smartphones verwacht; de Vivo S10 en de S10 Pro – zo blijkt uit het door Vivo vrijgegeven marketing materiaal.

Zoals de naam al doet vermoeden zal het Pro model het meest geavanceerd zijn. Deze mobiele telefoon krijgt een kenmerkend design met een iPhone-achtige look. Denk aan een frame met rechte randen en een brede notch, die twee selfiecamera’s herbergt.

De Vivo S-serie is een relatief jonge smartphone serie die in 2019 in het leven werd geroepen. De middenklasse toestellen bieden een mix van stijl en geavanceerde functionaliteit en is ontworpen voor jongeren. Dit uit zich ook in het marketingmateriaal, waarop Vivo ambassadeur Lalisa Manoban (Lisa) wordt getoond, rapper en danseres van de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink K-pop. De populaire rapster houdt de Vivo S10 Pro vast in de nieuwe kleur gradient blue.

Vivo S10

De Vivo S10 wordt de opvolger van de in maart 2021 aangekondigde S9. Het nieuwe model zal worden aangedreven door dezelfde MediaTek Dimensity 1100 chipset. Er zullen twee geheugenvarianten beschikbaar worden gesteld: 8GB+4G virtuele RAM met 128GB opslaggeheugen en 12GB+4G virtuele RAM met 256GB opslaggeheugen.

Verwacht wordt dat de S10 over een 6,44-inch display zal beschikken en een 44 megapixel selfiecamera. Daarnaast wordt er een triple-camera aan de achterzijde geïmplementeerd. Het basismodel wordt voorzien van een 64MP hoofdcamera.

De Android 11 smartphone zal NFC ondersteunen, evenals UFS 3.1. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van 44 Watt. Met behulp van de meegeleverde snellader kun je een lege batterij binnen een kwartier tijd alweer voor 38% opladen.

Vivo S10 Pro

De S10 Pro wordt naar verluidt uitgerust met hetzelfde formaat scherm: een 6,44-inch Full HD+ Amoled display met een 20:9 beeldschermverhouding. Het smartphone scherm zal ondersteuning bieden voor een 90Hz refresh-rate. Ook wordt HDR10+ ondersteunt.

De S10 Pro wordt naar verluidt de allereerste Vivo smartphone met een 108 megapixel beeldsensor, die hoogstwaarschijnlijk van Samsung-makelij is. Er zijn inmiddels meerdere fabrikanten die deze 108MP camera toepassen, na Xiaomi heeft Samsung deze sensor ook ingezet voor verschillende high-end Galaxy modellen, waaronder de Samsung Galaxy S21 Ultra. De Vivo S10 wordt echter een beduidend goedkoper model.

Naast een 108 megapixel hoofdcamera wordt het Pro model waarschijnlijk uitgerust met een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden opgenomen.

Verwacht wordt dat het dubbele selfie camerasysteem een 44 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel ultragroothoekcamera zal bevatten. De vingerafdruksensor wordt hoogstwaarschijnlijk onder het scherm geplaatst. Ook zal de smartphone voorzien worden van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om ook bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren.

De Vivo S10 Pro wordt uitgerust met een 4.000 mAh batterij met ondersteuning voor 44 Watt snelladen. Er worden drie kleurvarianten verwacht: zwart, wit en gradient blue. Over de prijs van beide modellen is vooralsnog geen informatie bekend. Komende week zal Vivo ongetwijfeld alle missende details onthullen.

Waar kun je een Vivo smartphone kopen?

De nieuwe S10 serie zal in China worden aangekondigd. Het blijft vooralsnog onduidelijk of de S10 serie ook in Europa / Nederland gevoerd zal worden. Sinds afgelopen jaar worden er steeds meer Vivo smartphones uitgebracht in Europa, nadat zusterbedrijven OnePlus en Oppo enkele jaren geleden de overstap al waagden.

Om de naamsbekendheid in Europa te vergroten is Vivo ook een van de hoofdsponsors tijdens EK 2020 / 2021. De Vivo X60 komt veelvuldig voorbij op de LED borden langs het voetbalveld.

In thuisland China is Vivo sinds het vierde kwartaal van 2020 het best verkochte smartphone merk, met een martkaandeel van 24% in Q1 2021. Daarmee heeft het Huawei definitief van de troon gestoten. Ook Oppo heeft weten te profiteren van Huawei’s kelderende marktaandeel, met een marktaandeel van 23% is Oppo de op een na grootste smartphone fabrikant in China. Beide bedrijven maken onderdeel uit van BBK Electronics, waartoe ook OnePlus, Realme en iQOO toe behoren.